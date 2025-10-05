Carlos Vives felicita a su esposa Claudia Elena Vásquez por su cumpleaños, con emotivo mensaje en redes sociales

Carlos Vives dedicó un emotivo mensaje a la exreina por su natalicio - crédito @carlosvives/X

El cantante colombiano Carlos Vives celebró el 4 de octubre el cumpleaños de su esposa, Claudia Elena Vásquez, con un mensaje público que compartió a través de sus redes sociales.

En su cuenta de X (antes Twitter), el intérprete de La bicicleta publicó un texto que rápidamente fue replicado por sus seguidores. La publicación incluyó palabras de afecto hacia su pareja, con la que mantiene una relación desde hace más de una década.

Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez son una de las parejas más estables del mundo del entretenimiento - crédito Mario Anzuoni/Reuters

En el mensaje difundido por Carlos Vives, el artista expresó: “Clau, tú eres mi inspiración. Siempre estás conmigo y eres el motor que hace que todo funcione. Me diste a Ele y a Piti, pero también me diste un hogar en tu risa y en tus abrazos”, expresó el cantante inicialmente en la publicación que acumula cientos de reacciones de sus seguidores.

Adicionalmente, el samario agradeció de manera pública por el apoyo y el compromiso compartido en familia, y concluyó la dedicatoria con un emotivo “Te amo, te amo, te amo. ¡Feliz cumpleaños a mi chica espectacular!”.

La celebración del cumpleaños de Claudia Elena Vásquez generó numerosas reacciones en redes sociales, donde seguidores y personalidades del entretenimiento dedicaron mensajes y buenos deseos a la ex reina de belleza y empresaria colombiana.

Carlos Vives revivió el reinado de Claudia Elena Vásquez para celebrarle su cumpleaños 50 - crédito @claudiaelena/IG

La publicación de Vives fue acompañada de un video hecho con fotografías familiares, momentos en pareja y recibió miles de interacciones en X, consolidando el aprecio del público por la pareja y destacando la importancia de los lazos familiares en la vida del artista colombiano.

Entre los mensajes destacan: “Hermosos como siempre, muchas felicidades a nuestra eterna Señorita Colombia”; “Carlos siempre ha demostrado el cariño que siente por Claudia Elena”; “que sean muchos más para esta hermosa pareja”, entre otros.

Un poco de la historia de Claudia Elena y Carlos Vives

Carlos Vives junto a su esposa Claudia Elena Vásquez - crédito @carlosvives/X

Vives y Vásquez contrajeron matrimonio en 2008 y tienen dos hijos, Elena y Pedro. La pareja se ha consolidado como una de las más reconocidas dentro del ambiente artístico en Colombia.

El propio cantante, en diferentes oportunidades, ha compartido detalles sobre el papel fundamental que su familia representa en su trayectoria profesional.

El aniversario de Claudia Elena Vásquez coincidió con un periodo de intensa actividad para Carlos Vives, quien continúa su gira y mantiene una presencia destacada en los medios. Por su parte, la empresaria agradeció la felicitación y respondió con un mensaje en sus redes sociales, donde también recibió muestras de cariño por parte de amigos y familiares.

Los 30 años de ‘La tierra del olvido’ de Carlos Vives

Este año, uno de los momentos más esperados lo protagonizó Carlos Vives, quien junto a su emblemática banda La Provincia transformó la sede de NPR en Washington D. C. en un viaje sonoro cargado de tradición, identidad y celebración.

Carlos Vives y La Provincia encienden el Tiny Desk con un homenaje a la herencia colombiana - crédito cortesía Carlos Andres Valencia

El concierto no solo marcó la participación de Vives en esta vitrina global, sino que coincidió con el aniversario número 30 de su álbum más icónico, La Tierra del Olvido, un disco que revolucionó la música colombiana al fusionar los sonidos autóctonos con elementos contemporáneos y por eso, con una puesta en escena íntima y llena de energía, Vives celebró tres décadas de un trabajo que, en sus palabras, representa “todo lo que somos”.

El Tiny Desk se convirtió en un espacio donde confluyeron la nostalgia y la renovación, según varios de los comentarios y la experiencia de los asistentes, ya que los instrumentos tradicionales como la gaita, la flauta e’ millo y el acordeón dialogaron de manera natural con guitarras eléctricas, teclados y percusiones modernas, dando vida a un espectáculo en el que la esencia del folclor colombiano brilló con fuerza.