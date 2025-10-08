Colombia

Coca-Cola respondió a polémica por concesión de agua en La Calera: esto dice la empresa

El debate sobre el uso de agua subterránea en la vereda Santa Helena involucra preocupaciones ambientales, posturas empresariales y aclaraciones oficiales sobre el impacto en el suministro en La Calera y Bogotá

Por Camila Castillo

La controversia en torno a
La controversia en torno a la concesión de agua subterránea en La Calera ha generado un intenso debate público, en el que confluyen preocupaciones ambientales, cuestionamientos ciudadanos y la defensa de la legalidad por parte de las empresas involucradas. En este contexto, el Sistema Coca-Cola y INDEGA S.A.S. han salido al paso de las críticas, subrayando la necesidad de que la discusión se mantenga en el terreno técnico y legal, respaldada por datos verificables y la autonomía de las autoridades competentes

La controversia en torno a la concesión de agua subterránea en La Calera, Cundinamarca, ha generado un intenso debate público, en el que confluyen preocupaciones ambientales, cuestionamientos ciudadanos y la defensa de la legalidad por parte de las empresas involucradas.

En este contexto, el Sistema Coca-Cola e Indega S.A.S. han salido al paso de las críticas, sustentando la necesidad de que la discusión se mantenga en el terreno técnico y legal, respaldada por datos verificables y la autonomía de las autoridades competentes.

El epicentro de la polémica es la Planta Manantial, operada por Indega S.A.S. en la vereda Santa Helena, municipio de La Calera (Cundinamarca). Diversos sectores han expresado inquietudes sobre el posible impacto de esta concesión en el suministro de agua tanto para en el municipio como para Bogotá, teniendo en cuenta lo que sucedió con el racionamiento de este servicio público que se prolongó por un año y que causó molestias a miles de usuarios.

La polémica por la concesión
La polémica por la concesión de la CAR a Coca Cola sigue Crédito: @delmarpizarro / X

Sobre este tema, las autoridades han sido enfáticas al afirmar que la concesión de la Planta Manantial no tiene relación con el abastecimiento de agua de la capital de país.

La empresa ha recalcado que Indega S.A.S. no capta agua del Parque Nacional Natural Chingaza, ni del Acueducto de Bogotá, ni de la Empresa de Servicios Públicos de La Calera (Espucal).

El agua utilizada proviene únicamente de manantiales locales, y las captaciones se realizan en la vereda Santa Helena. Según la información oficial, estas extracciones no afectan el suministro de agua de La Calera.

Durante la Audiencia Pública celebrada el 15 de mayo de 2025, el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, aclaró que Indega S.A.S. no es responsable de la situación del agua en el municipio.

Esta declaración busca disipar la percepción de que la operación de la planta incide negativamente en la disponibilidad del recurso hídrico para la población local.

En relación con la infraestructura, la compañía ha respondido a las imágenes difundidas recientemente sobre las cajas de mampostería del sistema de captación.

La empresa sostiene que las cajas cumplen con las especificaciones autorizadas por la autoridad y su objetivo es proteger la fuente hídrica. Además, asegura que la compañía únicamente capta el caudal autorizado y que el Sistema Coca-Cola es respetuoso de la normatividad aplicable y vigente, teniendo siempre como principio rector la preservación ambiental.

Tras el racionamiento de agua
Tras el racionamiento de agua en Bogotá y La Calera inició la polémica por el uso del agua que ejerce la compañía de gaseosas - crédito @delmarpizarro/X

Respecto a la continuidad de la operación, la empresa ha informado que la solicitud de prórroga fue presentada oportunamente, en los plazos previstos por la ley.

Mientras la autoridad resuelve, la planta puede seguir operando bajo las mismas condiciones y controles, en línea con lo que ocurre con otras concesiones en la jurisdicción que también esperan resolución sobre sus trámites de prórroga.

El Sistema Coca-Cola ha mencionó a través de un comunicado que su compromiso con la eficiencia hídrica en planta, el monitoreo y los reportes permanentes a la autoridad, así como con acciones de conservación y restauración en colaboración con aliados y comunidades.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra Agua por el Futuro, que impulsa la reforestación, restauración de cuencas y protección de bosques en más de 1.500 hectáreas de La Calera y municipios cercanos.

La empresa, popular por sus gaseosas en Colombia y otros países, sostiene que el debate debe fundamentarse en criterios técnicos y legales, y reconoce que el acceso al agua es un reto compartido, manifestando su disposición a colaborar con autoridades y comunidades en la búsqueda de soluciones a largo plazo.

La comunidad teme que se
La comunidad teme que se vea afectado el servicio de agua - Crédito: Alcaldía La Calera

Entre los datos adicionales aportados por las autoridades, se destaca que existen aproximadamente 385 concesiones de agua en La Calera para diversos usos, incluyendo el industrial y el paisajismo.

En este contexto, la concesión otorgada a Indega S.A.S. representa el 0,31% del volumen entre todas las concesiones mencionadas.

