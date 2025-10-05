Un muerto y 34 lesionados en las corralejas de Sabanalarga, Atlántico

Un hombre muere y un adolescente resulta herido tras riña en las corralejas de Sabanalarga - crédito Captura video

Una riña mortal alteró la jornada de corralejas en Sabanalarga (Atlántico), dejando como saldo la muerte de un hombre de 33 años y un adolescente bajo custodia policial.

El enfrentamiento, que ocurrió dentro del ruedo, involucró a dos personas armadas con banderillas —palos largos con arpón metálico en la punta empleados habitualmente para clavar en el lomo del toro—, según testigos presentes en el lugar.

El incidente se desencadenó por diferencias personales entre los implicados. De acuerdo con el informe de la Policía, ambos se agredieron mutuamente con armas cortopunzantes.

El adulto recibió varias heridas: dos en el tórax, una en la costilla y otra en el pómulo izquierdo, por lo que fue trasladado a la Clínica San Rafael; llegó sin signos vitales.

Las lesiones en las corralejas incluyen cornadas, accidentes y enfrentamientos entre asistentes

Al relatar lo sucedido, el coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, Jesús Manuel Estrada Muñoz, declaró a Blu Radio: “Dentro del lugar se presentó una pelea y fueron utilizadas armas blancas, con las cuales se causaron heridas de gravedad ambas personas. Ellos fueron remitidos a centros asistenciales y pasado un tiempo me fue reportada la muerte de uno“.

El adolescente involucrado, que resultó también herido, permanece bajo observación médica con diagnóstico estable y, según notificó la Policía, será judicializado por el delito de homicidio cuando reciba el alta.

El drama de la pelea mortal se suma a un escenario de reiteradas lesiones en el marco de las festividades. El Puesto de Mando Unificado reportó que en los tres primeros días del evento ya se han contabilizado 34 personas lesionadas, con al menos 16 heridas solo el viernes.

Según Estrada Muñoz, las lesiones en las corralejas no se deben únicamente a las cornadas de los toros, sino a “accidentes con caballos u otros objetos, además de las agresiones entre personas”, según declaró el funcionario al medio mencionado.

Las corralejas de Sabanalarga dejan 34 lesionados y una víctima fatal en tres días

Las corralejas, que continuarán hasta el lunes 6 de octubre, se desarrollan bajo estricta vigilancia de las autoridades, que mantienen esfuerzos para contener incidentes y preservar la integridad de los asistentes, en un contexto que tradicionalmente mezcla tradición festiva y peligros inherentes.

Hombre fue corneado por un toro durante corralejas en el Magdalena

En medio de los intensos protocolos de emergencia desarrollados en las corralejas de Orihueca —evento tradicional que convoca a multitud de personas en el departamento de Magdalena—, un banderillero y animador resultó con lesiones de consideración tras ser arrollado por un toro que mostró inusitada agresividad al ingresar al ruedo.

Los organizadores confirmaron que la activación inmediata del dispositivo de atención permitió “una respuesta ágil y eficaz ante el accidente”, lo que fue clave para minimizar el riesgo de complicaciones.

La faena se vio interrumpida bruscamente cuando el animal, recién salido del toril, se lanzó directamente contra el animador frente a la multitud congregada en el centro del municipio de Zona Bananera.

- crédito EFE y captura de pantalla video X

El hombre fue derribado violentamente, permaneciendo tendido en la arena; el episodio generó varios minutos de tensión mientras los asistentes contemplaban la escena con visible alarma.

Relatos de testigos presenciales recogen el estupor generado por la situación, así como la intervención inmediata del personal de primeros auxilios, quienes lograron estabilizar al herido antes de su traslado en ambulancia a un centro médico cercano. Socorristas confirmaron que la reacción rápida del equipo permitió rescatar al participante sin poner en riesgo la integridad de otros presentes.

Un informe médico emitido por las autoridades locales detalló que el afectado sufrió una herida por asta en la pierna izquierda, además de múltiples contusiones abdominales.

El parte oficial añade que “se encuentra fuera de peligro y permanece bajo observación médica, con condición de salud estable”, disipando la preocupación inicial que surgió entre el público y los organizadores del evento durante los tensos minutos posteriores a la embestida.