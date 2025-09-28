Colombia

Gustavo Petro volvió a referirse sobre decisión de EE. UU. de quitarle la visa, tras polémica protesta: “Es un acto contra las Naciones Unidas”

El presidente de la República, en una nueva publicación en sus redes sociales, salió en defensa de sus acciones durante su reciente visita a Nueva York, en la que participó no solo en la Asamblea General de la ONU, sino en otros actos en defensa de Palestina y en ataque a Israel

Mario Alejandro Rodríguez

Mario Alejandro Rodríguez

El presidente Gustavo Petro acudió
El presidente Gustavo Petro acudió a una plaza en Nueva York para apoyar a la protesta pro Palestina y anti Israel - crédito Bing Guan/REUTERS

En un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales, durante la tarde del domingo 28 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos: que tras su polémica participación en un evento pro Palestina, el viernes 26 de septiembre en Nueva York, decidió revocarle la visa, por interferir en su soberanía nacional con una serie de llamados.

A través de su perfil de X, el primer mandatario defendió su llamado a las tropas estadounidenses a no apuntar sus armas contra la población que está en medio del conflicto; y que ameritó la determinación, anunciada por el Departamento de Estado. Un nuevo mensaje que se suma a los que emitió durante la mañana del sábado 27 de septiembre, en el que le había restado importancia al hecho.

Revocar la Visa no es un acto contra Petro, sino contra las Naciones Unidas, y contra la lucha por la vida de la humanidad”, expresó el mandatario en su perfil, que siguen 8,3 millones de personas, y con el que replicó un mensaje de Alfredo Serrano, director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que defendió a intervención del jefe de Estado en la Asamblea de las ONU.

¿Qué fue lo que dijo Petro que lo llevó a perder la visa de Estados Unidos?

Es válido destacar que el pronunciamiento que llevó a Estados Unidos a proceder en contra del visado del gobernante colombiano, se registró en la Plaza Dag Hammarskjold, frente a la sede de la ONU, durante la 80.ª edición de la asamblea. Y en una jornada en la que intervino ante el auditorio el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu; que fue blanco de intensos abucheos por los presentes.

“Esperamos que millones de hombres y mujeres de todo el planeta decidan configurar los primeros destacamentos del ‘Ejército de la Salvación’. Creemos que podemos ser millones dispuestos a luchar. Si lo empezamos de verdad, la voz de Trump y la voz de Netanyahu se silenciarán por sus propios pueblos”, expresó Petro en la movilización que se efectuó en la referida plaza.

“¡Desobedezcan la orden de Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!”, agregó Petro, en una protesta a la que asistió en compañía del británico Rogers Waters, cofundador de la banda Pink Floyd, y que ha liderado esta serie de movilizaciones contra Israel y sus aliados en el mundo. Una participación que causó una tormenta mediática contra el mandatario, por injerencia indebida.

Frente a este mensaje, el comunicado del Departamento de Estado fue contundente. “Le revocaremos la visa a Petro por sus acciones imprudentes e incendiarias“, al hacer un recuento de lo sucedido en la plaza neoyorquina, en la que precisaron que el presidente colombiano ”se paró en una calle e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia".

