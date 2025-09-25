Colombia

Con dolor, la madre de una víctima del licor adulterado en Barranquilla pide explicaciones: “Quiero saber qué le pasó”

La mujer vive en carne propia la pérdida de uno de sus cinco hijos, en medio de una tragedia que enluta a la costa Caribe

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

La intoxicación con licor adulterado
La intoxicación con licor adulterado en Barranquilla ya cobra la vida de 11 personas - crédito Colprensa

La intoxicación masiva por licor adulterado en el barrio El Boliche de Barranquilla, que ya cobró la vida de 11 personas mientras 14 más permanecen hospitalizadas, no solo acapara los titulares de los medios de comunicación estos días.

En total, son 25 las familias afectadas por la distribución en ese sector de una bebida que, al parecer, fue fabricada con metanol, una sustancia extremadamente dañina para los seres humanos.

Una de las víctimas fue José Felipe Crespo Ruíz, de 39 años, quien murió el martes 23 de septiembre de 2025 luego de consumir el licor artesanal. Según el relato de su madre, Nurys Mercedes Polo, entregado al periódico El Heraldo, el hombre, que en pocos meses cumpliría 40 años, comenzó a presentar molestias el mismo día de su fallecimiento.

“Ese mismo martes se puso mal. Me llamaron y me dijeron que estaba en el hospital de Barranquilla, pero llegó ya sin vida. Eran como las 6 de la tarde”, recordó la mujer, quien aseguró que aún no ha podido asimilar la pérdida de uno de sus cinco hijos.

De acuerdo con las declaraciones de Polo al medio citado, una amiga de la familia trasladó a José Felipe desde El Boliche hasta el centro asistencial, utilizando un ‘carricoche’ para el traslado. Sin embargo, cuando Polo llegó al hospital, su hijo ya había fallecido, por lo que no tiene certeza de lo ocurrido.

José Felipe Crespo Ruíz era el menor de cinco hermanos y vivía con su madre en un apartamento del barrio Rebolo, donde residían desde hacía 11 años. Soltero y sin hijos, mantenía una relación cercana con su madre, con quien había conversado la mañana del día en que murió.

En el barrio El Rebolo
En el barrio El Rebolo de Barranquilla se presentó una intoxicación masiva con licor adulterado - crédito ANDREA FASANI/EFE

En este sentido, la mujer recordó a su hijo como un hombre trabajador que siempre buscaba la manera de llevar el sustento diario al hogar que compartía en el popular barrio del sur oriente de la capital del departamento del Atlántico.

En el barrio Rebolo, José Felipe era conocido cariñosamente como ‘El Loco’, apodo que se ganó por cuenta de su actitud jocosa y por la buena cara que le ponía a cualquier situación que se le presentara, por lo que la perdida no solo es sensible para la mujer, sino para todos los habitantes del sector.

“Todo el mundo lo conocía como ‘El Loco’. Siempre estaba vacilando, alegre”, relató su madre al diario regional mencionado. La comunidad lo recuerda por su carácter afable y su disposición para alegrar a quienes lo rodeaban. Polo, a quien en el barrio llaman ‘La Negra’, compartió que su hijo solía decirle: “mami, tú me dices mi vacío”, una muestra del vínculo especial que los unía.

Las víctimas habrían consumido una
Las víctimas habrían consumido una bebida que contenía metanol - crédito Infobae Perú

Con sus palabras, la mujer busca no solo rendir un homenaje a la memoria de su hijo, sino hacer un llamado a las autoridades y a los profesionales de la salud que lo atendieron en el centro asistencial para que le expliquen con claridad sobre lo que ocurrió en los últimos momentos de vida del hombre.

“Lo único que quiero es saber qué le pasó a mi hijo”, aseguró la mujer, según el periódico regional, mientras de sus ojos se desprendían varias lágrimas.

Las autoridades fortalecen los esfuerzos
Las autoridades fortalecen los esfuerzos para prevenir más tragedias - Policía Nacional

El caso de Crespo Ruíz es una de las 11 muertes que se ha registrado en esa ciudad por la ingesta de licor adulterado. Frente a los hechos, las autoridades han instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia, mientras la comunidad permanece alerta ante el reporte de nuevas víctimas, todo mientras se intensifican los controles y estrategias de prevención del consumo de bebidas embriagantes no autorizadas.

