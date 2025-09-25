Colombia

Fuerte congestión en Bogotá tras accidente frente a la estación Marsella

La intervención de las autoridades y el retiro del vehículo involucrado buscaron restablecer la circulación habitual en la zona de la avenida Las Américas

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Un choque frente a la estación Marsella generó congestión y retrasos en el servicio troncal, obligando a pasajeros a caminar por la vía durante la hora pico en Bogotá - crédito Redes Sociales

Un accidente de tránsito entre un vehículo particular y un bus de Transmilenio en la avenida Américas, frente a la estación Marsella, provocó una fuerte congestión vehicular durante la mañana, afectando el desplazamiento de miles de usuarios en plena hora pico.

El incidente, reportado alrededor de las 7:33 a. m., generó retrasos en el servicio troncal hacia el oriente de Bogotá y obligó a varios pasajeros a bajarse de los buses para continuar su trayecto a pie por la vía.

El choque ocurrió en uno de los corredores más transitados de la ciudad, justo frente a la estación Marsella.

La presencia del vehículo particular involucrado en el siniestro obstaculizó el paso de la flota de Transmilenio, lo que derivó en una alta congestión y en la interrupción parcial del servicio en ambos sentidos de la avenida Las Américas.

La congestión se mantuvo mientras se realizaban las labores para remover el vehículo particular del lugar.

Miles de usuarios resultaron afectados
Miles de usuarios resultaron afectados por la interrupción parcial del servicio de Transmilenio tras un accidente que bloqueó ambos sentidos de la avenida Américas en plena hora pico - crédito Colprensa

A las 7:43 a. m., una grúa llegó al sitio y avanzó en el proceso de enganche para retirar el automóvil, aunque los retrasos persistían en el sentido occidente-oriente.

Las autoridades solicitaron a los usuarios no despresurizar las puertas ni bajarse de los buses, ya que estas acciones representan un riesgo para la seguridad de todos los presentes.

Además, hicieron un llamado a quienes caminaban por la vía a colaborar permitiendo el paso de la flota en ambos sentidos, con el fin de agilizar la circulación y evitar mayores complicaciones.

Mientras continuaban las labores para restablecer la operación habitual, se reiteró el compromiso de normalizar el servicio y se agradeció la comprensión de los usuarios afectados por el accidente.

Proliferación de roedores preocupa a comerciantes y usuarios en Bogotá

La aparición de roedores en espacios públicos de Bogotá ha generado inquietud tanto en zonas populares como en sectores exclusivos de la ciudad.

La presencia de ratones en
La presencia de ratones en zonas exclusivas y estaciones de Transmilenio impulsa a vendedores a tomar medidas por cuenta propia, ante la falta de respuesta estatal y el aumento de residuos en espacios públicos - crédito Carlo Allegri / Reuters

Un reciente episodio en el Parque de la 93, ubicado en el barrio Chicó, captó la atención de los ciudadanos cuando dos ratas fueron vistas hurgando en una caneca de basura sin mostrar temor ante la presencia de personas.

Angelina Araujo, residente de la capital, registró la escena en video el 11 de agosto de 2025 y compartió su reacción en redes sociales, donde el material se viralizó rápidamente. “Quedé ICE, frío, hielo. Mínimo común, múltiplo”, escribió Araujo en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con comentarios que alternaban entre la sorpresa y una percepción inesperadamente positiva: “están hasta lindas”.

La difusión del video provocó una oleada de respuestas humorísticas y comentarios ingeniosos por parte de los usuarios, quienes oscilaron entre la repulsión y la ternura ante la presencia de estos animales en un entorno de alto perfil.

Entre los mensajes destacados se leyeron frases como “Pero sí están tiernas”, “Buena alimentación si se les ve” y comparaciones jocosas con otras especies: “‘mami un capibara’”, “Wow! Qué lindos canguros”. Otros usuarios ironizaron sobre el estatus de los roedores en la zona, señalando: “Digan lo que digan se ven muy plays, viven en la 93, comen todos los días en buenos restaurantes (sobras), es más hasta de pronto son Ratatouille” y “Ya se parece a los Campos Elíseos en París... subimos de estatus”.

Usuarios de TransMilenio denunciaron la
Usuarios de TransMilenio denunciaron la invasión de ratones en el puente un foco de acumulación de basuras- crédito Felipe Restrepo Acosta

Mientras tanto, en el portal Norte de Transmilenio, la situación ha adquirido un cariz más preocupante. Comerciantes y usuarios del sistema de transporte público han denunciado una proliferación de ratones en el costado sur-norte de la calle 170, fenómeno que atribuyen a la acumulación de basuras y al uso del puente peatonal como orinal público.

Según testimonios recogidos por CityTv, la problemática se intensificó tras el inicio de obras de infraestructura en la estación, lo que ha convertido el área en un foco de presencia de roedores y ha afectado tanto a vendedores informales como a transeúntes.

