El Consejo de Estado suspendió decreto con el que el Gobierno pretendía trasladar $5 billones desde fondos privados a Colpensiones

La Sección Segunda del Consejo de Estado amplió la medida cautelar inicial sobre el Decreto 415 de 2026 - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que facilitaba el traslado automático de ahorros pensionales desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a Colpensiones, deteniendo así uno de los ejes centrales de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional.

El documento fue expedido el lunes 11 de mayo de 2026 por la Sección Segunda del alto tribunal, bloqueando así el movimiento previsto de cerca de 5 billones de pesos en las siguientes semanas, según lo estipulado en la normativa sancionada por el presidente Gustavo Petro.

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Esto amplió la medida cautelar dictada el 28 de abril, fecha en la que ya se había frenado de forma parcial el Decreto 415 de 2026, según informó el propio Consejo de Estado. Al extenderse la suspensión, quedan sin efecto las normativas que aún permitían el traslado de esos recursos.

El decreto impulsado por el Gobierno establecía la obligación para las AFP de transferir a Colpensiones los fondos de trabajadores que optaron por la “ventana de traslado” incluida en la reciente reforma del sistema, en plazos mínimos de 15, 20 y 30 días.

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La suspensión siembra incertidumbre entre los millones de cotizantes y el sector financiero por el futuro inmediato del sistema jubilatorio colombiano.