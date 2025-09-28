Resultados Lotería de Boyacá 27 de septiembre: todos los números ganadores del último sorteo

La Lotería de Boyacá publicó los números ganadores de su último sorteo publicado este sábado 27 de septiembre de 2025.
Esta popular lotería entrega un premio mayor de 15.000 millones y demás secos millonarios cada semana. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.
Resultados de la Lotería de Boyacá
Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025.
Sorteo: 4591.
Premio mayor de $15.000 millones:
- 7888 Serie 341
Seco de $1.000 millones
- 6244 Serie 372
Seco de $400 millones
- 3572 Serie 280
Seco de $300 millones
- 1119 Serie 218
Seco de $100 millones
- 7276 Serie 362
Seco de $50 millones
- 6455 Serie 330
- 2337 Serie 212
- 1974 Serie 469
- 3941 Serie 426
Seco de $20 millones
- 5537 Serie 443
- 8439 Serie 226
- 6569 Serie 368
- 4178 Serie 101
- 0633 Serie 417
- 0781 Serie 307
- 3044 Serie 137
- 1218 Serie 130
- 7622 Serie 117
- 8119 Serie 039
- 4228 Serie 321
- 8232 Serie 000
- 9439 Serie 233
- 0263 Serie 249
- 0793 Serie 227
Seco de $10 millones
- 0262 Serie 144
- 0339 Serie 225
- 0554 Serie 061
- 0711 Serie 399
- 0958 Serie 065
- 1049 Serie 242
- 1072 Serie 239
- 1099 Serie 375
- 1293 Serie 435
- 1338 Serie 331
- 1652 Serie 159
- 2143 Serie 018
- 2592 Serie 094
- 3218 Serie 083
- 3730 Serie 104
- 3858 Serie 311
- 4150 Serie 110
- 4281 Serie 162
- 4415 Serie 291
- 5138 Serie 416
- 5452 Serie 354
- 5602 Serie 134
- 5937 Serie 447
- 6493 Serie 007
- 6723 Serie 363
- 7498 Serie 283
- 7501 Serie 212
- 7509 Serie 094
- 7761 Serie 344
- 8162 Serie 357
- 8309 Serie 016
- 8658 Serie 268
- 8725 Serie 210
- 9042 Serie 462
- 9271 Serie 050
- 9692 Serie 464
Plan de premios de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá cuenta con una larga lista de 60 premios principales que se dividen de la siguiente manera.
- Premio mayor de $15.000 millones
- Un seco de $1.000 millones
- Un seco de $400 millones
- Un seco de $300 millones
- Un seco de $100 millones
- Cuatro secos de $50 millones
- 15 secos de $20 millones
- 36 secos de $10 millones
Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá
Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:
- Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.
- Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad. Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.
- Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.
Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.
Historia de la Lotería de Boyacá
La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.
Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.
Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.
El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.