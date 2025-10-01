Proyecto que propone iniciar clases después de las 7:00 a. m. avanza: ya fue aprobado en el Senado

El proyecto busca transformar las rutinas de los menores de edad - crédito Europa Press

La propuesta para que las clases en los colegios del país no inicien antes de las 7:00 a.m. está cerca de ser una realidad, dado que la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto que busca transformar las rutinas de los niños y adolescentes en etapa escolar.

El proyecto es impulsado por el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y su objetivo principal es prohibir el inicio de las clases antes de las 7:00 de la mañana en todos los establecimientos educativos del país, tanto públicos como privados, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.

La propuesta legislativa establece que tanto los establecimientos educativos públicos como privados deberán ajustar sus horarios para que las jornadas escolares no inicien antes de la hora señalada. Durante la sesión plenaria, la mayoría de los senadores respaldó la iniciativa, al coincidir en la necesidad de modificar los horarios escolares para proteger la salud de los estudiantes.

El senador Chacón explicó que comenzar la jornada escolar a partir de las 7:00 a.m. mejora de manera significativa la calidad del sueño de los estudiantes, lo que impacta positivamente en su salud física, bienestar psicológico, atención, concentración y rendimiento académico.

De acuerdo con el congresista, la actual organización de las jornadas obliga a muchos estudiantes a levantarse a las 5:00 a. m. o incluso a las 4:00 a. m. para poder llegar a tiempo a sus clases, lo que genera fatiga y riesgos para su salud, además de exponerlos a condiciones de inseguridad en el transporte durante la madrugada.

El proyecto fue aprobado en segundo debate por el Senado de la República - crédito @Mineducacion/X

“Limitar el horario al ya mencionado mejora de manera significativa la calidad del sueño de los estudiantes, lo que impacta en su salud física, el bienestar psicológico y la concentración y rendimiento académico de cada uno”, aseguró el legislador.

El articulado del proyecto cita experiencias internacionales que evidencian los beneficios de retrasar el inicio de las clases, no solo para los estudiantes, sino también para sus familias. El documento sostiene que eliminar las madrugadas excesivas contribuye a crear entornos educativos más justos y equitativos, además de aportar tranquilidad en el hogar.

En este sentido, la medida tendría un impacto positivo en la calidad de vida de las mujeres, en especial de las madres cabeza de hogar, dado que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la jefatura de los hogares en Colombia recae en más del 50 % sobre ellas.

El senador Alejandro Carlos Chacón es el autor del proyecto de ley - crédito Sergio Iván Acero/Colprensa

El proyecto, que fue presentado como una ley ordinaria, acaba de superar su segundo debate, lo que lo deja a solo dos debates de convertirse en ley de la república. El trámite que le resta tendrá que superarlo en la Cámara de Representantes.

El proyecto no solo impactaría las rutinas de los menores de edad del país, también las de los padres de familia, lo que mejoraría la calidad de vida de las familias colombianas. Además, contribuiría a fortalecer los lazos de convivencia, reducir el nivel de estrés en los hogares, así como permitir una mayor conciliación entre las responsabilidades laborales y el tiempo dedicado a la crianza y el acompañamiento escolar.

El texto busca prohibir que los colegios inicien clases antes de las /:00 a. m. - crédito Camila Díaz/Colprensa

A nivel nacional, según el Censo de Educación Formal del Dane, la jornada de la mañana es la más frecuente entre los estudiantes: en 2023, cerca de 4,8 millones de estudiantes estaban matriculados en dicha jornada, seguida por 1,7 millones en la jornada de la tarde. El sector oficial representa el 78,6 % del total de la matrícula del país, y la jornada de la mañana predomina tanto en colegios oficiales como privados, aunque en los colegios privados hace presencia la jornada completa en cerca de la mitad de los casos.