Colombia

Mariana Morales, Miss Universe Bogotá, se conmovió hasta las lágrimas con su discurso de empoderamiento en el concurso

La joven que sueña con convertirse en la primera mujer trans en representar al país en Miss Universo, conmovió al jurado hasta las lágrimas con su discurso

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La aspirante a la corona por Colombia lloró al dar su discurso de empoderamiento - crédito @canalrcn/IG

La participación de Marianna Morales como primera candidata transgénero en Miss Universe Colombia: el reality ha marcado un momento distintivo en la historia de los concursos de belleza en Colombia.

Durante una de las pruebas del certamen, Morales pronunció un discurso de empoderamiento femenino que impactó a los jurados, entre ellos la modelo y exreina Andrea Tovar, el diseñador Hernán Zajar y la actriz Valerie Domínguez, quienes no lograron contener las lágrimas, según registró el Canal RCN en sus redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Mariana aseguró que su participación
Mariana aseguró que su participación en el reality es también un acto político - crédito @mariannamoralesss/Instagram

Morales, que representa a Bogotá, compartió las dificultades y dudas que enfrentó al escoger visibilizarse en el concurso, resaltando el valor de su presencia como un acto representativo para las mujeres trans en Colombia. Durante una entrevista con el programa Los Impresentables de Los 40 Colombia, aseguró que sus compañeras incluso llegaron a hacerle bullying por ser trans.

Durante su declaración en la prueba que se registró en la noche del 27 de septiembre, la candidata expresó: “El exponerme a un país que no sé cómo va a reaccionar con mi participación me quebró en muchos momentos. Tú naces y no entiendes muchas situaciones por las cuales tienes que pasar. Es que ahora puedo sacar quien siempre he sido sin sentir que algo está mal conmigo. Yo solo quiero que Colombia sepa que estamos haciendo historia. Y el estar acá con mis compañeros y sentirme parte de ella es todo lo que ya gané”, destacó inicialmente.

Por otro lado, aseguró que representa a una comunidad de mujeres que durante años han sido calladas durante años por su condición: “Yo represento una comunidad de mujeres que hemos sido calladas, vulneradas. Soy una mujer trans que reconoce la importancia de ser amada, respetada y valorada. Creo que los seres humanos estamos muy acostumbrados a guiarnos por estereotipos, ideales, juzgamos”.

Morales representa a Bogotá en
Morales representa a Bogotá en Miss Universe Colombia - crédito @mariannamoralesss/Instagram

En su discurso, Morales también afirmó: “Sí considero que tengo un propósito importante para ser la próxima Miss Universo. Aquí estoy para decirle al mundo que mucho más allá de un físico, que mucho más allá de una identidad, somos alma, somos historia y somos esencia”.

Su testimonio obtuvo reconocimiento inmediato de los integrantes del jurado.

La reacción de Hernán Zajar y Valerie Domínguez resultó especialmente emotiva, pues ambos experimentaron una profunda conmoción durante las palabras de la candidata.

Por su parte, la jurado Andrea Tovar destacó la importante como la relevancia social y simbólica del paso de Morales por el concurso dadas las condiciones que el certamen internacional permite la participación de mujeres transgénero.

Según declaraciones de la exreina, Tovar afirmó: “Eres demasiado ejemplo para ese montón de mujeres que te están viendo en este momento. Y lo sabes. Y tienes una tarea importante dentro de este reality. Necesitamos que esa emoción, esa pasión y ese mensaje tan claro y lindo que tienes se plasme en este discurso”.

Mariana puede ser la primera
Mariana puede ser la primera mujer trans en representar al país - crédito @mariannamoralesss/Instagram

Estas palabras reafirmaron el eco del mensaje transmitido en la gala del programa que verá elegida a la próxima representante de los colombianos en la noche del 28 de septiembre de 2025 en vivo, a través del Canal RCN desde las 8:00 p. m.

La presencia de Marianna Morales en Miss Universe Colombia: el reality ha generado atención dentro y fuera del concurso, instalando debates sobre inclusión y representación en plataformas de belleza relevantes para la opinión pública.

Entre los comentarios de los seguidores del concurso de belleza, destacan: “Felicitaciones para RCN, Colombia, Valeria y las personas respetuosas! 👏👏👏👏 muy orgulloso de ver a mi país evolucionando ❤️❤️❤️❤️“; ”Eres grande amiga, vive este hermoso proceso. 🙏🏼❤️“; ”te amamos hija, ya hiciste historia en este concurso", entre otros.

Temas Relacionados

Marinna MoralesMiss Universe Colombia: el realityMiss Universe BogotáReina de belleza transgéneroColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así reaccionaron las redes sociales a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar: memes y mucha ironía fueron las estrellas de la noche

Luego que el evento fuera cancelado en el Vive Claro, los asistentes descargaron la frustración en redes sociales

Así reaccionaron las redes sociales

Hombres armados se tomaron la Vía Panamericana en Cauca: habrían secuestrado a un conductor en medio de retén ilegal

En redes se conocieron imágenes de los atacantes que, en medio del procedimiento ilegal, se habrían apoderado de un vehículo de carga en la vía que conecta a los departamentos de Cauca y Nariño

Hombres armados se tomaron la

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Harold Tejada, el mejor colombiano en la prueba elite de ruta masculina

El circuito de 16 vueltas contempla el ascenso al Mont Kigali, con una distancia de 5,9 kilómetros y un promedio de inclinación de 6,7%

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Hombre murió en Barranquilla por consumo de licor adulterado: aumentó a 12 víctimas

La emergencia ocurrió en la mañana del miércoles 24 de septiembre en el sector conocido como ‘El Boliche’

Hombre murió en Barranquilla por

Efemérides 28 de septiembre: se firma el acta de independencia en México, nace Hilary Duff y muere José José

Acontecimientos que transformaron el rumbo de la historia y que se conmemoran este día

Efemérides 28 de septiembre: se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército lamentó la muerte de

Ejército lamentó la muerte de soldado tras pisar una mina antipersonal del Clan del Golfo en Unguía, Chocó

Consternación por el asesinato de docente y líder social en Cali: le dispararon mientras se movilizaba en un taxi

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

LosPetitFellas, Junior Zamora, Rauw Alejandro

LosPetitFellas, Junior Zamora, Rauw Alejandro y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Kendrick Lamar en Bogotá: devolución de boletas tras suspensión del concierto en el Vive Claro

Esta es la razón por la que se habría cancelado el concierto de Kendrick Lamar

Una pasarela por niveles en ‘Miss Universe Colombia 2025′ puso a prueba a las candidatas antes de la coronación

Natalia París destapó su apoyo a Abelardo de la Espriella y hasta habla de verlo como presidente en ‘Desnúdate con Eva’

Deportes

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025

Mundial de Ciclismo Ruanda 2025 - EN VIVO: Tadej Pogacar, campeón del mundo; Harold Tejada, el mejor colombiano

Lo que vivió Egan Bernal en las protestas proPalestina en la Vuelta a España 2025: “Uno se pudo haber matado”

Egan Bernal abandonó la prueba elite masculina de ruta en el Mundial de Ciclismo 2025: esto se sabe

Hernán Torres analiza la derrota de Millonarios 2-0 ante Atlético Nacional: “Una desatención nos costó caro”

Atlético Nacional por fin le ganó a Millonarios en Medellín: victoria 2-0 por la Liga BetPlay