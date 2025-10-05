Nataly Umaña habría arremetido en contra de Marcos Alexandro Di Nunzio por declaraciones sobre supuesto romance

La actriz originaria de Ibagué se mostró incómoda con la situación - crédito @lareddelosfamosos/IG

La actriz Nataly Umaña publicó un contundente mensaje en sus redes sociales para desmentir las afirmaciones de Marcos Alexandro Di Nunzio, quien ha sostenido públicamente que entre ambos existió un romance mientras ella seguía casada con Alejandro Estrada.

Umaña pidió a los medios de comunicación no replicar las declaraciones de Di Nunzio y reiteró que nunca tuvo ningún tipo de relación con él. La controversia sumó un nuevo episodio cuando Umaña compartió un video en su cuenta de Instagram en el que negó de manera categórica la existencia de cualquier vínculo con el hombre.

Según afirmó la actriz, la primera vez que supo de la existencia del reguetonero fue tras su salida del reality La casa de los famosos Colombia, y señaló que jamás lo conoció ni estableció contacto previo.

“Yo creo que todo tiene un límite y el mío ya llegó. Este sujeto, que salió hoy una vez más a hablar estupideces, tontadas y bobadas, mentiras, diciendo que me conoce. Mira, la primera vez que yo supe que este sujeto existía fue en Buen día, Colombia, el día que yo salí del reality, un día después de yo haber salido del reality. No tenía idea. En mi vida lo había visto, no sabía de su existencia”, expresó Umaña en la grabación difundida entre sus seguidores.

Además, Nataly Umaña destacó que las versiones de Di Nunzio carecen de soporte o pruebas. “Siempre dije: ‘Lo reto, muestre alguna prueba’. Nunca tuvo nada. Entonces, ¿qué? ¿Nos hablábamos por señales de humo? No, loco”, aseguró la actriz.

Di Nunzio, conocido artísticamente como Mark Killer, ha afirmado en varias ocasiones en entrevistas y redes sociales haber mantenido una relación con Umaña mientras esta continuaba casada. El reguetonero ha descrito supuestos encuentros en Bogotá y señaló que la actriz oriunda de Ibagué le mencionó estar separada.

No obstante, hasta la fecha no ha presentado evidencia de ningún tipo que respalde esas afirmaciones. En la publicación más reciente, Umaña manifestó su hartazgo por la persistencia de Di Nunzio en mantener el tema vigente ante los medios de comunicación, señalando que después de año y medio desde las primeras versiones está cansada de que se le relacione con rumores infundados.

Además, pidió a la prensa que no otorgue espacio a declaraciones que considera falsas y motivadas por intereses ajenos a la verdad. El caso de Umaña arrastra desde marzo de 2024 una exposición pública intensa, cuando en La casa de los famosos Colombia la actriz fue protagonista de una ruptura con Estrada tras un vínculo sentimental con el cantante panameño Miguel Melfi, lo que derivó en la separación matrimonial tras 12 años de unión.

La actriz ha abordado el tema de su ruptura y nueva etapa en diferentes espacios, y recientemente en redes sociales insistió en desmentir cualquier vínculo con Di Nunzio.

Las expresiones de Umaña en las plataformas digitales han motivado reacciones entre seguidores y usuarios, generando debate sobre la exposición de temas privados, las consecuencias de las declaraciones en redes sociales y la responsabilidad en la difusión de contenido no verificado.

Entre los mensajes de apoyo que recibió la actriz en la publicación destacan: “Cómo es que ha pasado más de un año y la gente sigue pegada de lo mismo”; “ojalá atacaran de la misma manera a Yina Calderón, que se la pasa hablando pestes de todos”; “suelten a Nataly, creo que ya va siendo hora, se dedicó a lo suyo”; “el exesposo ya la superó, pero los seguidores no, que mal”, entre otros.

Por el momento, la actriz reafirmó a su audiencia que no volverá a referirse al asunto y que centrará su atención en sus próximos proyectos artísticos y personales.