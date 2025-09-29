Tragedia en Bahía Solano: tres turistas murieron ahogados en las playas y uno más está desaparecido

Leonel Valencia Pinilla expresó condolencias a las familias afectadas y reiteró el llamado a turistas y residentes para que utilicen solo las áreas autorizadas y sigan las indicaciones de prevención - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

El hallazgo de tres turistas fallecidos y la desaparición de una cuarta persona en las playas del corregimiento de El Valle, en Bahía Solano, generó consternación en la comunidad local y entre los visitantes.

Las autoridades municipales confirmaron que el accidente ocurrió durante una jornada de baño, pese a los esfuerzos de la comunidad por brindar primeros auxilios a las víctimas.

La Alcaldía de Bahía Solano informó el lunes 29 de septiembre, que los fallecidos fueron identificados como Edinson Palacios Mosquera, Nicolás Fernández y Ana María Salazar.

“Desde la administración municipal de Bahía Solano, expresamos nuestra solidaridad y sentido de condolencia con las familias y amigos de las tres personas que lamentablemente fallecieron ahogadas en el día de hoy durante su jornada de baño en las playas del Valle, a pesar de la atención que le brindó la comunidad en primeros auxilios”, expresó el alcalde Leonel Valencia Pinilla, a través de las redes oficiales de la administración municipal.

Tres turistas fallecen y una persona desaparece en las playas de El Valle, Bahía Solano - crédito Colprensa

Mediante un video, el mandatario local agregó: “En estos momentos, las autoridades de socorro están realizando la búsqueda de una cuarta persona que se encuentra desaparecida. Reiteramos a todos los bañistas y residentes a respetar las señales de precaución y hacer uso de las zonas de baño de manera responsable”.

Mientras los organismos de socorro mantienen activas las labores de búsqueda para localizar a la persona desaparecida, la Administración municipal reiteró su llamado a la prudencia.

En un comunicado escrito, la Alcaldía lamentó profundamente el fallecimiento por inmersión de los tres turistas y extendió sus “más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento”.

La tragedia llevó a las autoridades a insistir en la importancia de acatar las recomendaciones de seguridad al ingresar al mar. El mensaje de la Alcaldía también destacó la necesidad de que tanto turistas como residentes utilicen únicamente las zonas de baño delimitadas y respeten las señales de precaución.

Además, se exhortó a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos a orientar de manera oportuna a sus visitantes sobre las medidas de prevención y seguridad en las playas de Bahía Solano.

Los fallecidos han sido identificados como Edinson Palacios Mosquera, Nicolás Fernández y Ana María Salazar - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

“Hacemos un llamado a turistas y residentes a acatar las recomendaciones de seguridad para bañarse en el mar, haciéndolo únicamente en las zonas delimitadas. Así mismo, invitamos a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos a orientar de manera oportuna a sus visitantes sobre las medidas de prevención y seguridad en nuestras playas”, reiteró la Alcaldía en su comunicado.

Se espera que en las próximas horas las autoridades locales brinden un nuevo informe con el paradero de la persona que, hasta el cierre de esta nota, continúa desaparecida.

Recomendaciones para bañistas y turistas en playas colombianas:

Supervise en todo momento a los menores, especialmente dentro del agua.

Evite llevar objetos de valor a la playa y mantenga sus pertenencias personales bajo observación permanente.

Modere el consumo de alcohol para conservar el estado de alerta.

Nade en compañía de otras personas.

No se acerques a espigones, rocas o zonas señalizadas como peligrosas.

Contrate servicios turísticos únicamente con agencias registradas en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

Realice pagos utilizando métodos seguros y exija comprobantes.

Reserve alojamientos y servicios por canales oficiales o reconocidos.

Disminuya el uso de plásticos desechables; lleva botellas reutilizables.

Recoja y deseche apropiadamente todos los residuos.

No interfiera con la fauna y la flora silvestre: no recolecte especies marinas, corales, conchas, ni flores.

Utilice protector solar biodegradable.

Infórmese sobre horarios, restricciones y condiciones de las playas antes del viaje.

Durante temporadas altas, confirme que las playas que planea visitar estén habilitadas para los bañistas.

Continúe aplicando medidas de bioseguridad vigentes si hay aglomeraciones.