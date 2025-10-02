Colombia

Así se preparan unos espaguetis al burro con ingredientes colombianos: una receta fácil y en 25 minutos

La versión local de este plato de inspiración italiana destaca por su textura suave y el uso de quesos nacionales, convirtiéndose en una opción práctica para quienes buscan comidas fáciles y llenas de sabor

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Este plato de pasta destaca
Este plato de pasta destaca por la combinación de mantequilla, queso costeño o doble crema y, en ocasiones, ajo frito o perejil picado - crédito Adobe Stock

Los espaguetis al burro son una de las recetas de pasta más sencillas y populares en los hogares colombianos. Este plato conquista por su sabor reconfortante, ideal para una comida rápida, económica y casera, en donde la mantequilla y el queso toman protagonismo en cada bocado. Originada con inspiración italiana, la preparación colombiana se ha adaptado al gusto local agregando queso costeño o doble crema y, en ocasiones, toques adicionales como ajo frito o perejil picado.

En el país, los espaguetis al burro se asocian sobre todo con almuerzos sencillos y rápidos del día a día; además de menús corrientes de restaurantes populares, especialmente en ciudades andinas y grandes urbes como Bogotá y Medellín. Suelen servirse como acompañante de carnes o pollo apanado, y en muchas mesas se combinan con plátano maduro frito y ensalada fresca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Receta de espaguetis al burro

La receta de espaguetis al burro se destaca por su practicidad y sabor ligero. Integra la pasta perfectamente cocida con mantequilla fundida, para después sumar queso rallado y mayonesa, logrando una textura suave y cremosa sin necesidad de salsas pesadas adicionales. El resultado es una pasta aromática, ligeramente dorada y con el toque distintivo del queso colombiano.

Los espaguetis al burro suelen
Los espaguetis al burro suelen servirse como acompañante de carnes, pollo apanado, plátano maduro frito y ensalada fresca - crédito Freepik

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos.
  • Cocción: 10 minutos.
  • Tiempo total: 25 minutos.

Ingredientes

  • 400 gramos de espaguetis.
  • 100 gramos de mantequilla.
  • 100 gramos de mayonesa.
  • Dos dientes de ajo (opcional).
  • Sal al gusto.
  • Pimienta negra al gusto.
  • 100 gramos de queso rallado (costeño, parmesano o doble crema).
  • Dos cucharadas de perejil fresco picado (opcional).
  • Suficiente agua para la cocción.

Cómo hacer espaguetis al burro, paso a paso

1. Hervir suficiente agua con sal en una olla grande.

2. Añadir los espaguetis y cocinarlos hasta que estén al dente, según las instrucciones del paquete (normalmente entre ocho y diez minutos).

La receta integra espaguetis cocidos,
La receta integra espaguetis cocidos, mantequilla fundida, queso rallado y mayonesa para lograr una textura cremosa sin salsas pesadas - crédito Adobe Stock

3. Mientras tanto, derretir la mantequilla en una sartén grande a fuego medio. Añadir los dientes de ajo finamente picados si se desea un aroma adicional y sofrír solo hasta que doren levemente, sin quemarlos.

4. Escurrir los espaguetis, reservando media taza del agua de cocción por si se necesita más humedad en el plato.

5. Agregar los espaguetis calientes a la sartén con la mantequilla derretida y la mayonesa. Mezclar vigorosamente para que la pasta absorba la mantequilla de manera uniforme.

6. Si la mezcla parece seca, añadir un poco del agua de cocción reservada hasta lograr la consistencia deseada.

7. Sazonar con sal y pimienta negra al gusto.

8. Retirar del fuego y añadir el queso rallado. Revolver mientras la pasta aún está caliente para que el queso se funda e integre al conjunto.

9. Servir inmediatamente, decorando con perejil fresco picado si se desea.

10. Un consejo clave: siempre servir este plato bien caliente para disfrutar la cremosidad del queso recién fundido y la fragancia de la mantequilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones principales.

El tiempo total de preparación
El tiempo total de preparación de los espaguetis al burro es de 25 minutos, ideal para comidas rápidas y caseras - crédito Ilustrativa Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Aproximadamente 430 calorías por porción
  • Carbohidratos: 55 g
  • Proteínas: 13 g
  • Grasas: 18 g
  • Sodio: 250 mg
  • Calcio: 210 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los espaguetis al burro pueden conservarse en refrigeración, dentro de un recipiente hermético, por hasta dos días. Para recalentarlos, se recomienda añadir un poco de leche o mantequilla para recuperar la cremosidad original. No se aconseja congelar, ya que la textura de la pasta puede cambiar considerablemente.

Temas Relacionados

Espaguetis al burro Pasta RecetaRecetas colombianas Colombia-RecetasColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: el Poderoso va ganando la serie en Techo

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

Wilmar Roldán entró en otra polémica por insultar a un árbitro en pleno partido: “Gritos por aquí, gritos por allá”

El juez colombiano, uno de los más reconocidos en Sudamérica, es acusado de agredir verbalmente a un colega durante un compromiso de la Liga BetPlay

Wilmar Roldán entró en otra

Esta es la isla del Caribe que perteneció a una temida organización del narcotráfico y que fue recuperada por la SAE

Un proceso judicial permitió que una lujosa isla, vinculada a redes criminales y lavado de activos, regresara al control estatal, exponiendo fallas en la gestión de bienes incautados en Colombia

Esta es la isla del

Tomás Uribe se despachó contra Iván Cepeda por anunciar acciones penales contra Daniel Palacios: “Posa de pastor”

El precandidato presidencial Palacios aseguró que el senador del Pacto Histórico es el “heredero de las Farc”

Tomás Uribe se despachó contra

Desmantelan red que falsificaba certificados para descuentos en multas de tránsito en Medellín

Trece personas fueron arrestadas tras una operación policial que reveló el uso de software especializado para simular asistencia a cursos obligatorios y facilitar rebajas ilegales en infracciones vehiculares en el Valle de Aburrá

Desmantelan red que falsificaba certificados
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enfrentamiento armado entre el Ejército

Enfrentamiento armado entre el Ejército y disidencias tiene confinadas a comunidades indígenas y campesinas en Corinto, Cauca

Familia de Juan David Buitrón, soldado secuestrado, pide al Gobierno actuar para su liberación: estaría en poder de las disidencias

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

ENTRETENIMIENTO

El cantante Llane reveló sus

El cantante Llane reveló sus adicciones y los conflictos que marcaron su salida de Piso 21: “Sentía que nunca encajaba”

Las películas románticas conquistan el ranking de Netflix Colombia esta noche

El antes y después de Vanessa Pulgarín: así lucía la nueva Miss Universo Colombia previo a las cirugías

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: el Poderoso va ganando la serie en Techo

Leonel Álvarez dejaría ‘botado’ al Bucaramanga para firmar con Atlético Nacional: habría puesto una condición

Falcao logra una nueva marca para el fútbol colombiano y su carrera: integra selecto listado de figuras internacionales

Un volante en Europa se perdería la convocatoria de la selección Colombia: una lesión lo sacaría del equipo

Escándalo de apuestas ilegales en Deportivo Pasto: así se habrían organizado los jugadores para hacer amaños de partidos