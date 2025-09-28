Colombia

Aida Victoria Merlano respondió a las críticas por su separación de Juan David Tejada: “Si vieran lo que me está escribiendo”

La creadora de contenido dejó ver que la tienen sin cuidado los mensajes que han recibido y que, aparentemente, alguien más estaría llamando su atención

Iván Gaitán

Iván Gaitán

La fiesta en la que
La fiesta en la que Aida Victoria Merlano mencionó su separación con Juan David Tejada

Aida Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores con la confirmación de la separación de Juan David Tejada, también conocido como “el agropecuario”, a los tres días del nacimiento del pequeño Emiliano. La barranquillera compartió un mensaje en sus redes sociales sobre el tema, dejando claro que no quiso hacer mediático el tema por el bienestar del bebé.

Yo tenía 3 días de haber parido cuando tomé la decisión, entonces quería salir de mi postparto y sentirme yo otra vez para comunicarlo porque no quería que la polémica y el ruido dañaran mi maternidad, y creo que lo logré porque Emi y yo pasamos esas semanas que son tan duras y difíciles, muy llenos de amor y fuera del caos”, escribió en un mensaje replicado en sus Instastories.

La barranquillera afirmó que tomó
La barranquillera afirmó que tomó la decisión de separarse de Tejada, tres días después de dar a luz a su hijo

Asimismo, el otro involucrado, Tejada, también expuso un comunicado sobre la situación y aseguró que en ningún momento hubo infidelidad de su parte, como se especuló en repetidas ocasiones debido a los mensajes que replicaba Merlano Manzaneda. “No fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella”.

La respuesta de Aida Victoria a los comentarios por su separación

La creadora de contenido se burló de los comentarios negativos - crédito @colombiaclic/IG

Como era de esperarse, los comentarios en contra de la influencer por no sostener una relación estable no se hicieron esperar, por lo que rápidamente dejó una publicación en su cuenta de Instagram con un mensaje que decía: “Ay me tienen triste con todas sus críticas que yo salto de una relación a otra… Y si vieran lo que me anda escribiendo”, aseguró entre risas la influenciadora.

A lo que agregó fiel a su sentido del humor: “Mentiras, estoy entregada al señor”, lo que provocó nuevas reacciones, quienes continúan comentando esta situación de la influencer. Entre los mensajes que reposan en redes sociales, están: “Creo que cada quien es libre de escoger el padre de sus hijos, a quien quiere amar y no siempre la persona es el destino, a veces es el camino”; “déjenla, ni que fueran los que se acuestan con el uno y con el otro o sean los que se desenamoran tan fácil”, entre otros.

La pareja trató de negar la separación por largo tiempo

Las preocupaciones iniciales sobre los posibles efectos de la depresión postparto en la relación entre Aida Victoria Merlano y Tejada parecían disipadas en un principio, ya que la pareja mostraba estabilidad. La situación cambió abruptamente cuando la influencer Yina Calderón sugirió en una transmisión en TikTok la existencia de una supuesta infidelidad por parte de Tejada, e incluso insinuó que el streamer Westcol podría ser el verdadero padre del hijo de Aida Victoria.

Calderón declaró: “Que Westcol, al parecer, es el papá del bebé de Aida (…) yo no estoy diciendo que sea verdad, presuntamente, pero nos mandaron hasta fotos de Aida en la clínica en Barranquilla con Westcol”.

El empresario y padre de
El empresario y padre de Emmanuel, aseguró que la ruptura se dio en buenos términos y no se relacionó con una infidelidad de su parte

Ante estas acusaciones, tanto Merlano como Tejada desmintieron categóricamente los rumores, rechazando la idea de una infidelidad y la paternidad atribuida a Westcol. La creadora de contenido respondió en sus redes sociales: “Entonces mi ex me preñó por inseminación telepática. Mi amor, cuando usted estaba contando sus chismes, yo estaba dando una conferencia frente a cuatro mil personas. Águila no caza mosca, mamacita”.

Tras la confirmación pública de la ruptura, la discusión en redes sociales se ha polarizado entre quienes apoyan la decisión de Aida Victoria y quienes se preguntan si existieron otros motivos detrás del quiebre amoroso, mostrando cómo los rumores y opiniones circulan intensamente en torno a la vida de figuras públicas en Colombia.

