Varios militares habrían resultado heridos tras ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

La situación de orden público es cada vez más crítica en algunas regiones del territorio nacional. En la tarde del domingo 5 de octubre de 2025 se dio a conocer que la base militar del Ejército Nacional en Puerto Jordán, Arauca, fue lugar de un nuevo atentado en contra de la fuerza pública.

Según explicaron en La FM, cinco uniformados resultaron heridos tras un ataque con explosivos contra el Cantón Militar, ubicado en zona rural del mencionado municipio.

Al parecer, los autores materiales del atentado, que aún no han sido identificados, habrían lanzado bombas artesanales no convencionales contra la infraestructura militar, causando daños materiales contra la edificación, así como múltiples complicaciones médicas a algunos de los militares que allí permanecían.

