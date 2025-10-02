Colombia

A Abelardo de la Espriella deberán restablecerle su esquema de seguridad: así lo ordenó un juzgado de Bogotá a la UNP

La decisión judicial se produjo tras la tutela presentada por el precandidato presidencial, que denunció amenazas y advirtió sobre recompensas millonarias ofrecidas para atentar contra su vida y la de otros líderes políticos

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

La medida incluye cuatro hombres
La medida incluye cuatro hombres de protección y un chaleco blindado - crédito Campaña De La Espriella/Colprensa

El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer de manera inmediata las medidas de seguridad asignadas al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, consistentes en cuatro hombres de protección y un chaleco blindado.

La decisión se tomó tras la acción de tutela interpuesta por el también abogado, quien argumentó que la reducción de su esquema vulneraba sus derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar.

La decisión judicial se sustentó en la suspensión provisional de la Resolución 5711 del 26 de julio de 2023, mediante la cual se habían modificado las condiciones de seguridad del aspirante, y en el restablecimiento de lo dispuesto en la Resolución 515 del 1 de febrero de 2022. El proceso fue remitido al despacho por el Consejo de Estado y asignado por reparto el 1 de octubre de 2025.

Acción de tutela y argumentos de riesgo

En el expediente, el precandidato presidencial expuso que la modificación de su esquema de protección lo deja en una situación de vulnerabilidad frente a amenazas verificadas en su contra. La tutela señalaba una “inminente violación” de los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal y familiar del accionante.

De la Espriella aseguró en declaraciones públicas que “he recibido información muy confiable sobre el precio que le han puesto a mi cabeza, a la del presidente Uribe y a la de otros opositores. Ocho millones de dólares por vernos muertos”, en alusión a supuestas recompensas ofrecidas por grupos criminales.

El abogado también manifestó que su esquema fue debilitado por órdenes del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro. “No me asustan. Seguiré en la lucha de frente. Esta semana el narcotraficante Diosdado Cabello se refirió a mí como su enemigo y el de su cómplice Petro. Sí, señor. He venido a combatirlos con las armas de la democracia”, expresó a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.

El 9 de junio de 2025, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, informó a la Fiscalía sobre ofrecimientos de dinero para atentar contra la vida de varios precandidatos presidenciales, entre ellos De la Espriella, citando como antecedente el ataque en contra de Miguel Uribe Turbay.

En desarrollo...

