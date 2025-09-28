Joven de 16 años fue asesinado a disparos cuando permanecía fuera de su casa en La Victoria, Valle del Cauca

Institución educativa despidió a Jerónimo Castaño Martínez- crédito @iemanuelantoniobonilla/ Instagram

Un episodio de violencia ha sacudido a la población de La Victoria, Valle del Cauca: Jerónimo Castaño Martínez, estudiante de grado 11 de la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla, fue asesinado a tiros cuando se encontraba afuera de su casa, en un hecho que ha dejado conmocionada a la comunidad educativa y al municipio.

Según trascendió en redes sociales, el joven fue víctima de un atentado con arma de fuego en las afueras de su residencia en La Victoria. El ataque se registró cuando Jerónimo estaba en la vía pública frente a su hogar. La violencia fue sorpresiva, y el estudiante recibió disparos que le causaron heridas mortales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A pesar de que el joven fue trasladado con urgencia a un centro médico cercano, los esfuerzos por salvarle la vida fueron infructuosos. Jerónimo falleció en el hospital, dejando consternada a su familia, amigos, compañeros de institución y a todo el municipio.

La Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla, mediante su cuenta institucional en redes sociales, publicó un mensaje de solidaridad con la familia del estudiante, reconociendo que Jerónimo era alumno del grado 11-2. Allí, desde el colegio, expresaron sus condolencias e hicieron un llamado a la calma frente a este hecho tan lamentable.

El suceso ha generado una ola de indignación en La Victoria y en el ámbito educativo del Valle del Cauca. Autoridades locales, representantes del sector educativo y ciudadanos han expresado su rechazo a este tipo de hechos violentos, que afectan el derecho fundamental a la vida y perturban la seguridad en zonas donde se espera que los estudiantes puedan desplazarse con tranquilidad.

“Nuestra familia Bonillista se encuentra de luto, hoy nos despertamos con la triste noticia que perdió a uno de sus más alegres integrantes, JERONIMO CASTAÑO MARTÍNEZ nuestro estudiante del grupo 11-2, en la plena flor de su juventud, un hecho inexplicable para tod@s los que tuvimos la fortuna de conocerlo, por ello lamentamos su fallecimiento y pedimos a través de nuestras oraciones la fortaleza necesaria para su núcleo familiar cercano, amigos y compañeros de clase”, explicaron desde la institución educativa.

Las autoridades ya adelantan investigaciones con respecto al caso de homicidio- crédito Colprensa

Además, desde el colegio explicaron: “Para nosotros como Institución Educativa es una pérdida irreparable, por ello a través de nuestro accionar y trabajo mancomunado procuraremos siempre honrar su memoria, llevándolo con la alegría que lo caracterizaba en nuestros corazones. Q.E.P.D apreciado Jerónimo”.

Así mismo, la gobernadora del Valle del Cauca dedicó un mensaje en sus redes sociales, una vez confirmado el deceso del joven: “Con tristeza e indignación lamento y rechazo profundamente el asesinato de Jerónimo Castaño Martínez, estudiante de la Institución Educativa Manuel Antonio Bonilla de La Victoria”.

Jerónimo Castaño Martínez falleció a sus 16 años- crédito @DilianFrancisca/X

“La violencia que arrebata la vida de cualquier vallecaucano nos duele, pero la muerte violenta de un joven con tantos sueños por cumplir nos golpea como sociedad de manera profunda. Nuestra solidaridad con su familia, compañeros, maestros y con toda la comunidad educativa”.

La dirigente finalizó: “Pedimos a las autoridades celeridad en la investigación para dar con los responsables de este acto atroz contra nuestra juventud”.

Gobernadora del Valle del Cauca expresó su rechazo tras el asesinato del joven de 16 años- crédito @DilianFrancisca/X

Aunque aún no se han dado a conocer detalles definitivos sobre autores o móviles, este asesinato se inserta en un panorama más amplio de violencia e inseguridad que afecta muchas zonas del país, incluida la región vallecaucana. En municipios como La Victoria, donde los recursos de vigilancia y control social pueden ser limitados, estos casos recalcan fallas estructurales en la prevención del delito y en la protección de jóvenes.

La muerte de Jerónimo también genera efectos colaterales profundos: miedo entre estudiantes, temor de padres al dejar a sus hijos salir de casa, deterioro de la confianza en las autoridades locales para garantizar seguridad, y una herida colectiva en una población que alguna vez creyó que hechos de violencia tan graves pertenecían solo a zonas urbanas mayores.

Varios sectores han pedido a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía departamental que asuman con prontitud las labores de peritaje, identificación de pistas, recolección de testimonios y vigilancia del entorno.