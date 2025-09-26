Colombia

Estas son las 5 películas infantiles más populares en Netflix Colombia para ver el fin de semana

Desde aventuras animadas hasta misterios adolescentes, las mejores opciones infantiles están en el catálogo colombiano

Por Alexander Ortiz

Guardar
"Sonic 3" (Paramount Pictures)
"Sonic 3" (Paramount Pictures)

Netflix ofrece una variada selección de contenido infantil y juvenil, con series y películas que van desde lo educativo hasta aventuras de fantasía. Estas producciones no solo entretienen, sino que también transmiten valores y enseñanzas adaptadas a cada etapa del crecimiento.

El interés por los contenidos animados y familiares ha crecido, y la plataforma ha logrado combinar clásicos con propuestas modernas que reflejan nuevas formas de narrar para la niñez.

En Colombia, el top de películas infantiles en Netflix incluye títulos que enganchan a los jóvenes con aventuras mágicas y misterios, fomentando la creatividad y el descubrimiento.

Las 5 películas para niños más populares en Netflix

Con el regreso de un viejo enemigo, Sonic debe enfrentarse a una amenaza más fuerte junto a sus amigos. Crédito: Paramount

Sonic 3: La película

Los veloces héroes Sonic, Tails y Knuckles se lanzan de lleno al caos cuando Shadow, un rival sobrecargado de poder, pone en marcha un plan para destruir el planeta.

Las Guerreras K-Pop

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Ella está encantada

El “don de la obediencia” que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.

Canta con Las Guerreras K-Pop

¡Ahora es TU momento! Prepárate para tomar el micrófono y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón con esta magnífica versión para fans de la exitosa película.

Hop: Rebelde sin Pascua

Al huir de casa, el hijo adolescente del Conejo de Pascua es atropellado por un hombre desempleado. Ahora, este holgazán debe salvar las fiesta

Netflix en la guerra por el streaming

"KPop Demon Hunters" cuenta la
"KPop Demon Hunters" cuenta la historia de un grupo de K-pop que lucha contra demonios. (Captura de video)

El servicio de streaming más popular a nivel mundial se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes, transformando la manera en que las personas disfrutan de series y películas.

Su éxito impulsó a que otras compañías lanzaran sus propios espacios digitales, como Disney+ y HBO Max; sin embargo, estos no han alcanzado el mismo nivel de suscriptores ni un catálogo tan amplio.

La empresa comenzó como un servicio de alquiler de DVD por correo, pero en 2011 expandió su alcance al ofrecer transmisión en línea en América Latina y el Caribe. Posteriormente llegó a Europa y Asia, marcando un crecimiento sostenido en el mercado internacional.

Ese mismo año, Netflix también inició la producción de contenido original, con la serie House of Cards, lo que motivó la creación de su propio estudio en 2016. Para 2018 ya se definía como una cadena global de televisión por internet.

Dentro de su catálogo se incluyen películas galardonadas con premios de la Academia, series virales y multipremiadas como Squid Game, además de producciones en español como La casa de papel. En 2014 recibió por primera vez una nominación al Óscar gracias al documental The Square.

Cabe señalar que la disponibilidad de títulos varía según la región y el tiempo, por lo que no todos los contenidos están accesibles en todos los países.

El servicio puede disfrutarse en televisores inteligentes, consolas de videojuegos, computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Además, ofrece distintos planes de suscripción que determinan la calidad de reproducción (HD, FHD o UHD) y la cantidad de pantallas que pueden usarse de manera simultánea.

Temas Relacionados

Películas de Netflix para niñosLas mejores películas de Netflix para niñosPeliculas para niños de NetflixNetflixStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Más Noticias

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Con la presencia de Luis Díaz en el más veces campeón de Alemania, el equipo de Vincent Kompany quiere seguir con su buena racha

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Reclusos de cárcel en Barranquilla hicieron fiesta por amor y amistad: integrantes de Los Costeños participaron en la reunión

Según los propios presos, estas celebraciones ilegales son posibles por los sobornos a los jefes de los patios y a los propios guardianes del Inpec, que permiten el ingreso del alcohol y los celulares

Reclusos de cárcel en Barranquilla

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Alias la Mona o ‘Bececita’ tendrá que responder por el delito de concierto para delinquir y por ser integrante del grupo criminal que delinque en el departamento de Magdalena

Capturaron a la compañera sentimental

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

La fase semifinal del torneo sudamericano participan Flamengo, Palmeiras, Racing y Liga de Quito, que buscan consagrarse campeón, con la participación de jugadores colombianos

Estos serán los tres colombianos

Estas son algunas alternativas para viajar por Colombia durante la semana de receso escolar

El receso académico de octubre y el puente festivo motivan a los bogotanos a descubrir lugares como San José del Guaviare, La Chorrera, Tatacoa y Guatavita, ideales para turismo responsable y actividades al aire libre

Estas son algunas alternativas para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a la compañera sentimental

Capturaron a la compañera sentimental de alias Naín, presunto cabecilla de sicarios de Los Pachenca

Artículo de The Economist sobre presencia de grupos armados en Colombia es imprecisa, aseguró la Fundación Ideas para la Paz

Baleado y con signos de tortura fue hallado alias Camilo, sicario y cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Caloto, Cauca

Dos narcos españoles fueron capturados en Colombia: integraban red de envío de droga hacia Europa del Clan del Golfo

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

ENTRETENIMIENTO

Edward Porras detalló experiencia paranormal

Edward Porras detalló experiencia paranormal que vivió en uno de sus reportajes en Bogotá: “Algo muy raro ocurrió”

Nuevos detalles de la desaparición de Angie Miller en México: habría amenazas de parte de un grupo criminal y el mánager de B King denuncia miedo

Yina Calderón reveló cómo debe ser el hombre que conquiste su corazón y habría descartado a Westcol: “Necesito un polo a tierra”

Hija del exjugador Mario Yepes puso a competir a sus papás en un reto viral: la reacción de su mamá al ver la victoria de su expareja causó furor

Natti Natasha compartió emotivo video de lo que hace en una tarde de sol con su primogénita

Deportes

Bayern Múnich vs. Werder Bremen

Bayern Múnich vs. Werder Bremen EN VIVO, fecha 5 de la Bundesliga 2025-2026 con Luis Díaz como titular

Estos serán los tres colombianos que jugarán las semifinales de la Copa Libertadores 2025

Ramón Jesurún se fue en contra de la remodelación de El Campín, descartando que la selección Colombia juegue en Bogotá: “Sigue siendo insuficiente”

Exportero analizó por qué el colombiano Kevin Mier cometió criticado error con el Cruz Azul de México: “Mira hacia arriba”

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: hora y dónde ver en Colombia el derbi madrileño por la Liga de España