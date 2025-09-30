Fritanga Fest Bogotá 2025 anuncia edición recargada con más de 70 participantes: estas son las fechas oficiales

El evento destaca la importancia cultural, social y económica de la fritanga bogotana, con la participación de expertos y referentes del sector - crédito Ipes

El festival Fritanga Fest Bogotá se consolida como una de las celebraciones gastronómicas más esperadas de la capital, reuniendo tradición, cultura y desarrollo económico en torno a uno de los platos insignia de la ciudad.

Desde su creación en 2020 como respuesta a los retos de la reactivación económica luego de la pandemia, el evento ha crecido de manera sostenida, pasando de 24 participantes en su primera edición a más de 70 establecimientos aliados en 2025, con ventas acumuladas mayores a 5.500 millones de pesos.

El éxito de la última versión celebrada en agosto de 2025 motivó al Instituto para la Economía Social (Ipes) a organizar el Fritanga Fest Recargado, una experiencia que se desarrollará los días sábado 4 y domingo 5 de octubre de 2025. Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de la típica fritanga bogotana en todas sus presentaciones, ofrecida por 55 establecimientos ubicados en plazas distritales, restaurantes y piqueteaderos.

“El Fritanga Fest Bogotá no solo preserva una tradición que nos une como ciudad, también muestra cómo un plato popular puede generar desarrollo económico y oportunidades para cientos de familias. Con la edición Recargada seguimos fortaleciendo este espacio de encuentro y cultura gastronómica”, afirmó María Andrea Solano Behaine, subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización del Ipes.

La edición de 2025 destacará la inclusión de una agenda académica el sábado 4 de octubre, en la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, donde expertos y protagonistas de la cocina tradicional compartirán saberes e historias alrededor de la fritanga y su importancia cultural, social y económica. Entre los participantes más destacados se encuentra Doña Segunda, reconocida por más de seis décadas en la Plaza Doce de Octubre, y el emblemático Piqueteadero Don Jorge, referente en Kennedy.

Restaurantes y plazas participantes Fritanga Fest Bogotá 2025

La invitación está abierta para residentes y visitantes que deseen descubrir la riqueza de la gastronomía bogotana y su icónica fritanga, participando además en las actividades académicas que resaltan el rol de la cocina tradicional como motor de encuentro y desarrollo para la ciudad.