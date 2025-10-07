Colombia

Así están estafando a colombianos para ingresar a los programas sociales de Prosperidad Social: la entidad tomó cartas en el asunto

Autoridades advierten sobre tácticas desconocidas que ponen en riesgo la seguridad de quienes buscan acceder a beneficios estatales

Johan Manuel Largo

Johan Manuel Largo

Prosperidad Social alerta sobre aumento de estafas en programas sociales dirigidos a adultos mayores - crédito Johan Largo/Infobae

La Dirección de Prosperidad Social emitió un llamado urgente a la ciudadanía, en especial a las personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad, para advertir sobre el aumento de estafas realizadas por individuos que utilizan indebidamente el nombre de la entidad y de sus programas sociales.

El organismo detectó que, en varias regiones del país, personas inescrupulosas están engañando a los ciudadanos con falsas promesas de inscripción en la renta básica solidaria, el bono pensional en el marco del Pilar Solidario, el programa Colombia Mayor, y otras iniciativas como Renta Ciudadana y Renta Joven.

Según información recogida por la entidad, los estafadores están solicitando datos personales, copias de documentos y dinero a cambio de una supuesta vinculación a beneficios estatales.

Prosperidad Social resalta que los engaños se propagan a través de canales de comunicación como WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas y formularios impresos. En estos mensajes se ofrecen inscripciones fraudulentas, inducen a compartir información sensible e incluso solicitan pagos para acceder a supuestos cupos en los principales programas sociales del Gobierno nacional.

Estafadores solicitan dinero y datos personales a cambio de inscripciones falsas en Renta Básica Solidaria y Colombia Mayor - crédito Prosperidad Social

La institución enfatiza que nunca solicita dinero ni información bancaria, como claves o números de cuenta, para acceder a sus servicios. Todos los trámites relacionados con la oferta social son completamente gratuitos y se gestionan únicamente por medio de la página web oficial —prosperidadsocial.gov.co— o, presencialmente, a través de personal identificado de la entidad o de las alcaldías municipales. La selección de beneficiarios, indica el organismo, se realiza mediante un proceso riguroso y transparente basado en criterios objetivamente definidos y no mediante intermediarios.

En vista de la situación, Prosperidad Social recomendó a la población que no responda a mensajes o correos electrónicos sospechosos ni entregue sus datos personales a desconocidos. La institución también solicita que cualquier intento de fraude sea reportado de inmediato a los canales oficiales: la página web prosperidadsocial.gov.co, la línea WhatsApp 3188067329, la línea nacional 6013791088 y la línea gratuita nacional desde teléfonos fijos 01 8000 951100.

Personas inescrupulosas utilizan canales digitales y presenciales para solicitar información confidencial y pagos, simulando inscripciones en programas sociales - crédito Prosperidad Social

Adicionalmente, ha informado sobre las vías legítimas de inscripción para el acceso a la renta básica solidaria o al bono pensional, cuyo valor mensual es de $230.000. El proceso se realiza en un solo paso, ya sea de manera virtual, completando el formulario disponible en el sitio https://rit.prosperidadsocial.gov.co/?id=433, o presencialmente en la gerencia regional de la entidad, ferias de servicios o brigadas móviles con el documento de identidad. Las personas que ya se encuentran vinculadas al programa Colombia Mayor, o que figuran en listas de espera, no deben realizar nuevos trámites de inscripción.

Sobre el programa Colombia Mayor, Prosperidad Social recalcó que los requisitos para la inscripción son estrictos: ser colombiano, residir en el país durante los últimos diez años, tener una edad mínima de tres años inferior a la requerida para pensionarse por vejez —54 años para mujeres y 59 para hombres—, y carecer de rentas o ingresos suficientes, de acuerdo con la clasificación del Sisbén IV en los grupos A, B y C hasta el subgrupo C1.

El trámite debe realizarse presencialmente en la alcaldía del municipio correspondiente, llevando la cédula de ciudadanía física. En Bogotá, el proceso se adelanta en las subdirecciones locales de la Secretaría de Integración Social.

El proceso de selección de beneficiarios es transparente y no requiere intermediarios ni pagos - crédito Prosperidad Social

El funcionario municipal o distrital verifica los requisitos y diligencia la inscripción en el Sistema de Información de Colombia Mayor. Luego, mediante cruce de bases de datos externas, se comprueba que el solicitante no recibe pensión ni percibe renta.

El sistema aplica criterios de priorización para determinar el orden de asignación de cupos conforme estos se liberan, siguiendo estrictamente los turnos en cada ciclo y con base en el número de cupos establecidos para cada municipio.

La entidad indicó que se están tomando acciones legales para combatir las modalidades de fraude detectadas, y reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para denunciar cualquier irregularidad, con el fin de proteger los derechos de los adultos mayores y asegurar que el acceso a la protección social se realice de manera segura y transparente.

