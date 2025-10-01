Colombia

Corte Constitucional dio ultimátum al Ministerio de Salud para enfrentar el desabastecimiento de medicamentos en Colombia

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo tendrá que coordinar con el Ministerio de Hacienda y la Adres la depuración y pago de la cartera vencida, mientras que entidades de control deberán reforzar sus investigaciones frente a sobrecostos e irregularidades

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
El documento fue firmado por
El documento fue firmado por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Corte Constitucional

La Sala de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Salud presentar, en un plazo fijado, un plan integral que permita superar la crisis de desabastecimiento y sobrecostos de medicamentos en el país.

El alto tribunal señaló que la cartera dirigida por Guillermo Alfonso Jaramillo deberá detallar las acciones previstas en la propuesta entregada el 25 de mayo de 2025, en la que se contempla promulgar e implementar la Nueva Política Nacional Farmacéutica, incluyendo disposiciones para controlar los sobrecostos de medicamentos en Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El plan exigido por la Corte

El fallo establece que el Ministerio de Salud debe remitir en los próximos dos meses un informe con la cantidad de medicamentos desabastecidos o en riesgo de estarlo, así como un listado de los fármacos y dispositivos médicos sujetos a régimen de control de precios que puedan verse afectados.

El Ministerio debe presentar un
El Ministerio debe presentar un cronograma de fortalecimiento del Sismed para el último trimestre de 2025 - crédito Shutterstock

La Corte solicitó, además, que el Ministerio indique si estos medicamentos tienen sustitutos disponibles en el mercado e identifique la necesidad de diseñar e implementar un plan nacional de mitigación para enfrentar desabastecimientos críticos relacionados con medicamentos huérfanos, oncológicos y de enfermedades de alto costo.

En el mismo documento, el tribunal precisó: “Remita un cronograma en el que exponga y detalle las actividades que considere necesarias desarrollar durante el último trimestre del 2025, para fortalecer el Sismed, con miras a que recolecte los precios, unidades comercializadas y refleje la capacidad productiva y los inventarios reales del país”.

La estrategia ordenada deberá entrar en vigor a más tardar el primero de enero de 2026, con el fin de aportar insumos a la toma de decisiones sobre el control de precios y los sobrecostos en el sistema de salud colombiano.

Cartera vencida del sistema de salud

El plazo máximo para saldar
El plazo máximo para saldar la cartera vencida es el primer semestre de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Otro de los puntos centrales del documento se relaciona con las deudas pendientes en el sector. La Corte dispuso que el Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Jaramillo, coordine con el Ministerio de Hacienda y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) una estrategia para determinar, depurar y pagar la cartera vencida.

El plazo máximo fijado por el alto tribunal para cumplir con este proceso es el primer semestre de 2026. En paralelo, se estableció que la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General, la Procuraduría General y la Fiscalía General intensifiquen sus investigaciones sobre los sobrecostos y las irregularidades en la distribución de medicamentos.

Cabe precisar que el desabastecimiento ya ha tenido un impacto directo en la atención de pacientes con enfermedades graves, raras y huérfanas, por lo que la Corte Constitucional resaltó que el plan que presente el Ministerio de Salud debe contemplar medidas regulatorias inmediatas, acciones de importación y articulación institucional para garantizar el acceso oportuno a los medicamentos, especialmente en el caso de poblaciones que dependen de tratamientos de alto costo.

Seguimiento del alto tribunal

La Corte advirtió que el
La Corte advirtió que el incumplimiento agravaría la crisis de acceso a medicamentos en el país y pondría en riesgo la salud de millones de personas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Esta decisión se suma al Auto 1282 de 2025, emitido por la Corte Constitucional, en el que se concluyó que el grado de cumplimiento de la orden décima sexta de la Sentencia T-760 de 2008 es bajo. Esa disposición se relaciona con el acceso a medicamentos, y el alto tribunal determinó que todavía no se han eliminado las barreras que dificultan que los pacientes reciban los tratamientos que requieren.

La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento, que analizó la situación actual de entrega de medicamentos y revisó las acciones adelantadas por las autoridades y entidades responsables del sistema de salud.

La Corte señaló que persisten distintos obstáculos para garantizar la dispensación de fármacos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Entre ellos mencionó el desfinanciamiento del sistema, las deudas pendientes con gestores farmacéuticos y laboratorios, los retrasos en los trámites de registros sanitarios a cargo del Invima y la falta de información actualizada sobre la disponibilidad de medicamentos.

El alto tribunal advirtió que el incumplimiento de estas órdenes podría agravar la situación de miles de pacientes que dependen de tratamientos permanentes. En consecuencia, los magistrados mantendrán el monitoreo sobre la implementación de la política farmacéutica, los avances en el control de precios y la depuración de la cartera vencida del sector salud.

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalMinisterio de SaludMedicamentosDesabastecimientoRecursos de la saludGuillermo Alfonso JaramilloSsitema de saludColombia-Noticias

Más Noticias

Icetex anuncia condonación del 25 % parcial en créditos para quienes cumplan con estos requisitos

La resolución, inspirada en modelos internacionales, premia a quienes, desde 2022, han generado cambios positivos en comunidades vulnerables y cumplen requisitos de certificación por parte de entidades nacionales

Icetex anuncia condonación del 25 %

Superintendencia de Salud tomó las primeras medidas ante nueva modalidad de desvío de recursos del sistema: EPS deberán responder

De acuerdo con denuncias recientes, fallos judiciales en Antioquia habrían derivado en pagos por más de $103.000 millones a clínicas señaladas en presuntas irregularidades

Superintendencia de Salud tomó las

Aumento del salario mínimo de 2026: trabajadores alertan por engaño del incremento que buscaría el Gobierno Petro

Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo que el debate sobre el ajuste salarial expone la influencia de la inteligencia artificial y la manipulación mediática en la negociación laboral

Aumento del salario mínimo de

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Los rojos ganaron el encuentro de ida por 2-1 en la capital antioqueña, esperan defender la ventaja y los Poderosos quieren revertir la serie y cobrar revancha por el título de la Liga BetPlay

EN VIVO Santa Fe vs.

Petro reaccionó a detención de flotilla Sumud, que prometía llevar ayuda a Gaza por canales no seguros: tomó radical decisión contra Israel

En un nuevo capítulo en la profunda crisis en la relación bilateral entre ambas naciones quedó plasmado tras conocerse de este suceso, que involucra a dos connacionales que hacían parte de la delegación que se aproximaba a Gaza

Petro reaccionó a detención de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército destruyó un centro de

Ejército destruyó un centro de producción de marihuana del ELN en La Guajira: ya son 50 laboratorios desmantelados en 2025

‘El Lágrima’ y ‘El Menor’, las jóvenes caras al mando de los Conquistadores de la Sierra en el Caribe: “Uno manda, el otro mata”

Disidentes de las Farc requisaron a varios asistentes de un concierto: quedó registrado en video

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

ENTRETENIMIENTO

Mamá y hermana de B

Mamá y hermana de B King revelaron nuevos detalles sobre la muerte del cantante en México: “Me lo entregaron en una bolsa, descuartizado”

Amigo de Regio Clownn hizo polémica petición que involucra a Marcela Reyes: “Es una señora que no conozco”

Yina Calderón predijo el fin de la relación entre Norma Nivia y Mateo Varela por culpa de Karina García: “Todavía siente atracción por ella”

Carolina Cuervo recordó el final de su relación con el famoso actor Fabio Rubiano: “Había una diferencia de edad de 17 años”

Manuela Gómez enfrentó las críticas por la forma como lleva su maternidad: “A mí no me importa”

Deportes

EN VIVO Santa Fe vs.

EN VIVO Santa Fe vs. Medellín, cuartos de final en la Copa Colombia 2025: se define el semifinalista en El Campín

Alfredo Morelos podría tener un final feliz en Atlético Nacional: esto es lo que se sabe de la negociación con Santos de Brasil

Santa Fe vs. Medellín, cuartos de Copa BetPlay: novedades y probables alineaciones

Jugador de Atlético Nacional lanzó pulla contra Javier Gandolfi tras su salida del equipo: “Había una energía que no era la mejor”

FIFA destacó a la selección Colombia previo al Mundial de 2026: “Alta jerarquía”