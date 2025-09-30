Este es el decreto con el que se oficializó la designación de Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido: será su quinto cargo en el Gobierno

Laura Sarabia, nueva embajadora de Colombia en Reino Unido, señaló que su gestión se enfocará en promover más oportunidades educativas para los jóvenes - crédito @laurisarabia/X

Con el decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, oficializaron la designación de Laura Sarabia como la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido: el que será su quinto cargo en el actual Gobierno, siendo la funcionaria con más responsabilidades en estos tres años, un mes y 22 días.

En efecto, el Ejecutivo formalizó el nombramiento de Sarabia como diplomática tras recibir el beneplácito de ese país el 12 de septiembre de 2025. De esta manera, la exdirectora del Dapre, exjefe de Despacho, exdirectora de Prosperidad Social y excanciller, este último cargo al que renunció el 3 de julio de 2025, volverá a labores con la administración Petro, siendo la funcionaria con mayor rotación.

“Nómbrese a Laura Camila Sarabia Torres, identificada con cédula de ciudadanía No. XXXX al cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, se leyó en el decreto.

Este es el decreto con el que se oficializó el nombramiento de Laura Sarabia como nueva embajadora de Colombia en Reino Unido - crédito suministrada a Infobae Colombia

El documento precisa que “las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio” y se determina que la Dirección de Talento Humano de la Cancillería será responsable de comunicar la decisión conforme a la normativa vigente, en relación con la llegada de Sarabia al cargo.

Los cargos de Laura Sarabia en la administración de Gustavo Petro

La mujer, que en su momento fue conocida como la ‘voz de la conciencia’ del jefe de Estado, fue nombrada jefe de Gabinete del presidente Petro el 7 de agosto de 2022, cargo que desempeñó hasta el 2 de junio de 2023. En esta función, dirigió la coordinación interna de la Casa de Nariño y fungió como enlace directo entre el mandatario y los ministerios; siendo la segunda más poderosa del Ejecutivo.

Laura Sarabia es la única funcionaria que ha acompañado a Gustavo Petro en casi todo su mandato, como se puede reflejar en los cinco cargos ocupados - crédito Presidencia

Sin embargo, su salida del cargo se debió al escándalo por presuntas interceptaciones irregulares que involucraron a su entorno cercano, por cuenta de las denuncias de su exempleada Marelbys Meza, que la señaló de haber sido la responsable no solo de someterla a una prueba del polígrafo; también de que haya sido víctima de interceptaciones ilegales, en un caso que aún avanza en los entes judiciales.

Pese a las repercusiones del caso, el 4 de septiembre de 2023, Laura Sarabia regresó al Gobierno: esta vez como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). En este puesto, se encargó de ejecutar programas sociales dirigidos a la reducción de la pobreza y la atención de poblaciones vulnerables, al desarrollar esta labor hasta el 19 de febrero de 2024, cuando se dio su salida.

Por su parte, desde el 23 de febrero de 2024, Sarabia -que fue integrante de la UTL del exsenador Armando Benedetti- fue nombrada directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), cargo que desempeñó hasta el 20 de enero de 2025. Desde esta posición, gestionó temas clave de la agenda gubernamental y coordina la acción administrativa de la Presidencia.

Laura Sarabia, en su momento, dio paso al costado en la Cancillería por diferencias conceptuales sobre el tema de pasaportes - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Y por último, antes de esta reciente designación, Sarabia tuvo a su cargo el ministerio de Relaciones Exteriores, en una experiencia que se extendió por algo más de seis meses, entre el 29 de enero y el 3 de julio de 2025, en lugar de Luis Gilberto Murillo. Pese a ello, y de soportar el chaparrón de los señalamientos en su contra en los Consejos de Ministros, dimitió frente al caso de los pasaportes.

“Es mirar realmente cómo están todos los colombianos que viven en Londres y que viven en Reino Unido, y cómo podemos buscar más oportunidades para los colombianos allá. Qué nuevas oportunidades educativas tenemos, qué proyectos en infraestructura, en transición energética, cómo podemos acortar un poco las distancias que podamos tener”, expresó Sarabia, en diálogo con Pulzo.