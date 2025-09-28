Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

La aspirante a la corona por Colombia lloró al dar su discurso de empoderamiento - crédito @canalrcn/IG

La participación de Marianna Morales como primera candidata transgénero en Miss Universe Colombia: el reality ha marcado un momento distintivo en la historia de los concursos de belleza en Colombia.

Durante una de las pruebas del certamen, Morales pronunció un discurso de empoderamiento femenino que impactó a los jurados, entre ellos la modelo y exreina Andrea Tovar, el diseñador Hernán Zajar y la actriz Valerie Domínguez, quienes no lograron contener las lágrimas, según registró el Canal RCN en sus redes sociales.

Mariana aseguró que su participación en el reality es también un acto político - crédito @mariannamoralesss/Instagram

Morales, que representa a Bogotá, compartió las dificultades y dudas que enfrentó al escoger visibilizarse en el concurso, resaltando el valor de su presencia como un acto representativo para las mujeres trans en Colombia. Durante una entrevista con el programa Los Impresentables de Los 40 Colombia, aseguró que sus compañeras incluso llegaron a hacerle bullying por ser trans.

Durante su declaración en la prueba que se registró en la noche del 27 de septiembre, la candidata expresó: “El exponerme a un país que no sé cómo va a reaccionar con mi participación me quebró en muchos momentos. Tú naces y no entiendes muchas situaciones por las cuales tienes que pasar. Es que ahora puedo sacar quien siempre he sido sin sentir que algo está mal conmigo. Yo solo quiero que Colombia sepa que estamos haciendo historia. Y el estar acá con mis compañeros y sentirme parte de ella es todo lo que ya gané”, destacó inicialmente.

Por otro lado, aseguró que representa a una comunidad de mujeres que durante años han sido calladas durante años por su condición: “Yo represento una comunidad de mujeres que hemos sido calladas, vulneradas. Soy una mujer trans que reconoce la importancia de ser amada, respetada y valorada. Creo que los seres humanos estamos muy acostumbrados a guiarnos por estereotipos, ideales, juzgamos”.

Morales representa a Bogotá en Miss Universe Colombia - crédito @mariannamoralesss/Instagram

En su discurso, Morales también afirmó: “Sí considero que tengo un propósito importante para ser la próxima Miss Universo. Aquí estoy para decirle al mundo que mucho más allá de un físico, que mucho más allá de una identidad, somos alma, somos historia y somos esencia”.

Su testimonio obtuvo reconocimiento inmediato de los integrantes del jurado.

La reacción de Hernán Zajar y Valerie Domínguez resultó especialmente emotiva, pues ambos experimentaron una profunda conmoción durante las palabras de la candidata.

Por su parte, la jurado Andrea Tovar destacó la importante como la relevancia social y simbólica del paso de Morales por el concurso dadas las condiciones que el certamen internacional permite la participación de mujeres transgénero.

Según declaraciones de la exreina, Tovar afirmó: “Eres demasiado ejemplo para ese montón de mujeres que te están viendo en este momento. Y lo sabes. Y tienes una tarea importante dentro de este reality. Necesitamos que esa emoción, esa pasión y ese mensaje tan claro y lindo que tienes se plasme en este discurso”.

Mariana puede ser la primera mujer trans en representar al país - crédito @mariannamoralesss/Instagram

Estas palabras reafirmaron el eco del mensaje transmitido en la gala del programa que verá elegida a la próxima representante de los colombianos en la noche del 28 de septiembre de 2025 en vivo, a través del Canal RCN desde las 8:00 p. m.

La presencia de Marianna Morales en Miss Universe Colombia: el reality ha generado atención dentro y fuera del concurso, instalando debates sobre inclusión y representación en plataformas de belleza relevantes para la opinión pública.

Entre los comentarios de los seguidores del concurso de belleza, destacan: “Felicitaciones para RCN, Colombia, Valeria y las personas respetuosas! 👏👏👏👏 muy orgulloso de ver a mi país evolucionando ❤️❤️❤️❤️“; ”Eres grande amiga, vive este hermoso proceso. 🙏🏼❤️“; ”te amamos hija, ya hiciste historia en este concurso", entre otros.