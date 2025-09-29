Críticas y memes, así reaccionaron en redes a la coronación de Vanessa Pulgarín como nueva ‘Miss Universe Colombia’: “Un clon de la mujer promedio”

Las reacciones por la velada de elección y coronación del certamen no se hicieron esperar en redes sociales - crédito Cortesía Canal RCN

En la noche del 28 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la primera versión del Miss Universe Colombia: el reality, en la que un grupo de 28 candidatas compitió durante nueve episodios con el objetivo de ubicarse en el grupo de 16 finalistas para competir por la corona del certamen de belleza que, este año, estuvo bajo la dirección del Canal RCN.

Al empezar la contienda, cada una de las candidatas desfiló por la pasarela mientras el cantante Altafulla amenizaba la velada de elección y coronación para conocer a la representante de los colombianos en el venido Miss Universe que se realizará en Tailandia en noviembre de 2025.

La noche avanzó y el grupo de 28 se redujo a 16 aspirantes al título de Miss Universe Colombia 2025, entre las que se encontraban dos de las grandes favoritas: Antioquia, representada por Vanessa Pulgarín, y Santander, banda que fue llevada con orgullo por Gloria Mutis.

Desde el inicio, las reacciones y memes estuvieron disponibles en redes sociales, empezando por el cantante que dio apertura al concurso.

Teniendo en cuenta el escándalo que lo salpicó en la final de La casa de los famosos Colombia, Altafulla se convirtió en el protagonista de algunos memes en los que mostraban a una candidata coronada, pero con el rostro del intérprete de Un coleto como yo.

Mensajes como “Y el ganador de la noche es… Altafulla” o “que coronen ya a Altafulla y acaben esa mondá”, son solo algunos de los ejemplos.

Otras publicaciones tomaron de referencia uno de los capítulos de Yo soy Betty, la fea, en la que el cuartel de las feas desfila por la pasarela organizada por Beatriz Pinzón como nueva presidenta de Ecomoda.

Por otro lado, la inconformidad de los seguidores del certamen de belleza con la elección de Vanessa Pulgarín también se hizo presente, con comentarios como:

“Tuvimos a este monumento (Gloria Mutis) y van a mandar al Miss Universo a un clon de la mujer promedio, para rematar bruta, estamos condenados a ser segundones siempre”, es una de las publicaciones que rondó en X.

“Teníamos a esta mujer, una belleza única, dentro de los estándares de países orientales, no un clon más de la mujer paisa y decidimos tirarla a la basura para mandar a una señorita plástico”, es otro de los mensajes que se leía en redes.

Entre risas, algunos recordaron los retoques estéticos a los que se sometió Vanessa Pulgarín, comparándola con Luna Gil, una creadora de contenido y perteneciente a la comunidad transgénero son otros de los memes que rondó X (antes Twitter) con referencia al concurso producido por Claudia Bahamón.

Otras de las críticas que hicieron los seguidores del concurso de belleza, estuvieron enfocadas en la respuesta de la paisa, pues algunos señalaron que le faltó contundencia, coherencia y ser más concreta a la pregunta: “Hoy en día, cualquiera puede ser viral en redes, pero no todos son influyentes. ¿Qué diferencia a una mujer influyente, de una mujer viral?“, formulada por Andrea Tovar.

“Creo que lo más importante es usar nuestras redes sociales, nuestra viralidad, para inspirar otras personas. Ejemplo: yo inspiro a través del deporte, de un estilo de vida saludable y creo que es muy importante tener qué decirles a las personas, darles amor, mostrarles que hay un poquito más del entretenimiento, un ser cercano que quiere ayudar, que quiere hacer algo por salvar el mundo, por ayudar a poner mucho más amor, mucha más paz, mucha más consciencia para todos los seres humanos”, fue la respuesta de Vanessa Pulgarín.

Algunos de esos comentarios fueron: “Antioquia no sabe responder, no tiene se seguridad, no maneja una buena oratoria, y definitivamente la corona se la merecía Santander”; “Tenemos reina bonita, con experiencia, pero sin oratoria”, entre otros.

Quién es Vanessa Pulgarín, nueva Miss Universe Colombia

La nueva representante de los colombianos en Miss Universo es una paisa, exreina del Concurso Nacional de Belleza donde compitió junto a Laura Barjum ocupando el puesto de virreina y con esto, tuvo la posibilidad de participar en el Miss International que se celebra cada año en Japón.

A sus 33 años, Vanessa Pulgarín se ha consolidado como una figura relevante tanto en el modelaje como en los medios de comunicación. Nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Antioquia, la nueva reina nacional mide 1,78 metros y destaca por una figura atlética, atributos que complementan una trayectoria profesional que abarca desde la modelaje hasta la gestión empresarial.

Pulgarín cursó estudios en Comunicación Social en la Universidad Pontificia Bolivariana y se ha enfocado en fortalecer la presencia femenina en espacios de liderazgo.

La paisa había participado por el departamento de Antioquia con la franquicia anterior, gracias a la norma que eliminó los límites de edad y era una de las más opcionadas a llevarse el título como la mujer más bella de Colombia.