Investigación vincularía al concejal Jorge Rodríguez, del Centro Democrático, con organización neonazi internacional presente en Bogotá

La colectividad rechaza cualquier relación entre Jorge Rodríguez y organizaciones neonazis, asegurando que cualquier conducta contraria a sus principios será investigada y sancionada por vías estatutarias internas - crédito jorgercd112

Durante la campaña para las elecciones legislativas de 2026 en Colombia, Jorge Rodríguez, candidato del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá, participó, presunta y públicamente, junto a miembros identificados del grupo neonazi Active Club Bogotá, en diferentes actos electorales registrados en redes sociales.

El grupo, considerado la única filial oficialmente reconocida en Sudamérica de una red neonazi internacional fundada en Estados Unidos, ha intensificado sus conexiones locales y enlaces directos con redes extremistas globales.

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Estos hechos ocurrieron según una investigación conjunta de Cerosetenta/070, el medio digital de periodismo colombiano, y Bellingcat, el colectivo internacional de periodismo de investigación digital.

Según la investigación, los vínculos entre Jorge Rodríguez y Active Club Bogotá incluyen la aparición de ambos en eventos de campaña, la interacción en redes sociales y la presencia de integrantes del grupo en material audiovisual oficial del candidato.

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Según las investigaciones de Cerosetenta/070 y Bellingcat, el colectivo internacional de periodismo de investigación digital, Active Club Bogotá figura como actor de referencia en el movimiento neonazi internacional y ha impulsado la creación de filiales en países como Brasil, Argentina y México.

Las publicaciones y material audiovisual muestran a Jorge Rodríguez interactuando en redes y compartiendo actos de campaña con referentes de Active Club Bogotá, agrupación vinculada con redes extremistas globales - crédito votocristiano.com / Canal de Telegram Active Club Bogotá

Un video publicado el 26 de febrero de 2026 muestra a Rodríguez junto a hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto, cubriendo grafitis con el logo de su campaña y los símbolos del Centro Democrático, según los medios citados.

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Entre los acompañantes, uno presentaba tatuajes coincidentes con los de Javier Ruiz, conocido como ‘Orlik’ y miembro destacado de Active Club Bogotá, conforme al análisis de Bellingcat.

Además, el candidato y Ruiz mantienen interacción en redes sociales, incluidos “me gusta” y seguimiento mutuo en Instagram a publicaciones relacionadas con simbología neonazi.

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Características y actividades de Active Club Bogotá

Active Club Bogotá se presenta como la única filial reconocida en Sudamérica de la red fundada por Robert Rundo en Estados Unidos, según Bellingcat. El canal de Telegram del grupo, activo desde principios de 2024, difunde celebraciones alusivas al nazismo.

En abril de 2026, el grupo organizó un evento por el cumpleaños de Adolf Hitler en el barrio Eduardo Santos, al que asistieron cerca de cincuenta personas.

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Javier 'Orlik' Ruiz, presunto miembro del grupo neonazi Active Club Bogotá, vocalista de la banda de hardcore Nacional socialista, impera Regnvm y powerlifter - crédito redes sociales de Orlik Ruíz

Durante estas celebraciones, los integrantes proyectaron películas de propaganda nazi y ofrecieron repostería decorada con esvásticas. De acuerdo con Cerosetenta/070, el año anterior se produjo en el mismo lugar una quema de libros de autores judíos como Ana Frank y Albert Einstein.

El grupo utiliza estrategias orientadas al reclutamiento de jóvenes mediante el deporte, la moda y la normalización de discursos fascistas, además de prepararse para episodios de violencia física, indican ambas fuentes.

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A través de redes sociales fomentan la creación de filiales en otras ciudades latinoamericanas, aunque estos intentos no han perdurado más de un año.

Las publicaciones del grupo exhiben de forma sistemática símbolos y discursos antisemitas. Heidi Beirich, cofundadora de la Global Project Against Hate and Extremism (Gpahe), organización internacional contra el extremismo, advierte en diálogo con Cerosetenta/070 que legitimar a grupos abiertamente neonazis “sienta un precedente peligroso” en la región.

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Conexiones internacionales y redes extremistas

La investigación de Bellingcat puntualiza que Active Club Bogotá mantiene vínculos con redes neonazis internacionales, incluyendo Blood & Honour y Combat 18. Ambas han sido clasificadas como organizaciones terroristas en Canadá y sancionadas en el Reino Unido desde 2025.

Las celebraciones organizadas por la filial incluyen homenajes a Adolf Hitler, proyección de propaganda y quema de libros, evidenciando la presencia de prácticas asociadas al nazismo internacional - crédito captura de pantalla Telegram Active Club Bogotá

Contenido divulgado por Active Club Bogotá muestra encuentros con músicos relacionados con Blood & Honour, así como la recurrente exhibición de emblemas y mercancía de Combat 18.

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En mayo de 2024, músicos afiliados a Blood & Honour participaron en un evento en Bogotá promovido por el grupo, donde también fue identificado Ruiz como contacto de una tienda colombiana que distribuye ropa y parafernalia con simbología neonazi.

Desde su canal de Telegram, el grupo ha impulsado la creación de filiales en Brasil, Argentina y Ciudad de México, refiriéndose a sus integrantes como “hermanos” y “amigos argentinos y mexicanos”. No obstante, estos nuevos canales solían desaparecer en menos de un año.

La exhibición continua de insignias y productos con símbolos de Combat 18 y Blood & Honour en los encuentros y publicaciones del grupo en 2025 y 2026 representa, según Alexander Ritzmann del Counter-Extremism Project (CEP), el observatorio europeo de análisis sobre extremismo, una alineación con las corrientes neonazis europeas más militantes. Ritzmann alerta que la afiliación entre Active Club Bogotá y un actor político como Rodríguez “debe tomarse en serio”, según recogió Bellingcat.

Las investigaciones también prueban envíos de camisetas y material a líderes de Combat 18 en España, lo que evidencia vínculos operativos y permanentes. Así lo señala Bellingcat tras documentar el intercambio con Juan de Dios Osuna Montañez, identificado como líder de Combat 18 en ese país.

Reacciones legales y postura del Centro Democrático

Consultado por Cerosetenta/070 y Bellingcat, Jorge Rodríguez respondió que no está obligado a atender entrevistas o requerimientos sin orden judicial, añadiendo que no autoriza el uso de su imagen o nombre y advirtiendo de posibles acciones legales por supuesta vulneración de derechos fundamentales, en alusión a la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana.

“De conformidad con sus preguntas, me permito indicarle que no estoy obligado a responder ninguna entrevista o requerimiento sin que medie orden judicial. Por lo anterior, no responderé ninguna entrevista, asimismo, en caso de que ustedes decidan utilizar mi nombre o imagen me permito indicar que NO AUTORIZO LA UTILIZACIÓN DE MI NOMBRE O IMAGEN, REDES SOCIALES Y DEMÁS. De igual manera, si ustedes utilizan mi imagen o nombre, es una transgresión de mis derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y al derecho a la propia imagen, este último reconocido y protegido de manera reiterada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.Incluso la utilización de imagen o nombre sin autorización puede constituir una conducta punible y estaré autorizado de iniciar las acciones legales correspondientes en aras del restablecimiento de mis derechos”. (SIC)

Por su parte, Javier Ruiz remitió advertencias formales en las que exige el cese del uso de su nombre, imagen y datos personales, señalando que el tratamiento sin autorización podría constituir violación de la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y derivar en sanciones penales y administrativas.

El Centro Democrático, a través de su director nacional Gabriel Vallejo, indicó a Bellingcat que el partido desconoce cualquier vínculo comprobado entre Rodríguez y organizaciones de extrema derecha o neonazis. Vallejo enfatizó que la colectividad no respalda nexos con colectivos que promuevan discursos de odio y que cualquier conducta opuesta a estos principios será objeto de acciones estatutarias.