Day Vásquez apareció tras solicitud de abogado de Nicolás Petro para tumbar su principio de oportunidad: “Después de los trinos, vienen los tiros”

La exesposa del hijo del presidente Gustavo Petro aseguró que, pese a los riesgos que pueda correr su vida, continuará colaborando con la justicia en el caso por lavado de activos del que se volvió testigo estrella

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Mientras Day Vásquez denuncia maniobras
Mientras Day Vásquez denuncia maniobras para ocultar propiedades, el abogado de Nicolás Petro cuestiona la validez de sus afirmaciones, alegando inconsistencias y posibles sesgos emocionales - crédito @dayvasquezcdd - @nicolaspetrob/Instagram

La expareja de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro acusado por la Fiscalía por lavado de activos, sigue dando de qué hablar después que se insinuara un hipotético plan para atentar en contra de su vida.

A través de su cuenta de X, Daysuris Vásquez envió un corto mensaje en el que insinuó que estarían intentando silenciarla, justo después de que el abogado de Petro Burgos, Alejandro Carranza, denunciara un supuesto perfilamiento de la mujer en su contra.

Sin embargo, la ahora testigo estrella y protegida de la Fiscalía General de la Nación en el caso que se adelanta contra el hijo del presidente por recibir dineros ilícitos, aseguró que seguirá aportando información a las autoridades, pese a la solicitud de Carranza para acabar con su preacuerdo con el ente investigador.

Day Vásquez, aunque no entregó nombres de los posibles autores del plan en su contra, los responsabilizó por cualquier afectación a su integridad física y mental.

“No les tengo miedo, pero sí siento temor de sus oscuras actuaciones y formas. Serán los responsables de lo que me pueda pasar”, escribió la expareja de Nicolás Petro.

Asimismo, Vásquez denunció un posible perfilamiento en su contra con el fin de atentar contra su vida, en medio del proceso que se adelanta contra el hijo del presidente en los estrados judiciales.

“Se han dedicado a perfilarme… Recordemos que aquí en Colombia, después de los trinos, vienen los tiros”, advirtió Day Vásquez en su cuenta de X.

