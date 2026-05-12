Senador del Centro Democrático se enfureció contra el policía que mató a un perro en Antioquia: “Hasta hoy dije ‘Dios y Patria’”

El senador del Centro Democrático cuestionó el comportamiento del agente policial en Rionegro - crédito Colprensa/Captura de Video X

Crece la indignación en Colombia luego de que un uniformado de la Policía Nacional disparó y mató a un perro que lo mordió durante un operativo realizado en Rionegro, departamento de Antioquia.

Videos grabados por residentes muestran que el perro, alterado por el ruido y el ambiente de tensión, mordió la pierna del uniformado antes de que este respondiera con un disparo letal. El animal, de raza catalogada como potencialmente peligrosa por la Policía Nacional, fue trasladado aún con vida a un centro veterinario, donde finalmente falleció.

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Al mismo tiempo, la rápida circulación de las imágenes provocó que decenas de ciudadanos se manifestaran esa noche en una velatón en el sitio de los hechos, reclamando justicia y alertando sobre la necesidad de no dejar impune el caso.

El caso ha generado repudio en los sectores políticos y sociales del país. Uno de ellos fue Andrés Guerra, senador del partido Centro Democrático, en la que repudió la acción del agente policial, calificándolo como ‘asesino’ y descartó por completo su respeto hacia la institución oficial.

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“A-SE-SI-NO … De verdad ? Apague y vámonos … HASTA HOY DIJE DIOS Y PATRIA. Estamos muy mal…. Quién es el animal?”, escribió el congresista de oposición en su cuenta de X.

A su vez, Guerra pidió a las autoridades que el comportamiento del uniformado sea castigado con todo el peso de la ley, recordando la Ley Ángel, la nueva normativa que castiga a los maltratadores de los animales.

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“Que le caiga toda la Ley Ángel a un personaje que no merece ningún tipo de disculpa de sus superiores y menos pertenecer a la Policía Nacional RIGOR Y CASTIGO”, añadió.