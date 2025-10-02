Así se preparan unos espaguetis al burro con ingredientes colombianos: una receta fácil y en 25 minutos

Este plato de pasta destaca por la combinación de mantequilla, queso costeño o doble crema y, en ocasiones, ajo frito o perejil picado - crédito Adobe Stock

Los espaguetis al burro son una de las recetas de pasta más sencillas y populares en los hogares colombianos. Este plato conquista por su sabor reconfortante, ideal para una comida rápida, económica y casera, en donde la mantequilla y el queso toman protagonismo en cada bocado. Originada con inspiración italiana, la preparación colombiana se ha adaptado al gusto local agregando queso costeño o doble crema y, en ocasiones, toques adicionales como ajo frito o perejil picado.

En el país, los espaguetis al burro se asocian sobre todo con almuerzos sencillos y rápidos del día a día; además de menús corrientes de restaurantes populares, especialmente en ciudades andinas y grandes urbes como Bogotá y Medellín. Suelen servirse como acompañante de carnes o pollo apanado, y en muchas mesas se combinan con plátano maduro frito y ensalada fresca.

Receta de espaguetis al burro

La receta de espaguetis al burro se destaca por su practicidad y sabor ligero. Integra la pasta perfectamente cocida con mantequilla fundida, para después sumar queso rallado y mayonesa, logrando una textura suave y cremosa sin necesidad de salsas pesadas adicionales. El resultado es una pasta aromática, ligeramente dorada y con el toque distintivo del queso colombiano.

Los espaguetis al burro suelen servirse como acompañante de carnes, pollo apanado, plátano maduro frito y ensalada fresca - crédito Freepik

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Tiempo total: 25 minutos.

Ingredientes

400 gramos de espaguetis.

100 gramos de mantequilla.

100 gramos de mayonesa.

Dos dientes de ajo (opcional).

Sal al gusto.

Pimienta negra al gusto.

100 gramos de queso rallado (costeño, parmesano o doble crema).

Dos cucharadas de perejil fresco picado (opcional).

Suficiente agua para la cocción.

Cómo hacer espaguetis al burro, paso a paso

1. Hervir suficiente agua con sal en una olla grande.

2. Añadir los espaguetis y cocinarlos hasta que estén al dente, según las instrucciones del paquete (normalmente entre ocho y diez minutos).

La receta integra espaguetis cocidos, mantequilla fundida, queso rallado y mayonesa para lograr una textura cremosa sin salsas pesadas - crédito Adobe Stock

3. Mientras tanto, derretir la mantequilla en una sartén grande a fuego medio. Añadir los dientes de ajo finamente picados si se desea un aroma adicional y sofrír solo hasta que doren levemente, sin quemarlos.

4. Escurrir los espaguetis, reservando media taza del agua de cocción por si se necesita más humedad en el plato.

5. Agregar los espaguetis calientes a la sartén con la mantequilla derretida y la mayonesa. Mezclar vigorosamente para que la pasta absorba la mantequilla de manera uniforme.

6. Si la mezcla parece seca, añadir un poco del agua de cocción reservada hasta lograr la consistencia deseada.

7. Sazonar con sal y pimienta negra al gusto.

8. Retirar del fuego y añadir el queso rallado. Revolver mientras la pasta aún está caliente para que el queso se funda e integre al conjunto.

9. Servir inmediatamente, decorando con perejil fresco picado si se desea.

10. Un consejo clave: siempre servir este plato bien caliente para disfrutar la cremosidad del queso recién fundido y la fragancia de la mantequilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para cuatro porciones principales.

El tiempo total de preparación de los espaguetis al burro es de 25 minutos, ideal para comidas rápidas y caseras - crédito Ilustrativa Infobae

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 430 calorías por porción

Carbohidratos: 55 g

Proteínas: 13 g

Grasas: 18 g

Sodio: 250 mg

Calcio: 210 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los espaguetis al burro pueden conservarse en refrigeración, dentro de un recipiente hermético, por hasta dos días. Para recalentarlos, se recomienda añadir un poco de leche o mantequilla para recuperar la cremosidad original. No se aconseja congelar, ya que la textura de la pasta puede cambiar considerablemente.