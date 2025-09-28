Resultados Lotería de Boyacá 27 de septiembre: todos los números ganadores del último sorteo

La Lotería de Boyacá reparte cada semana millones de pesos en premios. (Jovani Silva/ Infobae)

La Lotería de Boyacá publicó los números ganadores de su último sorteo publicado este sábado 27 de septiembre de 2025.

Esta popular lotería entrega un premio mayor de 15.000 millones y demás secos millonarios cada semana. Descubre si fuiste uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Boyacá

Fecha: sábado 27 de septiembre de 2025.

Sorteo: 4591.

Premio mayor de $15.000 millones:

7888 Serie 341

Seco de $1.000 millones

6244 Serie 372

Seco de $400 millones

3572 Serie 280

Seco de $300 millones

1119 Serie 218

Seco de $100 millones

7276 Serie 362

Seco de $50 millones

6455 Serie 330

2337 Serie 212

1974 Serie 469

3941 Serie 426

Seco de $20 millones

5537 Serie 443

8439 Serie 226

6569 Serie 368

4178 Serie 101

0633 Serie 417

0781 Serie 307

3044 Serie 137

1218 Serie 130

7622 Serie 117

8119 Serie 039

4228 Serie 321

8232 Serie 000

9439 Serie 233

0263 Serie 249

0793 Serie 227

Seco de $10 millones

0262 Serie 144

0339 Serie 225

0554 Serie 061

0711 Serie 399

0958 Serie 065

1049 Serie 242

1072 Serie 239

1099 Serie 375

1293 Serie 435

1338 Serie 331

1652 Serie 159

2143 Serie 018

2592 Serie 094

3218 Serie 083

3730 Serie 104

3858 Serie 311

4150 Serie 110

4281 Serie 162

4415 Serie 291

5138 Serie 416

5452 Serie 354

5602 Serie 134

5937 Serie 447

6493 Serie 007

6723 Serie 363

7498 Serie 283

7501 Serie 212

7509 Serie 094

7761 Serie 344

8162 Serie 357

8309 Serie 016

8658 Serie 268

8725 Serie 210

9042 Serie 462

9271 Serie 050

9692 Serie 464

Plan de premios de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá cuenta con una larga lista de 60 premios principales que se dividen de la siguiente manera.

Premio mayor de $15.000 millones

Un seco de $1.000 millones

Un seco de $400 millones

Un seco de $300 millones

Un seco de $100 millones

Cuatro secos de $50 millones

15 secos de $20 millones

36 secos de $10 millones

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá

Esta popular lotería cuenta con un importante plan de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:

Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.

Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad. Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.

Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.

Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.