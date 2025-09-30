Fritanga Fest Bogotá 2025 anuncia edición recargada con más de 70 participantes: estas son las fechas oficiales

El festival Fritanga Fest Bogotá se consolida como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la capital, reuniendo tradición, cultura y desarrollo económico en torno a uno de los platos insignia de la ciudad.
Desde su creación en 2020 como respuesta a los retos de la reactivación económica luego de la pandemia, el evento ha crecido de manera sostenida, pasando de 24 participantes en su primera edición a más de 70 establecimientos aliados en 2025, con ventas acumuladas mayores a 5.500 millones de pesos.
El éxito de la última versión celebrada en agosto de 2025 motivó al Instituto para la Economía Social (Ipes) a organizar el Fritanga Fest Recargado, una experiencia que se desarrollará los días sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la típica fritanga bogotana en todas sus presentaciones, ofrecida por 55 establecimientos ubicados en plazas distritales, restaurantes y piqueteaderos.
“El Fritanga Fest Bogotá no solo preserva una tradición que nos une como ciudad, también muestra cómo un plato popular puede generar desarrollo económico y oportunidades para cientos de familias. Con la edición Recargada seguimos fortaleciendo este espacio de encuentro y cultura gastronómica”, afirmó María Andrea Solano Behaine, subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Ipes.
La edición de 2025 destacará la inclusión de una agenda académica el sábado 4 de octubre, en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, donde expertos y protagonistas de la cocina tradicional compartirán saberes e historias alrededor de la fritanga y su importancia cultural, social y económica. Entre los participantes más destacados se encuentra Doña Segunda, reconocida por más de seis décadas en la Plaza Doce de Octubre, y el emblemático Piqueteadero Don Jorge, referente en Kennedy.
Restaurantes y plazas participantes Fritanga Fest Bogotá 2025
- Plazas Distritales de Mercado
- Plaza 20 de Julio (carrera 6 #24A-30 sur):
- Restaurante y Pescadería Eventos Alby
- Restaurante Donde Fercho y Flor
- Restaurante y Piqueteadero Las Delicias de María
- Plaza 7 de Agosto (carrera 24 #66-46):
- Restaurante Alcira
- La Pega Dorada
- Plaza Doce de Octubre (carrera 51 #72-13):
- La Marrana Mona
- Piqueteadero Punto Clave
- Piqueteadero Doña Segunda
- Plaza El Carmen (diagonal 49 sur #29A-07):
- Piqueteadero Maria C.
- Plaza Fontibón (carrera 103 #26-71):
- La Cocina de Leo
- Piqueteadero y Restaurante Doña Miriam
- Banquete Chongo
- Plaza Kennedy (calle 42 #78M-50 sur):
- Piqueteadero La Pruebita
- Plaza La Concordia (calle 12c #1-40):
- Recetas de la Abuela
- Plaza La Perseverancia (carrera 5 #40-30A):
- Piqueteadero La Quinta
- Comidas Pili
- El Primo
- La Cucharita
- Plaza Las Ferias (avenida carrera 70 #74-52):
- Restaurante Doña Inés
- Piqueteadero Donde Stella
- Fritangueria La Cafetona
- Plaza Restrepo (carrera 19 #19B-16 sur):
- Piqueteadero La Esquina del Sabor
- Piqueteadero La Negrita 2
- Plaza Samper Mendoza (avenida Ferrocarril de Occidente #25-07 B):
- Fritanga Chocontá
- Plaza Trinidad Galán (carrera 60 #5-00):
- Restaurante Piqueteadero Mónica
- Mayis
- Plaza Paloquemao (avenida Ciudad de Lima o calle 19 #25-04):
- Restaurante Luz
- Restaurante Pescadería El Sazón de Mamá “Donde Paola”
- Punto Comercial Cuatro Vientos
- El Pajaro Loco
- El Chavo del Ocho
- Doña Chiqui #10
- Caldoparado Chavita #3
- Dónde Nubia Puesto #1
- El Sol #5
- Mi Recuerdo #4
- Otros restaurantes y piqueteaderos participantes
- San Pernil: avenida calle 3 #24-05
- Magolita Las Ojonas S.A.S: carrera 27a #24-12
- Restaurante Santo Piquete: carrera 58 #91A-02
- Varcino: transversal 53 Bis #2B-26
- De La Loma: calle 30 #5-16
- Sir Pig Criollo Bogotá: carrera 51 #73-02
- Los Torres Horno y Parrilla: transversal 53 Bis #2A-68
- Restaurante y Piqueteadero Don Jorge: avenida Ciudad de Villavicencio #78n-04
- Hecho en Colombia La Marrana Mona: carrera 19a #8-34
- Hecho en Colombia La Marrana Mona: calle 73 #50-49
- Gallardo El Despechado: avenida calle 85 #19-24
- Restaurante Los Paisanos: calle 7 #69-08
- Piqueteadero Duque: calle 73 #50-49
- Carnivoros Parrilla: carrera 19 #14A-34
- Chorizos El Porco: carrera 18 #51-78
- Los Paisanos Parrilla y Más: calle Séptima #69-08
- Sabyi: carrera 24 #82-59
- Puerto Vallarta La Chicharronera: carrera 37a #10-19
La invitación está abierta para residentes y visitantes que deseen descubrir la riqueza de la gastronomía bogotana y su icónica fritanga, participando además en las actividades académicas que resaltan el rol de la cocina tradicional como motor de encuentro y desarrollo para la ciudad.