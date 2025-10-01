Colombia

El costo de la visa americana en Colombia: un recargo adicional hizo que subiera su precio a partir de octubre de 2025

Consultar la tasa de cambio vigente puede marcar la diferencia en el valor final del trámite para quienes planean viajar por primera vez por turismo, negocios o estudios

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
El costo de la visa
El costo de la visa americana de no inmigrante para colombianos subirá a USD 435 desde el 1 octubre de 2025 - crédito usembassymex/Instagram

A partir del 1 de octubre de 2025, el costo de la visa americana de no inmigrante para colombianos tuvo un importante aumento.

El valor total ascendió a USD 435, lo que equivale aproximadamente a 1.678.003 pesos colombianos, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente al 27 de octubre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este ajuste responde a la implementación de un nuevo cargo adicional, el Visa Integrity Fee, que se suma a la tarifa tradicional y obliga a los solicitantes a prestar atención tanto a la tasa de cambio como a los métodos de pago autorizados, factores que inciden directamente en el valor final del trámite.

Los métodos de pago autorizados
Los métodos de pago autorizados en Colombia incluyen tarjeta internacional, PSE y efectivo en Banco GNB Sudameris - crédito Mike Blake/Reuters

Así las cosas, el nuevo valor de la visa americana resulta de la suma de la tarifa anterior de USD 185 y el Visa Integrity Fee de USD 250. Con la TRM vigente a octubre de 2025, fijada en $3.858,63 por dólar, el valor total de USD 435 equivale aproximadamente a $1.678.003 pesos colombianos.

Este valor puede variar, ya que depende de la cotización del dólar el día en que se realice el pago. Por ello, se recomienda consultar la TRM actualizada antes de iniciar el proceso, porque cualquier fluctuación en la cotización impacta directamente en el costo final.

El incremento tarifario afecta exclusivamente a las visas de no inmigrante, entre las que se encuentran las categorías B1/B2 (turismo y negocios), F y M (estudiantes y formación vocacional), J (intercambios culturales), así como H, L, O, P, Q y R (trabajo temporal y actividades especializadas).

Se recomienda consultar la TRM
Se recomienda consultar la TRM actualizada y verificar la categoría de visa antes de iniciar el proceso - crédito Freepik

Las visas de inmigrante, que otorgan residencia permanente, no presentan cambios confirmados en sus tarifas, y tampoco se han anunciado modificaciones para las visas diplomáticas ni para las exenciones bajo el programa Esta.

La nueva tarifa se aplicará únicamente a quienes realicen el pago y agenden su cita consular a partir del 1 de octubre de 2025. Aquellos que hayan cancelado el valor anterior y tengan una cita confirmada mantendrán la tarifa previa, siempre que el trámite continúe dentro de los plazos oficiales.

Métodos de pago autorizados en Colombia

En Colombia, los solicitantes disponen de varias opciones autorizadas para realizar el pago de la visa americana.

El pago puede efectuarse en línea mediante tarjeta de crédito o débito internacional a través de la plataforma oficial del Servicio de Información y Citas de Visas (AIS).

También está habilitado el pago electrónico PSE para quienes tengan una cuenta bancaria en Colombia. Otra alternativa es el pago en efectivo en el Banco GNB Sudameris; para ello, es necesario generar previamente el recibo en el sistema de citas y presentarlo en la entidad financiera, donde tendrá una validez de tres días.

El pago debe realizarse en pesos colombianos y no existen intermediarios autorizados para recibir dinero en nombre de las autoridades consulares.

Las visas de inmigrante, diplomáticas
Las visas de inmigrante, diplomáticas y exenciones Esta no presentan cambios en sus tarifas - crédito Freepik

Recomendaciones y advertencias para los solicitantes de la visa americana en Colombia

  • Antes de solicitar la visa americana, es recomendable verificar cuidadosamente la categoría correspondiente, ya que cada tipo de visa tiene requisitos específicos y puede estar sujeta a condiciones particulares bajo el nuevo esquema tarifario.
  • Consultar la TRM actualizada antes de realizar el pago resulta esencial, dado que cualquier variación en la cotización del dólar impacta en el costo final.
  • Se aconseja revisar el estado del trámite únicamente en los canales oficiales, como el sitio web del Departamento de Estado de los Estados Unidos o la Embajada en Bogotá, para evitar errores y posibles fraudes.
  • Preparar con antelación la documentación requerida —incluyendo el formulario DS-160, el pasaporte vigente y una fotografía reciente— facilita el proceso y reduce el riesgo de retrasos.
  • Agendar la cita consular lo antes posible, si se desea evitar el nuevo costo, puede representar un ahorro, siempre que el pago y la programación se realicen antes del 1 de octubre de 2025.

Temas Relacionados

Precio visa americana en ColombiaCosto visa americana 2025Visa americana ColombiaVisa americanaVisa Integrity FeeEmbajada de Estados Unidos en ColombiaViajar a Estados UnidosMétodos de pago visa americanaEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti confirmó firma del mensaje de urgencia para la reforma a la salud: Comisión Séptima estaría obligada a debatirla

El ministro del Interior presionó al Congreso para que priorice la discusión de la reforma del sistema de salud, mientras la oposición exige conocer de dónde saldrá el presupuesto para la reforma

Armando Benedetti confirmó firma del

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

El equipo colombiano, dirigido por el técnico Carlos Paniagua, busca ubicarse dentro de los ocho mejores equipos del certamen orbital

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

El presidente de Colombia auguró una destacada presentación de la Tricolor en la próxima Copa Mundial de la Fifa que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026

Gustavo Petro estuvo con Gianni

Fiscalía imputó cargos a Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe

El organismo lo acusó formalmente de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego

Fiscalía imputó cargos a Simeón

Colombiana en Estados Unidos logró la Green Card en 45 días y sin entrevista: este fue su método

Una experiencia migratoria de una creadora de contenido mostró cómo conseguir la residencia con rapidez: incluyó en la petición desde los gastos de la boda hasta las cuentas bancarias

Colombiana en Estados Unidos logró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre la fuerza pública

Combates entre la fuerza pública y el Clan del Golfo: van cinco bajas, un menor recuperado y una mujer capturada

Capturan a alias Juancho Estilo: uno de los más buscados en Colombia por homicidio estaba escondido en Panamá

Alias Karina, señalada de reclutar jóvenes para Los Costeños, fue capturada y enviada a prisión

JEP investigará a tres militares retirados por no aceptar su responsabilidad en los ‘falsos positivos’

Gobierno evalúa el traslado de cabecillas de Los Costeños y Los Pepes para dar apertura al proceso de paz urbana

ENTRETENIMIENTO

Nataly Umaña consideró hacer el

Nataly Umaña consideró hacer el casting para la ‘Lcdlf’ junto a Alejandro Estrada y terminar su matrimonio ante las cámaras: “Íbamos a pelear todo el tiempo en el 24/7”

Álvaro Rodríguez, esposo de Laura Tobón, es blanco de comentarios en redes sociales por su disfraz de Robin: “Dile que guarde el revólver primero”

Mafe Méndez revela que una polémica en redes sociales terminó llevándola al hospital en Estados Unidos: “La gente me deseaba la muerte”

Maluma debutará como conductor en los Latin Grammys junto a Roselyn Sánchez: “Siempre vivo agradecido”

Película “Noviembre” sobre la toma del Palacio de Justicia tuvo que ser cambiada cuando ya estaba en cartelera: juez ordenó quitar uno de sus diálogos

Deportes

Colombia vs. Japón EN VIVO,

Colombia vs. Japón EN VIVO, Mundial Sub-17 femenino de Marruecos, siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

Gustavo Petro estuvo con Gianni Infantino e hizo anuncio sobre la selección Colombia en el próximo Mundial 2026

Periodista deportivo reveló por qué Carlos Antonio Vélez no quiere a Néstor Lorenzo: “No tienen acceso al chusmerío”

Estos son los millonarios premios que recibe Luis Díaz en el Bayern Múnich: las cláusulas de su contrato

Más problemas para Deportivo Pereira: Rafael Dudamel renunció a la dirección técnica debido al incumplimiento de salarios