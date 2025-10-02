Colombia

Le robaron el carro a la exesposa de Luis Alberto Posada mientras hacía unas compras en Medellín: “Es la maldad de la gente”

Mediante un video difundido en plataformas sociales, la empresaria compartió su testimonio sobre el robo y reiteró la necesidad de reportar cualquier pista a las autoridades locales

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La empresaria aseguró que estaba haciendo una diligencia personal y cuando salió el carro ya no estaba - crédito @rechismes/IG

La empresaria Katalina Posada, exesposa de Luis Alberto Posada, denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de hurto de su vehículo en la ciudad de Medellín mientras realizaba una diligencia personal.

De acuerdo con la versión de la mujer, el hecho ocurrió el lunes cuando Posada dejó su automóvil estacionado en el barrio Buenos Aires -aunque no menciona si en un establecimiento o en la calle-, cerca del tranvía y cuando salió ya no estaba.

Exesposa de Luis Alberto Posada
Exesposa de Luis Alberto Posada hizo la denuncia del robo de su vehículo en redes sociales - crédito @posadarecords_/IG

Al regresar, la empresaria descubrió que el vehículo ya no se encontraba en el lugar. Visiblemente afectada, Katalina relató en un video: “El día domingo viajé a la ciudad de Medellín a hacer un par de vueltas y el día lunes, mientras hacía una diligencia, cuando salí ya no estaba mi carro”; sin embargo, al comunicarse con la Policía en medio del desespero los agentes le dijeron que no publicara nada en las redes para no alertar a los delincuentes.

Pero en vista de que su carro no ha aparecido, tomó la decisión de compartir la información en sus redes sociales pidiendo la ayuda de sus seguidores para que, si ven el vehículo en las calles le informen alguna pista.

La denuncia se difundió rápidamente desde las cuentas personales de la víctima y fue replicada por diversas cuentas de entretenimiento en plataformas digitales.

Katalina Posada pidió la ayuda
Katalina Posada pidió la ayuda de sus seguidores para poder encontrar su carro - crédito @katalinaposada_/IG

En otro fragmento del testimonio, Katalina Posada pidió el apoyo de la comunidad: “Si ven mi carro, que reporten al uno, dos, tres. La verdad no sé ni qué hacer”.

La empresaria compartió que las autoridades ofrecieron varias hipótesis sobre las causas del robo: “Me dijeron que pronto me lo había mandado a robar una persona conocida. No quiero entrar a juzgar a nadie, porque en estos momentos es lo que menos quiero. También me decían que estaban usando un modo satelital para desbloquear los carros. Hay muchas versiones”.

Durante su relato, Katalina Posada expresó que el impacto emocional del crimen va más allá de la pérdida material. “No es lo material, lo material por mí se consigue, es la maldad de la gente, es lo que uno siente”, afirmó. El caso ha generado múltiples mensajes de apoyo por parte de seguidores en Medellín y otras ciudades a través de redes sociales.

El carro estaba estacionado muy
El carro estaba estacionado muy cerca de una estación del Tranvía - crédito Redes Sociales/X

Por último, la empresaria reiteró su llamado para reportar cualquier información sobre el paradero del vehículo al número de emergencias 123, al tiempo que agradeció la solidaridad de quienes se han manifestado en su apoyo.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente los internautas dejaron algunos mensajes de respaldo, entre los que destacan: “Y el seguro todo riesgo? Por eso hay que asegurar las cositas muchachos! Que se roben lo que sea! Te responden por una igual!”; “No mana, hasta allá no me da’ a mi pa publicar un video casi comiéndome un moco. Maginate tu eso”, entre otros.

La fortuna que le dejó su separación

Exesposa de Luis Alberto Posada
Exesposa de Luis Alberto Posada afirmó que la nueva pareja del artista maltrata a sus hijos - crédito @katalinaposada_/Instagram

En el plano económico, Katalina reconoció que, tras el divorcio, su situación financiera es estable y que lo que recibió en la repartición de bienes le corresponde tanto por su papel de esposa como por su contribución al trabajo de su exmarido.

“Yo fui parte de su equipo de trabajo, yo fui la creadora de muchísimas cosas que hoy en día él se lucra de ellas y él me dio lo que quiso darme”, explica, y añade que nunca consideró necesario aclarar públicamente los detalles de la división de bienes, a pesar de las críticas recibidas en redes sociales. “La gente me ha atacado obviamente en redes sociales. Claro, robaste al maestro te quedaste con el 80% no fue el 80% y nunca lo aclaré porque no lo vi necesario”, puntualiza, y agradece a Luis Alberto Posada por lo que disfruta actualmente: “Tampoco voy a ser malagradecida en negar que lo que hoy disfruto gracias al padre de mis hijos. Se lo agradezco y se lo voy a agradecer eternamente”.

