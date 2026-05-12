María Claudia Tarazona confirmó tensiones entre Paloma Valencia y el fallecido senador Miguel Uribe Turbay: “Son naturales del escenario político”

Paloma Valencia y Miguel Uribe sí habrían tenido problemas en la interna del Centro Democrático - crédito Cristian Bayona/Colprensa y Camila Díaz/Colprensa

La confirmación de la relación tensa entre la candidata presidencial Paloma Valencia y el fallecido senador Miguel Uribe Turbay dentro de la interna del Centro Democrático durante la elección del candidato presidencial fue realizada por María Claudia Tarazona.

En diálogo con Blu Radio, la viuda de Miguel Uribe Turbay explicó que los enfrentamientos y la agresividad entre los precandidatos marcaron el proceso interno, aunque subrayó que Uribe Turbay jamás respondió con descalificaciones, ni en público ni en privado.

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Tarazona puntualizó que los episodios de fricción y discusiones políticas sí existieron y calificó las relaciones entre los precandidatos como “de demasiada agresividad” y “fuertes”. Según la entrevistada, esas situaciones no solo fueron visibles, sino naturales del escenario político: “Esas rencillas son naturales del escenario político”, expresó al medio.

En la misma intervención, María Claudia Tarazona remarcó la postura de Uribe Turbay frente a las hostilidades internas: “Miguel nunca se quedó en esas peleas. Jamás, nunca, en público ni en privado, Miguel tuvo una descalificación para ninguna de las precandidatas. Jamás”, dijo. Añadió que la prioridad de su esposo era: “Que ningún, ninguna persona cercana a Gustavo Petro, como es ahora el candidato cepea, fuera el próximo presidente. Ahí está su verdadero propósito”.

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Al relatar su propia actitud hacia estas tensiones, Tarazona recalcó su decisión de no instalarse en las disputas del pasado. “Yo tomo la decisión de no quedarme ahí y de mirar lo que era realmente importante para Miguel”, declaró, identificando su propósito con el de Uribe Turbay en cuanto a la relevancia de mantener la unidad y priorizar los objetivos del partido por encima de las diferencias personales.