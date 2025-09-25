Colombia

Mateo Carvajal se someterá a doloroso procedimiento para cambiar el aspecto de su rostro: “El día que cientos de mujeres de 60 años estaban esperando”

El deportista y creador de contenido compartió la noticia del importante cambio que tendrá en su físico luego de haber luchado con las críticas en las redes sociales

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Qué se hará Mateo Carvajal
Qué se hará Mateo Carvajal en su rostro - crédito @mateoc17/IG

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, el creador de contenido y deportista Mateo Carvajal compartió una noticia que generó conversación en las redes sociales.

El ganador del Desafío superhumanos compartió con sus seguidores la noticia de que se someterá a un procedimiento estético para darle un aspecto diferente a su rostro.

Se trata de un tratamiento láser para removerse algunos de sus tatuajes, especialmente los que tiene en la cara, los cuales ya no le gustan, y aprovechó la situación para generar un debate entre sus fans, ya que varias señoras le habían expresado que preferían verle la piel limpia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El también modelo reveló que decidió eliminar algunos tatuajes de su rostro, compartiendo imágenes del procedimiento y las distintas reacciones que obtuvo tras dar este paso.

Temas Relacionados

Mateo CarvajalRemoción de tatuajesTatuajes Mateo CarvajalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Revelan las condiciones de venta del licor artesanal que dejó 9 muertos en Barranquilla

El expendio ilegal funcionaría en un local improvisado, sin medidas de salubridad. En el lugar se hallaron dos pimpinas y restos de botellas plásticas utilizadas para vender el licor artesanal

Revelan las condiciones de venta

Capturaron a cinco integrantes de Los Pepos en Bogotá: la banda que se hacían pasar por funcionarios del estado para extorsión desde la cárcel

La investigación reveló dos hombres y tres mujeres tenían un esquema de manipulación basado en la obtención de datos confidenciales de sus víctimas: ganaron cerca de mil millones de pesos

Capturaron a cinco integrantes de

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

El combinado de Néstor Lorenzo se prepara para lo que será la Copa del Mundo de Norteamérica, en donde aspira a mejorar la actuación de Brasil 2014

La Federación Colombiana de Fútbol

Alejandro Gaviria siguió pelea con Petro en redes y lo enfrentó con 9 puntos: “Eso no es incompatible con pedirle seriedad”

El exministro le respondió a Petro por decirle “ignorante”, luego de que Gaviria le cuestionara su controversial discurso en la ONU, además de su indumentaria y postura ante líderes del mundo

Alejandro Gaviria siguió pelea con

Consejo de Estado analiza nulidad de elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Los demandantes alegan irregularidades en la conformación de la terna y conflictos de interés, mientras cuestionan la equidad de género en la reciente designación del alto tribunal

Consejo de Estado analiza nulidad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó miembro del ELN dedicado

Cayó miembro del ELN dedicado al reclutamiento forzado en el Eje Cafetero: se hacía pasar por docente para captar menores

Pareja narró las seis horas de secuestro en manos del Clan del Golfo en Cundinamarca: “Íbamos por una oferta de trabajo”

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

ENTRETENIMIENTO

La familia de B King

La familia de B King recibe el cuerpo del cantante colombiano tras su trágica muerte en México y lo que se sabe que pasará con Regio Clownn

Expareja de Luis Alberto Posada salió en defensa de Marcela Reyes por caso B King: “Fue una persona a la que ella amó”

Ayda Valencia habló de las terribles sensaciones que habrían vivido B King y Regio Clownn antes de su asesinato en México: “Una angustia espantosa”

Por qué Valentino Lázaro se despachó contra exparticipantes de ‘La casa de los famosos’: “Van a quedar sepultados y en el olvido”

Valentina Taguado tuvo incómodo desacuerdo con un conductor de Uber y relató la historia en vivo: “Yo estoy pagando”

Deportes

La Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el calendario y los horarios de los partidos amistosos rumbo al Mundial 2026

Jugadores de Independiente del Valle se habrían peleado en el hotel de concentración tras eliminar a Once Caldas de la Copa Sudamericana

Así fue la celebración, antes de tiempo, del Once Caldas en el partido ante Independiente del Valle: “Son campeones mundiales”

Jorge Bava se despidió con lágrimas de Independiente Santa Fe tras polémico contrato con Cerro Porteño: “Viví seis meses espectaculares”

Así reaccionó la prensa ecuatoriana tras el triunfo de Independiente del Valle sobre el Once Caldas: “Rompió la estadística”