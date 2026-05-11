Conductores de Sitp se pelearon por el paso en plena vía de Bogotá y con pasajeros a bordo

Una acalorada disputa entre dos conductores del SITP interrumpió la tranquilidad nocturna en el sector de Hayuelos, en Bogotá, cuando un altercado por una maniobra en la vía desató gritos y golpes a la carrocería frente a pasajeros atónitos, reavivando cuestionamientos sobre la tolerancia y la capacitación en el transporte público capitalino - crédito @PasaenBogota / X

La noche del domingo 10 de mayo, dos conductores del Sitp protagonizaron una acalorada discusión en el sector de Hayuelos, en el occidente de Bogotá, generando preocupación entre los pasajeros y reavivando el debate sobre la tolerancia en el transporte público.

El altercado, captado en video y difundido por la cuenta de X Pasa en Bogotá, mostró cómo el conductor de uno de los buses descendió de su asiento y, desde la puerta de acceso, exigió a su colega: “¿Por qué me cierra?”. El enfrentamiento verbal incluyó golpes a la carrocería y la respuesta enérgica del segundo operador: “Le estoy dando paso al man”, una frase que repitió mientras los usuarios grabaron la escena desde el interior de uno de los buses.

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La confrontación quedó en palabras, sin llegar a agresiones físicas, pero sí dejó en evidencia el nivel de tensión que viven quienes prestan este servicio. El incidente suscitó una ola de reacciones en redes sociales, donde ciudadanos expresaron su descontento y preocupación por la calidad del servicio y el manejo emocional de los conductores.

Según se escucha en el video, el problema fue que un vehículo le cerró el paso al otro en medio de la vía - crédito @PasaenBogota / X

Entre los comentarios más destacados en la plataforma X, se leen frases como: “no tiene justificación ese nivel de intolerancia, no están preparados para prestar un servicio público” y “el sistema de transporte solo cambió de careta. De resto, son los mismos trogloditas al volante”. Otro usuario opinó: “Claramente son ñeros con licencia C2, no necesitan educación, con solo ser bachiller ya los reciben, es igual que los tombos”.

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Hasta ahora, Transmilenio no ha anunciado medidas disciplinarias sobre los conductores involucrados en este episodio de intolerancia vial.