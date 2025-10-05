Asguran que Nicolás Petro habría estado en Ibagué en evento presidencial: el mandatario respondió con evasivas y mensaje espiritual

Gustavo Petro rechazó con dureza las afirmaciones sobre la presencia de su hijo Nicolás Petro, pero no abordó las restricciones judiciales que enfrenta su primogenito - crédito @nicolaspetrob/Instagram

La visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad de Ibagué (Tolima) generó atención no solo por los temas políticos y sociales abordados durante su discurso, sino por las versiones que circularon sobre la supuesta presencia de su hijo Nicolás Petro Burgos, en el mismo lugar.

El mandatario respondió con firmeza ante estas afirmaciones, las cuales calificó como falsas y criticó la intención detrás de las mismas.

Gustavo Petro visita Ibagué en medio de expectativa nacional

Durante el evento, el presidente estuvo acompañado por ministros, funcionarios y aliados políticos; habló de su propuesta en la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, sobre la situación en Medio Oriente y de la política internacional con mención directa a Donald Trump.

Durante su intervención en Ibagué, Petro defendió su proyecto político y aseguró que, si existiera la reelección, ganaría nuevamente en las urnas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Periodista señala a Nicolás Petro por posible viaje a Ibagué

Aunque estos temas dominaron la atención del público y de los medios, el foco cambió cuando en redes sociales se difundió la versión de que Nicolás Petro había viajado a la ciudad durante el mismo día del acto oficial.

La información salió del periodista Alejandro Villanueva, director del medio alternativo Desigual, que publicó un mensaje en su cuenta personal de X.

Allí escribió que Nicolás Petro habría estado en la capital de Tolima, ciudad donde también estuvo Armando Benedetti, ministro del Interior y figura cercana al Gobierno nacional.

El presidente Gustavo Petro visitó Ibagué junto a varios ministros y funcionarios de alto nivel, donde encabezó un evento político ante miles de asistentes - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Villanueva cuestionó si se produjo un encuentro entre ambos, recordando que el exdiputado del Atlántico tiene restricciones impuestas por la justicia colombiana como parte del proceso penal que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El mensaje exacto que publicó Villanueva decía:“Nicolás Petro viajó hoy a Ibagué. Aunque puede movilizarse dentro del país, tiene prohibido relacionarse con los implicados en su proceso judicial. Benedetti también estuvo hoy en Ibagué ¿se reunieron? ¿eso no entra entre las prohibiciones de Nicolás?”

El señalamiento generó comentarios, especulaciones y dudas en la opinión pública; aunque no existe un registro oficial que confirme la asistencia de Nicolás Petro al evento, la difusión del mensaje provocó una respuesta inmediata del presidente.

El periodista afirmó que Nicolás Petro viajó a Ibagué, lo que habría violado las condiciones de su proceso - crédito @VillanueAle/X

Petro niega versión y responde con mensaje en redes

A través de su cuenta oficial en la red social X, el primer mandatario de la Nación negó que su hijo estuviera presente en Ibagué y criticó fuertemente al autor del señalamiento.

Petro escribió: “No sea mentiroso. No odie. Un jóven que odia jamás amará, los jóvenes que aman están más vivos. Jóvenes a amar, amor a las personas, a las gentes, a las causas, amar a la mujer con toda o al hombre que lucha por la vida”.

El presidente no mencionó directamente a Nicolás Petro en el mensaje, ni hizo referencia a las restricciones judiciales que enfrenta su hijo, pero la respuesta fue entendida como un rechazo directo a las afirmaciones publicadas por Villanueva.

El mandatario respondió a las acusaciones con un mensaje en redes que apeló a sentimientos - crédito @petrogustavo/X

Además, el jefe de Estado centró su mensaje en una invitación a los jóvenes del país a dejar el odio y a promover sentimientos positivos en medio de un clima político dividido.

La presencia de pareja de Nicolás Petro en evento presidencial

La aparición de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, junto al presidente durante todo el evento, también dio pie a interpretaciones; aunque su presencia no tiene implicaciones legales, algunos usuarios consideraron que alimenta la idea de una cercanía familiar que contrasta con la distancia que el mandatario había mostrado en otras ocasiones respecto a su hijo mayor, sobre todo desde que se hicieron públicas las investigaciones judiciales.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido declaraciones sobre una eventual violación de las condiciones judiciales de Nicolás Petro. Tampoco hay evidencia registrada por medios de comunicación, autoridades locales o asistentes al evento que confirme su presencia en Ibagué ese día.

La presencia de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, junto al mandatario durante el evento presidencial, generó especulaciones sobre cercanía familiar en medio del escándalo judicial - crédito @infopresidencia/X

A pesar de esto, crecieron las críticas hacia el presidente, tanto por su aparente respaldo a la dilación del proceso judicial contra su hijo, como por la forma en que evita responder frente a ese tema, mientras que en otros asuntos sí ofrece respuestas directas.