En un acto público, María José Pizarro, Gloria Flórez y Gustavo Bolívar confirmaron su adhesión a campaña de Iván Cepeda: “Tú me representas”

En el evento estuvieron varios representantes del Pacto Histórico - crédito red social X

El respaldo de figuras destacadas como Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Gloria Flórez ha consolidado el posicionamiento de Iván Cepeda como uno de los favoritos en la consulta interna del Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre.

En una jornada centrada en el llamado a la unidad, Cepeda reunió a dirigentes políticos, exaspirantes presidenciales y congresistas, quienes manifestaron públicamente su apoyo y coincidieron en la necesidad de fortalecer el bloque progresista de cara a la próxima etapa electoral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el encuentro, los exprecandidatos del Pacto que abandonaron recientemente la contienda formalizaron su respaldo, permitiendo que la competencia se reduzca ahora a Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

Al intervenir, Gustavo Bolívar le trasladó a Cepeda el compromiso por la lucha contra la desigualdad y la corrupción.

“Se nos han colado muchos corruptos en este Gobierno. Espero que en su gobierno no se nos sigan colando personas que se hacen elegir con estas banderas, pero que tienen su único ideal en sus cuentas bancarias y cajas fuertes”.

Por su parte, la senadora Gloria Flórez, quien preside el movimiento Colombia Humana, remarcó el respaldo incondicional al precandidato y la apuesta colectiva por la continuidad del cambio político.

Al dirigirse a Cepeda, afirmó: “Tú me representas, Iván. Me representas en esa coherencia, en una lucha inclaudicable, histórica. (...) hay una convicción total en nosotros y nosotras de que alrededor tuyo nos la vamos a jugar en todos los territorios (...) es una apuesta por hacer del Pacto esa figura que necesita hoy Colombia para mantener el cambio”.

María José Pizarro, en una intervención emotiva, enfatizó la importancia de mantener la cohesión del bloque progresista, evocando, además, la relación histórica que comparte con Cepeda: “A mí me une la historia con Iván, nuestros padres, pero también el camino que hemos recorrido. Hemos trabajado por la paz, por la memoria; me enseñaste que la justicia era el camino y el tiempo nos ha dado la razón”.

El propio Iván Cepeda, al agradecer a los sectores políticos y sociales que lo respaldan, se comprometió a no defraudar esas expectativas: “No solamente mi agradecimiento, sino mi compromiso. No los defraudaré en este momento decisivo de la historia de nuestro país (...) A pesar de conquistas valiosas, debemos reconocer con honestidad que aún debemos producir mayores avances políticos para romper con siglos de exclusión”.

Cepeda también insistió en la necesidad de evitar prácticas de política “facilista” y del “espectáculo”, resaltando el sentido de responsabilidad y la búsqueda de avances reales dentro del proceso político actual.

Entretanto, desde el Congreso también extendieron el apoyo al precandidato presidencial, como en el caso del representante David Racero, que insistió en la importancia de continuar con el proyecto progresista del presidente Gustavo Petro.

“Porque el proyecto del cambio se debe reelegir! Porque lo sembrado se debe cuidar para que siga floreciendo. Porque la justicia social y los derechos de las mayorías deben ser la bandera principal. Unidos venceremos!”, comentó el representante.