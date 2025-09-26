Estas son las 5 películas infantiles más populares en Netflix Colombia para ver el fin de semana

"Sonic 3" (Paramount Pictures)

Netflix ofrece una variada selección de contenido infantil y juvenil, con series y películas que van desde lo educativo hasta aventuras de fantasía. Estas producciones no solo entretienen, sino que también transmiten valores y enseñanzas adaptadas a cada etapa del crecimiento.

El interés por los contenidos animados y familiares ha crecido, y la plataforma ha logrado combinar clásicos con propuestas modernas que reflejan nuevas formas de narrar para la niñez.

En Colombia, el top de películas infantiles en Netflix incluye títulos que enganchan a los jóvenes con aventuras mágicas y misterios, fomentando la creatividad y el descubrimiento.

Las 5 películas para niños más populares en Netflix

Con el regreso de un viejo enemigo, Sonic debe enfrentarse a una amenaza más fuerte junto a sus amigos. Crédito: Paramount

Sonic 3: La película

Los veloces héroes Sonic, Tails y Knuckles se lanzan de lleno al caos cuando Shadow, un rival sobrecargado de poder, pone en marcha un plan para destruir el planeta.

Las Guerreras K-Pop

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Ella está encantada

El “don de la obediencia” que Ella de Frell obtiene de un hada puede ser una maldición, porque podría separarla de su amor verdadero, el príncipe Charmont.

Canta con Las Guerreras K-Pop

¡Ahora es TU momento! Prepárate para tomar el micrófono y cantar tus canciones favoritas a todo pulmón con esta magnífica versión para fans de la exitosa película.

Hop: Rebelde sin Pascua

Al huir de casa, el hijo adolescente del Conejo de Pascua es atropellado por un hombre desempleado. Ahora, este holgazán debe salvar las fiesta

Netflix en la guerra por el streaming

"KPop Demon Hunters" cuenta la historia de un grupo de K-pop que lucha contra demonios. (Captura de video)

El servicio de streaming más popular a nivel mundial se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes, transformando la manera en que las personas disfrutan de series y películas.

Su éxito impulsó a que otras compañías lanzaran sus propios espacios digitales, como Disney+ y HBO Max; sin embargo, estos no han alcanzado el mismo nivel de suscriptores ni un catálogo tan amplio.

La empresa comenzó como un servicio de alquiler de DVD por correo, pero en 2011 expandió su alcance al ofrecer transmisión en línea en América Latina y el Caribe. Posteriormente llegó a Europa y Asia, marcando un crecimiento sostenido en el mercado internacional.

Ese mismo año, Netflix también inició la producción de contenido original, con la serie House of Cards, lo que motivó la creación de su propio estudio en 2016. Para 2018 ya se definía como una cadena global de televisión por internet.

Dentro de su catálogo se incluyen películas galardonadas con premios de la Academia, series virales y multipremiadas como Squid Game, además de producciones en español como La casa de papel. En 2014 recibió por primera vez una nominación al Óscar gracias al documental The Square.

Cabe señalar que la disponibilidad de títulos varía según la región y el tiempo, por lo que no todos los contenidos están accesibles en todos los países.

El servicio puede disfrutarse en televisores inteligentes, consolas de videojuegos, computadoras, tabletas y dispositivos móviles. Además, ofrece distintos planes de suscripción que determinan la calidad de reproducción (HD, FHD o UHD) y la cantidad de pantallas que pueden usarse de manera simultánea.