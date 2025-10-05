Colombia

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

El millonario cargamento iba a nutrir el accionar criminal de las disidencias contra la población civil y los miembros de la fuerza pública en varias regiones del país

Katerin Leguizamón Viasus

Katerin Leguizamón Viasus

Más de una tonelada de estupefacientes fue incautada en la vía que conecta el centro del país con los Llanos Orientales - crédito @DirectorPolicia/x

Un duro golpe al narcotráfico se produjo en la vía al Llano, que conecta la capital del país con Villavicencio, capital del departamento del Meta, con la inmovilización de un vehículo tipo furgón que estaba cargado con más de 1,2 toneladas de droga que iba a ser sacada del país para ser comercializada en el mercado internacional.

De acuerdo con el mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, el vehículo había salido desde Popayán, en el Cauca, y tenía como destino el vecino país Venezuela, por lo que debía atravesar las vías nacionales más importantes del país, que conectan el norte con el sur del territorio colombiano.

Para evadir el control de las autoridades, los estupefacientes no se encontraban al interior del furgón, sino que estaban camuflados entre los componentes del automotor, por lo que los uniformados tuvieron que retirar algunos de los componentes motrices del camión para dar con la totalidad del cargamento ilícito, cuyo valor nacional es de 773 millones de pesos y supera los 40 millones de dólares a nivel internacional.

El cargamento ilegal, superior a una tonelada, equivalía a 2,4 millones de dosis. Para las autoridades, la millonaria incautación representa un duro golpe para las finanzas de los grupos armados al margen de la ley que se sostienen con base en las rentas producto de actividades ilícitas como el tráfico de estupefacientes y extorsiones a los habitantes de diferentes regiones del país.

En la intervención, el conductor del camión fue capturado por el delito de tráfico de drogas. Adicionalmente, el sujeto tenía antecedentes por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego, por lo que luego de su detención fue puesto a disposición de la justicia.

El valor de los estupefacientes
El valor de los estupefacientes asciende a los 773 millones de pesos - crédito @DirectorPolicía /x

Tanto la droga como el vehículo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en las investigaciones contra el hombre capturado, así como para identificar las redes criminales de las disidencias de las Farc, a las que, según la Policía, pertenecería el millonario cargamento.

Esta nueva incautación se suma a los resultados de las acciones de las autoridades contra la estructura criminal de las disidencias de las Farc, que en lo corrido de 2025 han incautado más de 600 toneladas de cocaína y 250 toneladas de marihuana en distintas regiones del país. A la par, se han destruido laboratorios y se han encontrado grandes cantidades de cocaína líquida e insumos químicos, afectando directamente las cadenas de producción y exportación de los grupos armados al margen de la ley.

La droga se encontraba camuflada
La droga se encontraba camuflada dentro de los componentes del vehículo - crédito @DirectorPolicia/x

Una de las operaciones más destacadas tuvo lugar en el departamento del Cauca, donde, en septiembre de 2025, la Policía y el Ejército Nacional decomisaron 4.000 kilos de marihuana que estaban siendo transportados en un camión con destino a Ecuador. En esta ocasión, la droga, oculta en cajas de frutas, estaba vinculada al frente Dagoberto Ramos Ortiz y representaba unas ocho millones de dosis, valoradas en aproximadamente 400 millones de pesos.

Además, en otro operativo en el mismo departamento, se logró la captura de 1.200 kilos de cocaína en una camioneta, vinculada a la estructura Jaime Martínez de las disidencias. La operación también resultó en la detención de dos individuos y la incautación del cargamento, que tuvo un valor estimado en más de 6.450 millones de pesos. Estas acciones impactaron significativamente las finanzas de las disidencias y su capacidad de distribución en la región.

En lo corrido de 2025
En lo corrido de 2025 se han incautado más de 600 toneladas de droga pertenecientes a las disidencias de las Farc- crédito AFP

Las acciones de las autoridades forman parte de una estrategia nacional que busca la desarticulación de las redes del narcotráfico que tienen influencia a nivel nacional y extienden sus tentáculos criminales hasta Europa e incluso hasta Estados Unidos.

