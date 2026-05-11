Colombia

Policía investiga la muerte de una mujer tras caer desde un cuarto piso en el suroccidente de Bogotá

Los hechos son analizados mediante la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a personas cercanas, mientras se investiga si existía un contexto de conflicto previo en el entorno de la fallecida

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Conozca cifras de la Secretaría de la Mujer frente a este delito, las zonas donde más se frecuentan y las rutas activas para las víctimas - crédito Composición Jesús Áviles/Concejo de Bogotá/Alcaldía de Bogotá/Freepik
Cámaras de seguridad y testimonios son analizados para determinar si el caso corresponde a un accidente o a violencia intrafamiliar- crédito Composición Jesús Áviles/Concejo de Bogotá/Alcaldía de Bogotá/Freepik

La comunidad en el suroccidente de Bogotá permanece expectante tras la muerte de una mujer de aproximadamente 35 años, quien cayó desde un cuarto piso en la localidad de Kennedy.

Las autoridades investigan para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras continúan los avances en la pesquisa.

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La víctima, hallada por uniformados en la vía pública, presentaba lesiones de gravedad. Su traslado a la Clínica del Occidente permitió que recibiera atención médica inmediata y fuera sometida a un procedimiento quirúrgico de urgencia. Pero, a pesar de los esfuerzos médicos, la ciudadana perdió la vida horas después en el centro asistencial, según confirmaron fuentes policiales.

Las primeras versiones señalan que, minutos antes del incidente, la mujer habría sostenido una discusión con su pareja sentimental dentro de la vivienda. Testigos reportaron una confrontación, lo que llevó a los investigadores de la Policía de Bogotá a indagar si se trató de un accidente o si existieron circunstancias relacionadas con violencia intrafamiliar.

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De acuerdo con información oficial, la mujer cayó desde el cuarto piso tras un episodio en el que, presuntamente, discutió con su compañero sentimental. Las autoridades aún no han determinado si la caída fue accidental o si hubo intervención directa de otra persona.

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