Turista coreano fue drogado con escopolamina en un bus intermunicipal que salió de Bogotá: terminó deambulando por las calles en Pereira

El hombre, de nombre Jun y que fue encontrado deambulando inconsciente en una calle de la capital de Risaralda, agradeció a la policía por ayudarlo y aseguró estar bien a pesar del incidente

Por Julieth Cicua Caballero

El episodio ocurrió cuando aceptó
El episodio ocurrió cuando aceptó una galleta a desconocido que subió al autobús durante una parada en carretera - crédito @pereiraterminal / TikTok

El hallazgo de un turista surcoreano en estado de inconsciencia en Pereira ha puesto en alerta a las autoridades locales, luego de que se confirmara que el joven fue víctima de escopolamina durante un viaje en bus intermunicipal.

El afectado, identificado como Jun, relató que perdió el conocimiento durante el trayecto entre Bogotá y Pereira, y se despertó horas después en el Hospital San Jorge de la ciudad.

Según el testimonio de Jun, el incidente se produjo cuando el conductor del autobús realizó varias paradas en la carretera, permitiendo el ascenso de diferentes pasajeros.

En una de estas ocasiones, un hombre se sentó a su lado y le ofreció una galleta, diciéndole: “Por favor, coma esto”. Y tras consumirlo, perdió la conciencia durante aproximadamente ocho horas, según relató en un video difundido por la Terminal de Transporte de Pereira.

La escopolamina, sustancia con la que presuntamente fue drogado el turista, es conocida por sus efectos peligrosos, entre los que se incluyen pérdida de memoria, desorientación y complicaciones médicas graves.

Las autoridades presumen que el objetivo del ataque era robarle sus pertenencias, aunque no se han detallado los objetos sustraídos.

En el video se recalca que los hecho no se dieron en la terminal de Pereira sino en el trayecto - crédito @pereiraterminal

La Terminal de Transporte de Pereira emitió un comunicado en el que precisó que el incidente no ocurrió en sus instalaciones ni en sus inmediaciones, sino durante el trayecto en bus desde Bogotá.

Según la publicación, al llegar a la terminal, el conductor orientó de inmediato al ciudadano hacia la Policía Nacional. Posteriormente, el equipo de salud de la empresa AMI, prestador autorizado en la terminal, brindó atención inmediata al pasajero, realizando valoración, estabilización y su traslado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde recibió la atención correspondiente.

En el comunicado, la terminal expresó: “La Terminal de Transportes de Pereira rechaza todo acto delictivo y reitera su compromiso con la seguridad, el acompañamiento y el bienestar de los usuarios nacionales y extranjeros que transitan por nuestras instalaciones”.

Cabe recordar que según el Código Nacional de Tránsito Terrestre, en su Artículo 91, se establece que todo conductor de vehículo de servicio público de transporte terrestre automotor debe recoger o dejar pasajeros únicamente en los lugares autorizados por las autoridades competentes y respetando las rutas y horarios asignados.

La terminal aclaró mediante un
La terminal aclaró mediante un comunicado que brindaron atención al hombre de manera inmediata para luego trasladarlo al Hospital Universitario San Jorge de Pereira - crédito @pereiraterminal / TikTok

El incumplimiento de esta disposición conlleva una sanción de treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), y las empresas de servicio público a las que estén vinculados estos vehículos comparten la responsabilidad solidaria en el pago de la multa.

Por lo que se asume que el conductor no debió admitir pasajeros en la ruta, además se desconoce cuál fue la empresa de transporte en la que se movilizaba el turista.

Ante este panorama, otros turistas recomiendan adoptar medidas de precaución estrictas para protegerse de varias sustancias, entre ellas la escopolamina.

En el comunicado la terminal
En el comunicado la terminal fue enfática en aclarar que los hechos no se dieron dentro de las instalaciones - crédito Terminal de transportes de Pereira / Facebook

La escopolamina puede administrarse de varias maneras, lo que incrementa la dificultad para que los turistas identifiquen y eviten situaciones peligrosas. Entre los métodos más reportados se encuentran la contaminación de alimentos y bebidas, la dispersión del polvo en el rostro mediante objetos como menús, mapas o pajillas, la oferta de cigarrillos mezclados con la droga y la aplicación tópica sobre superficies o directamente en la piel, permitiendo su absorción por contacto.

Es por esto que entre las recomendaciones más reiteradas figura la elección de transporte confiable, la vigilancia constante de la comida y las bebidas y desconfiar de lugareños que demuestren un interés inusual en los motivos de viaje o profesión del visitante, ya que podrían estar evaluando la posibilidad de convertirlo en una víctima.

A pesar que embajada de la República de Corea del Sur en Colombia no se ha pronunciado sobre el hecho en su página dispone de una línea de emergencia para sus ciudadanos en el país: +57-321-976-3511.

