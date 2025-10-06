Colombia

El presidente del Icetex recibió casi 14 millones en viáticos sin cumplir requisitos

El caso expone debilidades en los controles internos y suma presión a una entidad ya cuestionada por decisiones recientes

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Álvaro Hernán Urquijo fue nombrado
Álvaro Hernán Urquijo fue nombrado como nuevo presidente del Icetex - crédito redes sociales

Casi 14 millones de pesos en viáticos recibió el presidente del Icetex Álvaro Urquijo por siete viajes nacionales e internacionales realizados entre enero y mayo de 2025, sin cumplir los procedimientos internos para legalizar estos recursos públicos.

Según documentos obtenidos por El Colombiano, Urquijo incumplió los plazos y requisitos establecidos por la entidad para justificar el uso de estos fondos, lo que ha generado nuevas dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos en una institución clave para la educación superior en Colombia.

Los desplazamientos de Urquijo incluyeron visitas a Cali, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cúcuta y Madrid (España).

Para estos viajes, el funcionario recibió un total de $13.682.989, de los cuales $4.677.412 correspondieron a viáticos, $739.904 a transporte y $8.265.673 al viaje internacional a España.

La entrega de estos recursos se realizó pese a que, en varios casos, el presidente del Icetex no había cumplido con la legalización de comisiones anteriores, como exige la resolución interna 0356 de 2018.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

De acuerdo con la normativa vigente del Icetex, todo funcionario que solicite viáticos debe presentar un informe detallado en el aplicativo Mercurio, en un plazo máximo de tres días hábiles tras finalizar la misión.

Este informe debe seguir un formato específico y contar con la firma del responsable.

Además, la resolución establece que no se pueden tramitar nuevas solicitudes de viáticos si existen comisiones anteriores sin legalizar.

Sin embargo, El Colombiano verificó que Urquijo omitió estos procedimientos en varias ocasiones.

El primer viaje de Urquijo, realizado a Cali el 21 y 22 de enero, debía ser legalizado a más tardar el 27 de ese mes, pero el informe fue radicado el 25 de febrero, 21 días hábiles después del plazo.

Además, el documento carecía de la fecha de radicación en el sistema Mercurio.

En su segundo desplazamiento, el 27 de enero a Bucaramanga, el informe se presentó el 7 de abril, más de dos meses después del límite establecido, que era el 30 de enero.

En el caso de un viaje a Cali el 19 de febrero, Urquijo sí entregó el informe dentro del plazo, el 21 de febrero.

No obstante, la resolución interna impide tramitar nuevas solicitudes de viáticos si existen comisiones previas sin legalizar, situación que se repitió en este periodo.

El 27 de febrero, el presidente del Icetex viajó a Medellín para participar en la asamblea general de la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (Aciet), pero el informe correspondiente se radicó el 8 de abril, cuando el plazo máximo era el 4 de marzo.

Este documento, al igual que el del primer viaje a Cali, tampoco incluía la fecha de radicación en Mercurio.

El 19 de marzo, Urquijo asistió a la Asamblea General de la Asociación de Instituciones de Educación Superior del Caribe (Asiesca) en Barranquilla.

El informe de este viaje se presentó el 8 de mayo, aunque el plazo vencía el 25 de marzo, lo que representó un retraso de más de seis semanas.

Para el viaje a Cúcuta, realizado el 28 y 29 de abril, el informe se entregó el 8 de mayo, tres días después del plazo máximo del 5 de mayo.

El último viaje registrado por El Colombiano fue a Madrid, España, del 6 al 10 de mayo.

En esta ocasión, Urquijo participó en la premiación del XXI Festival de Cortometrajes AdN de la Universidad de Nebrija y sostuvo reuniones con la Organización de Estados Iberoamericanos, el grupo Proeduca, el Colegio Mayor Miguel Antonio Caro, la Embajada de Colombia en España y la Fundación Carolina de España.

El informe de este desplazamiento internacional se presentó el 14 de mayo, dentro del plazo exigido. Sin embargo, la acumulación de comisiones anteriores sin legalizar contravenía la normativa interna, que prohíbe la tramitación de nuevos viáticos en tales circunstancias.

La situación se produce en un contexto de creciente controversia en el Icetex.

La entidad ha enfrentado críticas por la eliminación del subsidio a la tasa de interés para estudiantes y graduados, lo que incrementó las cuotas mensuales de pago.

Además, se han señalado posibles influencias políticas, como la del senador Julio Elías Chagüi, y se han registrado renuncias tras la adjudicación de un contrato de tecnología por $120 millones.

A esto se suma la falta de claridad sobre la finalidad de un viaje de Urquijo a Suecia, realizado poco después de la suspensión del subsidio a los beneficiarios de créditos.

Las irregularidades en la legalización de viáticos podrían acarrear consecuencias administrativas y legales para el presidente del Icetex, dado que la resolución 0356 de 2018 establece claramente los procedimientos y sanciones en caso de incumplimiento. Hasta el momento, Urquijo no ha ofrecido una explicación pública sobre estos hechos.

El Colombiano intentó obtener su versión, pero el funcionario no respondió antes del cierre de la edición, aunque indicó que planea pronunciarse en los próximos días.

Temas Relacionados

IcetexÁlvaro UrquijoViáticos públicosEducación superior en ColombiaTransparencia en recursos públicosJulio Elías ChagüiMadridColombia-Noticias

Más Noticias

Santoral 6 de octubre, Día de San Bruno de Colonia

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como este lunes

Santoral 6 de octubre, Día

Gustavo Petro respondió a críticas por pensar como un ‘insurgente’: “Un emancipador”

El mandatario aseguró que representa al primer presidente revolucionario del país, pese a las críticas por sus declaraciones y comentarios que han puesto en jaque relaciones nacionales e internacionales

Gustavo Petro respondió a críticas

Clima en Cartagena de Indias hoy lunes 6 de octubre 2025; Váyase por la sombrita

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias

Sinuano Día y Noche resultados ganadores 5 de octubre 2025: números oficiales

Estos son los sorteos más importantes de la costa caribe colombiana

Sinuano Día y Noche resultados

Las obleas colombianas son las mejores del mundo, creadora de contenido muestra el porqué

Este postre se puede encontrar en cualquier esquina del país, además es asequible y versátil

Las obleas colombianas son las
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

La emotiva imagen de la

La emotiva imagen de la mascota de B King frente al altar conmueve a miles en redes sociales

Hermana de B King ‘cerró su ciclo’ con palabras de amor y fortaleza: “Brilla en el cielo bebé”

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Ranking Netflix Colombia: “French Lover” lidera lo más visto de esta semana

Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Deportes

Así fue el polémico penalti

Así fue el polémico penalti con el que Atlético Nacional salvó un punto contra Boyacá Chicó: “No era penal”

Colombia igualó 1-1 con Nigeria y se instaló en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Histórico del Liverpool lamentó la salida de Luis Díaz tras una nueva derrota de los ‘Reds’: “Es una gran perdida”

Estos son los posibles rivales de Colombia en los octavos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Luis Díaz tras su doblete con Bayern Múnich le compite a Harry Kane en la tabla de goleadores de la Bundesliga: así va el mano a mano