Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

Qué se hará Mateo Carvajal en su rostro - crédito @mateoc17/IG

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, el creador de contenido y deportista Mateo Carvajal compartió una noticia que generó conversación en las redes sociales.

El ganador del Desafío superhumanos compartió con sus seguidores la noticia de que se someterá a un procedimiento estético para darle un aspecto diferente a su rostro.

Se trata de un tratamiento láser para removerse algunos de sus tatuajes, especialmente los que tiene en la cara, los cuales ya no le gustan, y aprovechó la situación para generar un debate entre sus fans, ya que varias señoras le habían expresado que preferían verle la piel limpia.

El también modelo reveló que decidió eliminar algunos tatuajes de su rostro, compartiendo imágenes del procedimiento y las distintas reacciones que obtuvo tras dar este paso.