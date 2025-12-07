Prosperidad Social podría tenerlo en cuenta para los subsidios de diciembre: así puede verificar si es beneficiario

Prosperidad Social entregará en diciembre varios subsidios dirigidos a hogares vulnerables, jóvenes y adultos mayores. Algunos programas requieren inscripción y otros se asignan según disponibilidad, por lo que es clave conocer las condiciones para saber si puede ser beneficiario - crédito Prosperidad Social

El Departamento de Prosperidad Social es la entidad estatal responsable de coordinar, controlar y entregar apoyos económicos a través de sus principales programas sociales. Entre estos se encuentran Colombia Mayor, Devolución del IVA, Renta Ciudadana y Renta Joven, cada uno dirigido a poblaciones específicas para contribuir al bienestar y la protección económica de los ciudadanos.

Los beneficiarios reciben sus transferencias mediante diferentes canales, como cuentas personales en el Banco Agrario, la billetera digital Bico o a través de giros que pueden cobrarse tanto en oficinas bancarias como en puntos aliados habilitados en distintas regiones del país.

Para muchas personas, el proceso de cobro es habitual, ya que retiran mensualmente su subsidio o apoyo económico según la modalidad elegida. Sin embargo, existen casos de personas que desconocen si siguen siendo beneficiarias activas o ignoran la existencia de recursos pendientes.

La falta de reclamación de estos subsidios puede tener consecuencias directas, ya que la entidad descarta al beneficiario de las ayudas y le da la oportunidad a otra persona.

¿Cómo saber si es beneficiario de los subsidios y tiene pagos pendientes?

Aquellas personas que deseen confirmar si tienen pagos pendientes de Prosperidad Social pueden hacerlo de manera sencilla y gratuita. Se debe ingresar al enlace dispuesto por el Banco Agrario, que habilita una consulta personalizada y segura para los ciudadanos de todo el país.

El primer paso consiste en:

Seleccionar el programa al que la persona cree pertenecer ya sea Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor o Renta Joven.

Luego, el sistema solicita elegir el tipo de documento de identidad y digitar el número, además de completar un código Captcha para seguridad y aceptar las políticas de tratamiento de datos.

Una vez se completa la información, solo es necesario dar clic en ‘Continuar’.

El sistema mostrará al usuario si está registrado como beneficiario activo de algún programa y le informará si existen pagos pendientes por reclamar.

En este proceso es clave digital el documento de identidad de los adultos del hogar, sin excepción.

Esta consulta resulta fundamental tanto para quienes han perdido contacto con su operador de giro como para nuevos usuarios o personas que no reciben transferencias con regularidad.

Pagos de subsidios en diciembre

El cronograma oficial de pagos del Departamento de Prosperidad Social para diciembre de 2025 establece fechas específicas según el programa y el ciclo de pagos. Para Renta Ciudadana y Devolución del IVA, el ciclo 6 permite que los beneficiarios reclamen transferencias del jueves 4 al lunes 15 de diciembre.

En el caso de Colombia Mayor, el ciclo 11 habilita pagos hasta el viernes 12 de diciembre, mientras que el ciclo 12 inicia el miércoles 17 y finaliza el miércoles 31 de diciembre, correspondiendo al último pago anual que se puede reclamar en ese lapso. Para Renta Joven, el ciclo 5 permite hacer efectivo el subsidio del 17 al 31 de diciembre.

Con la llegada de diciembre, Prosperidad Social definirá quiénes recibirán los subsidios de sus principales programas. Según el tipo de ayuda, puede necesitar inscripción previa o depender de cupos disponibles. Aquí le contamos qué debe tener en cuenta - crédito Prosperidad Social

Es importante que los beneficiarios consulten su estado y el calendario de cobro, ya que tras las fechas límite los recursos no reclamados pueden perderse, y en algunos casos, la inactividad puede llevar a la suspensión del apoyo.

El Departamento de Prosperidad Social y el Banco Agrario mantienen habilitados los canales de consulta y atención al usuario, ya sea en línea, por teléfono o en las oficinas físicas en caso de requerir actualización de datos u otros trámites referentes.

Prosperidad Social anuncia el cronograma de pagos de fin de año para Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y Jóvenes en Paz - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Prosperidad Social

¿Qué requisitos debe cumplir para recibir subsidios?

Cada subsidio tiene requisitos específicos según el grupo poblacional, la edad y el cumplimiento de derechos como educación y salud. Sin embargo, lo más importante es tener la encuesta del Sisbén IV actualizada y pertenecer a los grupos de pobreza extrema (A), pobreza moderada (B) o algunos niveles de vulnerabilidad (C).

Además, hay procesos en los que se debe hacer inscripción como Renta Joven y Colombia Mayor, en los que se asignan cupos cuando hay disponibilidad, en los otros programas no se requiere inscripción, pero se asignan espacios dependiendo de la disponibilidad de recursos.

<b>Renta Joven</b>

Tener entre 14 y 28 años.

Ser bachiller graduado.

Estar matriculado en una institución de educación superior, en una Escuela Normal Superior o en el Sena.

<b>Renta Ciudadana</b>

Pertenecer al Grupo A del Sisbén IV.

Tener niños menores de 6 años o personas con discapacidad a cargo.

Cumplir las corresponsabilidades de: Salud: esquema de vacunación completo, mínimo dos controles de crecimiento y desarrollo al año, y afiliación vigente a una EPS. Educación: asistencia escolar de los menores.



Si espera acceder a un subsidio en diciembre, es importante saber cómo funciona cada programa de Prosperidad Social. Mientras algunos exigen inscripción, otros se asignan según recursos disponibles. Conozca qué requisitos debe cumplir para no perder la oportunidad - crédito Prosperidad Social

<b>Devolución del IVA</b>

Estar en situación de pobreza extrema o pobreza moderada según el Sisbén IV.

<b>Colombia Mayor</b>

Haber residido en Colombia durante los últimos diez (10) años.

Tener tres años menos de la edad requerida para pensionarse por vejez (actualmente, 54 años para mujeres y 59 para hombres).

No contar con ingresos o rentas suficientes para subsistir.