Tomás Uribe se despachó contra Iván Cepeda por anunciar acciones penales contra Daniel Palacios: “Posa de pastor”

Tomás Uribe aseguró que Iván Cepeda está alineado con el concepto de libertad de las Farc - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters

Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, se involucró en la discusión entre el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda y el también aspirante Daniel Palacios, en torno a declaraciones que hizo este último en contra del congresista y por las cuales Cepeda anunció acciones legales.

Pues, Palacios, en entrevista con La Kalle, señaló al congresista del Pacto Histórico de ser el “heredero de las Farc”, un concepto que no es nuevo y que otras personalidades del mundo político ya han utilizado para referirse a él.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Yo nunca he visto un político más cercano a las Farc, un político que haya sido el encargado... Ojo, no solamente de las Farc, hizo parte de la mesa de negociación con el Clan del Golfo cuando lo puso Juan Manuel Santos también. Ese es un tipo que se ha dedicado toda la vida a ver cómo le da beneficios, privilegios y tratamiento preferencial a los peores delincuentes de este país. Y por eso, a ese señor, ahí sí, como dicen, si lo veo, sí me dan ganas de cambiarme de acera”, indicó Palacios al medio radial citado.

Iván Cepeda niega tener vínculos con las Farc - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

Iván Cepeda negó sus supuestos vínculos con la extinta guerrilla y aseguró que denunciará ante la Fiscalía General de la Nación al precandidato presidencial. En su declaración en X, afirmó que las aseveraciones de Palacios son calumniosas. No obstante, el exviceministro del Interior se mantuvo en sus afirmaciones y aseguró que no se siente intimidado por las acciones penales que tramitará el senador.

“Dicen que a @IvanCepedaCast se le alborota la úlcera cada vez que lo llaman “el heredero de las FARC” Sus denuncias sr Cepea no me asustan, a mí lo único que me asusta es pensar que Colombia pueda seguir en manos de los bandidos y sus aliados. ¡Mi misión es Rescatar a Colombia!”, escribió en su cuenta de X.

La crítica de Tomás Uribe

El hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe se pronunció al respecto, señalando a Cepeda de estar acudiendo a una estrategia de persecución judicial con fines políticos para desestimar las afirmaciones que hizo Palacios en la entrevista. Según explicó, el objetivo del congresista y precandidato es “eliminar” a su oponente.

Asimismo, se alineó con la postura de Palacios y afirmó que Cepeda es afín a la forma de pensar de Luciano Marín Arango, conocido anteriormente como alias Iván Márquez, que fue un ex jefe guerrillero de las Farc. Por eso, exaltó lo dicho por Palacios en la entrevista.

“El Heredero de las Farc acude al LAWFARE para eliminar a cualquier contradictor. Opera bajo la lógica estalinista de eliminar al contradictor. Posa de pastor de la libertad, pero la única que le sirve es la de Iván Márquez y sus colegas. Valiente @DanielPalam que denunció sus nexos con FARC”, indicó Uribe en su cuenta de X.

Tomás Uribe aseguró que Iván Cepeda acude al Lawfare - crédito @tomasuribeEco/X

En publicaciones anteriores, Tomás Uribe ha llamado a Cepeda “heredero de las Farc” e, incluso, lo ha vinculado con otros crímenes, entre ellos, el magnicidio del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático.

El excongresista fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y falleció el 11 de agosto del año en curso, luego de dos meses de hospitalización. Uribe acusa a Cepeda de haber estado detrás del asesinato del político de derecha, pero no proporcionó pruebas al respecto.

“En menos de dos meses, las Farc y su Heredero en el Senado dejaron en coma a @MiguelUribeT y encarcelaron a @AlvaroUribeVel. ‘Esto no es conmigo’, dijeron muchos cubanos y venezolanos hasta que les tocó exiliarse. ¡Mañana, a marchar por la democracia!”, señaló.

Con este mensaje, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe, Tomás Uribe, lanzó duros dardos contra el senador Iván Cepeda - crédito @TomasUribeEco/X