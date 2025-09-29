Colombia

Mujer le propinó fuerte golpiza a una menor en plena vía pública de Melgar, y nadie intervino: esto fue lo que pasó

El hecho ocurrió en el Tolima y desató polémica por la forma en cómo la adulta agredió a su hija

La mujer relató su versión de los hechos tras la brutal golpiza a la que sometió a la menor de edad - crédito Noticias Melgar / Facebook

La difusión de un video a través de redes sociales como Facebook y X tiene en alerta a la comunidad, debido a que muestra a una mujer agrediendo físicamente a una adolescente en un parque de Melgar (Tolima), lo que desató una ola de indignación y un debate en las redes sociales sobre la crianza respetuosa.

El registro visual, que se viralizó rápidamente en las diferentes plataformas, demuestra cómo la adulta tomó del cabello a la joven mientras ella se aferraba con fuerza a una barra en el parque para que no se la llevara. Tras unos minutos, la mujer le lanzó varios golpes en el rostro mientras que un hombre permanecía en el lugar como espectador sin intervenir, lo que también causó indignación.

La identidad de las protagonistas del caso se esclareció poco después, según el diario local El Nuevo Día, que indicó que la agresora resultó ser la madre de la joven, que es una menor de 13 años y que decidió hablar tras el revuelo generado por el material audiovisual.

Al parecer, la menor ya
Al parecer, la menor ya está siendo atendida por las autoridades tras el ataque de su progenitora - crédito Policía de Ibagué

Según declaraciones de la mujer, identificada como Karen, la situación se desencadenó porque su hija llevaba ocho días fuera del hogar y había manifestado su deseo de independizarse. La mujer justificó su reacción al considerar que la conducta de la menor era “rebelde”, y sostuvo que la agresión fue consecuencia de la frustración ante la falta de respuestas institucionales.

“Ya me había presentado ante el Bienestar Familiar y la Policía, y no habían hecho nada”, afirmó Karen en diálogo con El Nuevo Día, lo que demostró su desespero por la situación. Sin embargo, esto no justifica el ataque en contra de la joven y la comunidad pide que se realice una revisión a lo que ocurre al interior del hogar.

A pesar de que se confirmó el vínculo familiar, la reacción de la madre no encontró respaldo en la opinión pública, pues gran cantidad de habitantes de Melgar calificó la respuesta como desproporcionada y continuó expresando su rechazo a través de distintos canales, con comentarios como: “Con ese maltrato cualquiera se va de la casa, si así la trata en la calle como será en la casa”.

En contraste, se encuentran reacciones como: “Lo que pasa es que hoy en día ya un padre no puede reprender a un hijo, el Gobierno y la misma sociedad le han quitado el derecho a los padres, y por ese mismo motivo está la juventud en malos pasos”.

La madre de la joven, por su parte, insistió en que ha intentado criar a su hija “de la mejor manera posible”, aunque reconoció no haber obtenido los resultados esperados.

La Policía adelanta labores para
La Policía adelanta labores para evitar casos de este tipo en la ciudad - crédito @PoliciaIbague / X

Cabe mencionar que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) define la violencia contra niños, niñas y adolescentes como cualquier acción u omisión que implique el uso de la fuerza, el poder o el abuso de autoridad, que se demuestra en formas físicas, psicológicas, sexuales o por negligencia.

Según la entidad, estas conductas constituyen una grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores y requieren una intervención urgente y responsable por parte de las autoridades, por lo que la ciudadanía espera que este caso sea estudiado.

Las autoridades piden proteger a
Las autoridades piden proteger a los menores de edad - crédito AFP

Entre tanto, el Código de Infancia y Adolescencia establece que toda forma de maltrato infantil, incluida la violencia física o psicológica ejercida por padres o cuidadores, representa una violación de los derechos del niño y debe ser objeto de intervención.

A su vez, el medio local Noticias Melgar informó que la secretaria de la Mujer del municipio ya se contactó con las partes involucradas para poner en marcha un plan de ruta profesional con el fin de avanzar en la atención del caso.

