Colombia

Gobierno Petro extiende su intervención a Asmet Salud EPS: le dio un ultimátum para evitar la liquidación de la entidad

El Ministerio de Salud busca proteger a más de un millón de afiliados en el régimen subsidiado

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El Ministerio de Salud de Colombia extiende la intervención a EPS Asmet Salud por riesgos financieros y operativos - crédito Colprensa
El Ministerio de Salud de Colombia extiende la intervención a EPS Asmet Salud por riesgos financieros y operativos - crédito Colprensa

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia ha prorrogado hasta el 11 de junio de 2026 la intervención administrativa sobre la EPS Asmet Salud, justificando la decisión en la persistencia de riesgos financieros y operativos que amenazan la sostenibilidad de la entidad y la atención a cerca de 1,65 millones de afiliados en el régimen subsidiado.

La medida fue formalizada en la resolución 149 de 2026, destacando que, aunque hay “algunos avances” desde el inicio del proceso, las causas estructurales que originaron la crisis en la EPS no han sido superadas.

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La prórroga será hasta por el término de un (1) mes, contado a partir del día 12 de mayo de 2026 hasta el 11 de junio de 2026 (...) la Superintendencia Nacional de Salud, podrá disponer el levantamiento de la medida de intervención antes del vencimiento de la presente prórroga”, se lee en el documento.

Según el análisis técnico incluido en la resolución, una eventual liquidación de Asmet Salud implicaría “una asignación masiva de afiliados y una presión considerable sobre las EPS receptoras”, lo que supondría un riesgo sistémico para la red pública nacional.

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“ASMET SALUD EPS S.A.S., continuará reportando la información en el Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales FENIX, de acuerdo con las directrices que imparta la Superintendencia Nacional de Salud”, añadieron.

El Ejecutivo remarcó que “mantener la intervención permitirá fortalecer las capacidades institucionales de la EPS y mitigar los riesgos identificados”, recalcando que este proceso busca garantizar la atención ininterrumpida de los millones de usuarios del régimen subsidiado.

La EPS Asmet Salud es una entidad fundada en 2015, con sede principal en Popayán (Cauca), y presencia en distintos departamentos, incluida Bogotá, atendiendo principalmente a población vulnerable dentro del sistema de salud pública.

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