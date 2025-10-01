Colombia

Proyecto que propone iniciar clases después de las 7:00 a. m. avanza: ya fue aprobado en el Senado

El texto busca transformar las rutinas de los menores de edad en etapa escolar y, de la misma manera, mejorar la calidad de vida de las familias colombianas

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El proyecto busca transformar las
El proyecto busca transformar las rutinas de los menores de edad - crédito Europa Press

La propuesta para que las clases en los colegios del país no inicien antes de las 7:00 a.m. está cerca de ser una realidad, dado que la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate el proyecto que busca transformar las rutinas de los niños y adolescentes en etapa escolar.

El proyecto es impulsado por el senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal, y su objetivo principal es prohibir el inicio de las clases antes de las 7:00 de la mañana en todos los establecimientos educativos del país, tanto públicos como privados, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La propuesta legislativa establece que tanto los establecimientos educativos públicos como privados deberán ajustar sus horarios para que las jornadas escolares no inicien antes de la hora señalada. Durante la sesión plenaria, la mayoría de los senadores respaldó la iniciativa, al coincidir en la necesidad de modificar los horarios escolares para proteger la salud de los estudiantes.

El senador Chacón explicó que comenzar la jornada escolar a partir de las 7:00 a.m. mejora de manera significativa la calidad del sueño de los estudiantes, lo que impacta positivamente en su salud física, bienestar psicológico, atención, concentración y rendimiento académico.

De acuerdo con el congresista, la actual organización de las jornadas obliga a muchos estudiantes a levantarse a las 5:00 a. m. o incluso a las 4:00 a. m. para poder llegar a tiempo a sus clases, lo que genera fatiga y riesgos para su salud, además de exponerlos a condiciones de inseguridad en el transporte durante la madrugada.

El proyecto fue aprobado en
El proyecto fue aprobado en segundo debate por el Senado de la República - crédito @Mineducacion/X

“Limitar el horario al ya mencionado mejora de manera significativa la calidad del sueño de los estudiantes, lo que impacta en su salud física, el bienestar psicológico y la concentración y rendimiento académico de cada uno”, aseguró el legislador.

El articulado del proyecto cita experiencias internacionales que evidencian los beneficios de retrasar el inicio de las clases, no solo para los estudiantes, sino también para sus familias. El documento sostiene que eliminar las madrugadas excesivas contribuye a crear entornos educativos más justos y equitativos, además de aportar tranquilidad en el hogar.

En este sentido, la medida tendría un impacto positivo en la calidad de vida de las mujeres, en especial de las madres cabeza de hogar, dado que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la jefatura de los hogares en Colombia recae en más del 50 % sobre ellas.

El senador Alejandro Carlos Chacón
El senador Alejandro Carlos Chacón es el autor del proyecto de ley - crédito Sergio Iván Acero/Colprensa

El proyecto, que fue presentado como una ley ordinaria, acaba de superar su segundo debate, lo que lo deja a solo dos debates de convertirse en ley de la república. El trámite que le resta tendrá que superarlo en la Cámara de Representantes.

El proyecto no solo impactaría las rutinas de los menores de edad del país, también las de los padres de familia, lo que mejoraría la calidad de vida de las familias colombianas. Además, contribuiría a fortalecer los lazos de convivencia, reducir el nivel de estrés en los hogares, así como permitir una mayor conciliación entre las responsabilidades laborales y el tiempo dedicado a la crianza y el acompañamiento escolar.

El texto busca prohibir que
El texto busca prohibir que los colegios inicien clases antes de las /:00 a. m. - crédito Camila Díaz/Colprensa

A nivel nacional, según el Censo de Educación Formal del Dane, la jornada de la mañana es la más frecuente entre los estudiantes: en 2023, cerca de 4,8 millones de estudiantes estaban matriculados en dicha jornada, seguida por 1,7 millones en la jornada de la tarde. El sector oficial representa el 78,6 % del total de la matrícula del país, y la jornada de la mañana predomina tanto en colegios oficiales como privados, aunque en los colegios privados hace presencia la jornada completa en cerca de la mitad de los casos.

Temas Relacionados

Colegios ColombiaMadrugadasClases antes de las 7:00 a. m.Alejandro Carlos ChacónSenado ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Qué es el bus de empleo de Bogotá: conozca la nueva estrategia para la vinculación laboral de la ciudad

La iniciativa busca acercar procesos de selección y asesoría personalizada a los barrios, con énfasis en inclusión y acceso a primer empleo para jóvenes, recién graduados y personas con discapacidad

Qué es el bus de

Mujer fue denunciada penalmente por transmitir por TikTok los maltratos a su perro: la mascota fue rescatada

Rescatistas de animales en condición de riesgo están en la búsqueda de un nuevo hogar para el cachorro que era objeto de múltiples maltratos por cuenta de una mujer que transmitía por Tiktok los vejámenes

Mujer fue denunciada penalmente por

Colombia acelera en ventas de motos, crece la preferencia por modelos de bajo cilindraje

El auge de las motocicletas en el país responde a la necesidad de evitar el tráfico. Las cifras récord de matrículas muestran una inclinación marcada hacia opciones económicas y fáciles de manejar

Colombia acelera en ventas de

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

El entrenador uruguayo aceptó la oferta de los paraguayos para dirigir al Ciclón, dejando a los Cardenales a mitad de campeonato y bajo una fuerte polémica

Cerro Porteño le habría hecho

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

El cantante sumó una nueva fecha a su “Importante Tour”, que marca su regreso a los escenarios

Miguel Bosé anunció su regreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Miguel Bosé anunció su regreso

Miguel Bosé anunció su regreso a Medellín en 2026: conozca la fecha y los precios de boletería

Jessi Uribe reveló cómo fue el proceso para escoger el nombre de su hija con Paola Jara: “Ella es la que manda”

El concepto del Idiger que tendría en jaque al Vive Claro: próximos conciertos en octubre estarían en riesgo

La joven novia de Jhonny Rivera dio detalles de lo que será la esperada boda: esta es la fecha y el lugar

Aida Victoria Merlano dijo que gastó más de $50 millones luego de terminar su relación sentimental: “Me falta un macho”

Deportes

Cerro Porteño le habría hecho

Cerro Porteño le habría hecho una “jugadita” a Santa Fe: esto pagó para contratar a Jorge Bava

Este sería el jugador que causa problemas en Atlético Nacional en 2025: “Le pasó a Gandolfi”

Canadá dio a conocer lista de convocados para amistoso con Colombia: estas son sus máximas figuras

Se prenden las alarmas en la selección Colombia: habría una baja sensible para los amistosos de octubre

Será demolido el histórico estadio donde Freddy Rincón marcó un recordado gol con la selección Colombia en Italia 90