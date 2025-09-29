Colombia

Tragedia en Bahía Solano: tres turistas murieron ahogados en las playas y uno más está desaparecido

Autoridades locales confirmaron el deceso de tres visitantes durante una jornada de baño en El Valle, mientras continúa la búsqueda de una persona desaparecida y se refuerzan los llamados a la prevención en la zona

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
Leonel Valencia Pinilla expresó condolencias a las familias afectadas y reiteró el llamado a turistas y residentes para que utilicen solo las áreas autorizadas y sigan las indicaciones de prevención - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

El hallazgo de tres turistas fallecidos y la desaparición de una cuarta persona en las playas del corregimiento de El Valle, en Bahía Solano, generó consternación en la comunidad local y entre los visitantes.

Las autoridades municipales confirmaron que el accidente ocurrió durante una jornada de baño, pese a los esfuerzos de la comunidad por brindar primeros auxilios a las víctimas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Alcaldía de Bahía Solano informó el lunes 29 de septiembre, que los fallecidos fueron identificados como Edinson Palacios Mosquera, Nicolás Fernández y Ana María Salazar.

“Desde la administración municipal de Bahía Solano, expresamos nuestra solidaridad y sentido de condolencia con las familias y amigos de las tres personas que lamentablemente fallecieron ahogadas en el día de hoy durante su jornada de baño en las playas del Valle, a pesar de la atención que le brindó la comunidad en primeros auxilios”, expresó el alcalde Leonel Valencia Pinilla, a través de las redes oficiales de la administración municipal.

Tres turistas fallecen y una
Tres turistas fallecen y una persona desaparece en las playas de El Valle, Bahía Solano - crédito Colprensa

Mediante un video, el mandatario local agregó: “En estos momentos, las autoridades de socorro están realizando la búsqueda de una cuarta persona que se encuentra desaparecida. Reiteramos a todos los bañistas y residentes a respetar las señales de precaución y hacer uso de las zonas de baño de manera responsable”.

Mientras los organismos de socorro mantienen activas las labores de búsqueda para localizar a la persona desaparecida, la Administración municipal reiteró su llamado a la prudencia.

En un comunicado escrito, la Alcaldía lamentó profundamente el fallecimiento por inmersión de los tres turistas y extendió sus “más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”.

La tragedia llevó a las autoridades a insistir en la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad al ingresar al mar. El mensaje de la Alcaldía también destacó la necesidad de que tanto turistas como residentes utilicen únicamente las zonas de baño delimitadas y respeten las señales de precaución.

Además, se exhortó a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos a orientar de manera oportuna a sus visitantes sobre las medidas de prevención y seguridad en las playas de Bahía Solano.

Los fallecidos han sido identificados
Los fallecidos han sido identificados como Edinson Palacios Mosquera, Nicolás Fernández y Ana María Salazar - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

Hacemos un llamado a turistas y residentes a acatar las recomendaciones de seguridad para bañarse en el mar, haciéndolo únicamente en las zonas delimitadas. Así mismo, invitamos a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos a orientar de manera oportuna a sus visitantes sobre las medidas de prevención y seguridad en nuestras playas”, reiteró la Alcaldía en su comunicado.

Se espera que en las próximas horas las autoridades locales brinden un nuevo informe con el paradero de la persona que, hasta el cierre de esta nota, continúa desaparecida.

Recomendaciones para bañistas y turistas en playas colombianas:

  • Supervise en todo momento a los menores, especialmente dentro del agua.
  • Evite llevar objetos de valor a la playa y mantenga sus pertenencias personales bajo observación permanente.
  • Modere el consumo de alcohol para conservar el estado de alerta.
  • Nade en compañía de otras personas.
  • No se acerques a espigones, rocas o zonas señalizadas como peligrosas.
  • Contrate servicios turísticos únicamente con agencias registradas en el Registro Nacional de Turismo (RNT).
  • Realice pagos utilizando métodos seguros y exija comprobantes.
  • Reserve alojamientos y servicios por canales oficiales o reconocidos.
  • Disminuya el uso de plásticos desechables; lleva botellas reutilizables.
  • Recoja y deseche apropiadamente todos los residuos.
  • No interfiera con la fauna y la flora silvestre: no recolecte especies marinas, corales, conchas, ni flores.
  • Utilice protector solar biodegradable.
  • Infórmese sobre horarios, restricciones y condiciones de las playas antes del viaje.
  • Durante temporadas altas, confirme que las playas que planea visitar estén habilitadas para los bañistas.
  • Continúe aplicando medidas de bioseguridad vigentes si hay aglomeraciones.

Temas Relacionados

Turistas fallecidosBahía SolanoLeonel Valencia PinillaChocóSeguridad en playasAlcaldía de Bahía SolanoColombia-Noticias

Más Noticias

Protesta estudiantil frente a la Universidad Pedagógica en Bogotá terminó en actos vandálicos: dañaron bienes públicos y privados

Encapuchados avanzaron por una exclusiva zona de Bogotá, dañando las fachadas de varios edificios

Protesta estudiantil frente a la

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

La “amarilla” clasificó a la Copa del Mundo tras terminar en el tercer puesto del Sudamericano Conmebol Sub-20, con Neiser Villarreal como gran figura

Colombia vs. Arabia Saudita -

Ramo, fabricante de Chocoramo, le contestó a Frisby España por la malteada que lanzó con sabor al reconocido ponqué

La compañía colombiana intervino en la nueva controversia que surgió a través del nuevo producto que incorporó en su menú la cadena de restaurantes española, envuelta en un pleito con Frisby S.A. BIC de Colombia

Ramo, fabricante de Chocoramo, le

Transportadores de carga de Bogotá podrán acceder a beneficios: conozca todos los detalles del programa Foncarga

La iniciativa ofrece apoyos económicos y créditos para modernizar la flota de carga, promoviendo tecnologías limpias y reduciendo emisiones contaminantes en la capital

Transportadores de carga de Bogotá

Petro respondió a la decisión de Estados Unidos de revocar la visa a uno de sus ministros y a la directora del Dapre: “Nos llena de orgullo”

Con un peculiar mensaje en sus redes sociales, el presidente de la República buscó restarle importancia a la decisión del Gobierno de Donald Trump de retirarle el documento de ingreso a su país al titular de Minas, Edwin Palma y a Angie Rodríguez, su mano derecha

Petro respondió a la decisión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Duro golpe a las disidencias

Duro golpe a las disidencias de ‘Primo Gay’ en Antioquia: tres muertos y dos capturados en combates con el Ejército Nacional

Cayó ‘Coco’, poderoso cabecilla del Clan del Golfo: era el coordinador logístico de subestructura del grupo armado en Chocó

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

ENTRETENIMIENTO

Qué serie ver esta noche

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

Carla Giraldo y ‘el Jefe’ encienden la emoción por ‘La casa de los famosos Colombia 3′: el público elegirá a los participantes

Westcol rechazó supuestos intentos de acercamiento de Yina Calderón y la DJ le respondió: “Físicamente no es mi tipo”

Mamá de B King rechazó señalamientos tras su asesinato en México y denunció campaña difamatoria: “Intentan ensuciar su memoria con mentiras”

Shakira y Jennifer López felicitaron a Bad Bunny por su selección para el show de medio tiempo del ‘Super Bowl 2026’: “Aquí va mi gente latina”

Deportes

Colombia vs. Arabia Saudita -

Colombia vs. Arabia Saudita - EN VIVO: la Tricolor debuta en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025

Blessd habría ofrecido más de 10 millones de dólares para comprar equipo de la Liga Betplay Dimayor: de cuál se trata

Independiente Santa Fe dio a conocer sus convocadas para la Copa Libertadores femenina: tendrá una baja sensible

Referente de Millonarios fue visto movilizándose en un “carrito” para personas con discapacidad tras sufrir fuerte lesión

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández igualó registro de Luis Díaz en el fútbol europeo durante el 2025