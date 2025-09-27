La receta tradicional de unas crocantes empanadas de camarón: en menos de una hora estarán listas

Esta preparación permite utilizar ingredientes de las costas colombianas para intensificar su sabor - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Las empanadas de camarón son uno de esos bocados irresistibles que resumen la riqueza marina y el ingenio culinario de las costas del país.

Crujientes por fuera y jugosas por dentro, las empanadas de camarón son sinónimo de costa, clima cálido y, por supuesto, intenso sabor. En los pueblos portuarios y las calles de Buenaventura, estas empanadas marcan presencia, destacándose entre los fritos tradicionales con su relleno de camarones frescos sazonados y, en ocasiones, un toque de leche de coco que les aporta profundidad.

En las recetas caseras abundan adaptaciones: algunas versiones llevan guiso de cebolla, pimiento, tomate y cilantro; en otras, se incorpora plátano maduro o leche de coco para resaltar el sabor costero. El acompañamiento clásico suele ser un ají de hierbas frescas, y se suelen servir junto a jugos naturales de frutas tropicales o incluso acompañadas de arroz con coco y patacones.

Estas empanadas requieren pocos ingredientes, pero sí de técnica - crédito Ipes

La receta de empanadas de camarón mezcla la masa de maíz tradicional con un relleno jugoso y aromático de camarones frescos, verduras y hierbas de la región. El resultado es un frito dorado, crujiente y lleno de sabor marino. La técnica demanda una fritura cuidadosa para lograr esa textura perfecta: cáscara crocante y corazón jugoso, con todo el aroma a orilla del mar.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 25 minutos

Cocción del relleno: 10 minutos

Armado y fritura: 20 minutos

Tiempo total estimado: 55 minutos

Ingredientes

1. 2 tazas de harina de maíz precocida (amarilla)

2. 300 g de camarones limpios y pelados

3. 1 cebolla larga (parte blanca y verde), finamente picada

1 tomate rojo maduro, pelado y picado en cubos

1/2 pimentón rojo o verde, picado en cuadritos

1 diente de ajo, finamente picado

1 ramita de cilantro fresco, picado

1/3 taza de leche de coco (opcional)

Jugo de 1/2 limón

Sal al gusto

Pimienta al gusto

1 cucharadita de achiote o color

1 taza de agua tibia (aproximadamente)

Aceite vegetal para freír

Las empanadas es la comida callejera predilecta en Colombia - crédito Freepik

Cómo hacer empanadas de camarón, paso a paso

1. Limpia y pica en trozos pequeños los camarones frescos. Agrégales el jugo de limón, sal y pimienta. Reserva.

2. En una sartén mediana, calienta un poco de aceite y sofríe la cebolla larga, el ajo y el pimentón hasta que estén aromáticos.

3. Incorpora el tomate en cubos y cocina hasta que forme un hogao suave.

4. Añade los camarones y cocina apenas tres minutos, sólo hasta que cambien de color. Si usas leche de coco, agrégala en este punto y deja reducir uno o dos minutos. Apaga el fuego y esparce el cilantro. Deja enfriar.

5. Prepara la masa de la empanada: en un bowl mezcla la harina de maíz, el achiote, la sal y el agua tibia, amasando hasta obtener una textura suave y flexible.

6. Divide la masa en porciones y forma bolas pequeñas. Con una prensa o entre plásticos, aplana cada bola hasta obtener círculos delgados.

7. Coloca una cucharada del relleno ya frío sobre cada círculo de masa. Cierra en media luna asegurando bien los bordes.

8. En una olla, calienta suficiente aceite vegetal a 170-180°C. Fríe las empanadas hasta que estén bien doradas y crujientes por ambos lados. Retíralas y ponlas sobre papel absorbente.

9. Sirve calientes, acompañadas de ají de cilantro u otra salsa al gusto.

Consejos clave:

No cocines demasiado los camarones para evitar que se pongan duros.

Sella muy bien los bordes de las empanadas para que no se abran al freírse.

El relleno debe estar frío antes de armar las empanadas, así evitas que la masa se humedezca.

Los camarones son fáciles y rápidos de cocer - crédito Fotomontaje Infobae (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta da para 10-12 empanadas medianas, es decir, entre cuatro y seis porciones como entrada o acompañante.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 230 kcal por empanada (sin salsa).

Proteína: 10 g

Carbohidratos: 23 g

Grasas: 11 g

Sodio: 330 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las empanadas recién hechas se disfrutan mejor calientes, pero pueden conservarse en refrigeración hasta por dos días en recipiente hermético. Para recalentar, usa un horno o un sartén para mantener la crocancia. No es recomendable congelar una vez fritas.