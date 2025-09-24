Colombia

Violencia en Buenaventura obliga a universidades a pasar a clases virtuales esta semana

Universidad del Valle y Universidad del Pacífico adoptaron la virtualidad tras recientes enfrentamientos armados

Por Mauricio Villamil

Guardar
Panorámica de Buenaventura, el puerto
Panorámica de Buenaventura, el puerto azotado por la violencia

En Buenaventura, las universidades más representativas del distrito anunciaron medidas temporales para proteger a sus estudiantes y personal académico, luego de que en las últimas 48 horas se registraran cinco homicidios y varios heridos en medio de enfrentamientos entre estructuras criminales.

De acuerdo con información conocida por Blu Radio, la situación en Buenaventura obligó a implementar clases virtuales de manera parcial y total en algunas instituciones.

BUENAVENTURA. Agosto 18 de 2022.
BUENAVENTURA. Agosto 18 de 2022. Paisajes y panorámicas de Buenaventura, Valle del Cauca. (Colprensa - Camila Díaz)

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Universidad del Valle determinó que las jornadas presenciales finalizarán a las seis de la tarde, limitando la permanencia en los campus hasta esa hora. Para la franja nocturna se optó por trasladar todas las actividades a modalidad virtual. Por su parte, la Universidad del Pacífico resolvió suspender las clases presenciales durante la semana en curso y migrar completamente al modelo remoto.

La decisión se produjo tras solicitudes directas de los representantes estudiantiles, quienes plantearon a las autoridades académicas la necesidad de priorizar la seguridad en el actual contexto.

Gustavo Sánchez, delegado estudiantil de la UniPacífico, explicó a Blu Radio: “Le solicitamos a la rectora que por favor, utilicemos el medio tecnológico. Es importantísima la seguridad de nuestros compañeros, sino que en el futuro. La rectora debe entender que en estos momentos la situación no está acorde para que nos podamos movilizar”.

Clases virtuales en universidades de
Clases virtuales en universidades de Buenaventura | Andina

El temor de los jóvenes no se limita a la educación superior. Estudiantes de colegios oficiales del distrito también manifestaron inquietud por los horarios de ingreso a clases. De acuerdo con los personeros estudiantiles, la violencia en las calles hace riesgoso el desplazamiento temprano hacia los planteles.

Mayrin Rodríguez, vocera de este grupo de representantes, declaró a Blu Radio: “Hemos hecho esta solicitud porque los estudiantes sienten temor al salir muy temprano de sus casas, los personeros proponemos cambiar el horario de entrada como medida preventiva que nos dé mayor seguridad y tranquilidad para ir al colegio. Muchos jóvenes no asisten a clase por el miedo de quedar en medio de los hechos violentos”.

Mientras tanto, la alcaldía distrital informó que se mantienen operativos de control en distintas zonas urbanas. La mandataria local, Ligia del Carmen Córdoba, se pronunció sobre el impacto de los últimos hechos y pidió celeridad al Gobierno nacional en los procesos de diálogo con los grupos armados ilegales que operan en Buenaventura.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

“Le mando solidaridad a todas las familias que hoy sufren la pérdida de un ser querido. Empecemos a orar porque no entendemos que la fuerza pública sigue trabajando, pero ellos siguen teniendo tanta habilidad y avanzar en la violencia. ¿Qué está pasando con los diálogos de paz en el territorio? Hacemos el llamado al representante de la mesa socio jurídica qué está pasando realmente”, indicó en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Las tensiones entre las estructuras conocidas como Shottas y Espartanos se han mantenido durante los últimos meses, afectando la seguridad de barrios y sectores céntricos. Los recientes tiroteos, ocurridos en vías públicas, generaron que comerciantes y transportadores redujeran sus horarios habituales de operación.

De acuerdo con testimonios recopilados por el medio, varios negocios cerraron más temprano de lo normal para garantizar la protección de trabajadores y clientes. Esta situación también impacta la economía local, que depende en gran medida de la actividad portuaria y comercial diaria.

El panorama ha despertado preocupación en distintos sectores sociales que insisten en la necesidad de medidas conjuntas entre autoridades municipales, departamentales y nacionales. Líderes comunitarios señalan que el retorno a la normalidad académica dependerá de la estabilidad en las calles, mientras los estudiantes continúan exigiendo entornos seguros para desplazarse a sus instituciones.

La virtualidad, adoptada como mecanismo de prevención, representa un desafío adicional en un territorio donde no todos los hogares cuentan con la misma calidad de conectividad. Sin embargo, tanto la Universidad del Pacífico como la Universidad del Valle sostienen que la decisión es transitoria y sujeta a evaluación permanente, con el propósito de proteger la vida de la comunidad universitaria.

Los llamados a reforzar los esquemas de seguridad también se multiplican desde organizaciones sociales y gremiales, que ven en los enfrentamientos un riesgo constante para el desarrollo cotidiano. En paralelo, la ciudadanía espera definiciones claras sobre las negociaciones de paz en curso, que han sido presentadas por el Gobierno como una salida a la confrontación con los grupos armados que operan en la zona.

La comunidad académica, junto con los personeros escolares, insiste en que la modificación de horarios y la adopción de modalidades virtuales son medidas necesarias mientras se supera la coyuntura. De esta forma, las universidades y colegios buscan garantizar la continuidad del calendario educativo, evitando que estudiantes y docentes se vean expuestos en medio de hechos de violencia que se desarrollan en espacios públicos.

Temas Relacionados

Universidades en BuenaventuraValle del CaucaInseguridadConflicto ArmadoClases virtuales

Más Noticias

Luis Gilberto Murillo confirma que será precandidato presidencial para las elecciones de 2026

El exministro y excanciller anunció que comenzará en octubre un recorrido por varias regiones como parte de su campaña

Luis Gilberto Murillo confirma que

Ruta de la Seda incluye cooperación en salud con énfasis en vacunas y atención primaria para Colombia

El plan de cooperación firmado entre Colombia y China contempla un capítulo especial para el sector salud y otros frentes estratégicos.

Ruta de la Seda incluye

Excanciller Murillo advierte que discurso “explosivo” de Petro en la ONU afecta lazos con EE. UU.

Luis Gilberto Murillo analizó la intervención del presidente en Naciones Unidas y alertó sobre tensiones con Washington

Excanciller Murillo advierte que discurso

Comunidad en Neiva incinera camioneta de la UNP tras denuncias de presuntas extorsiones

Habitantes de San Luis, zona rural de Neiva, atacaron un vehículo de la UNP en medio de acusaciones contra un firmante de paz y sus escoltas

Comunidad en Neiva incinera camioneta

“Embajador de la narcodictadura de Maduro”: Rendón critica a Petro tras discurso en la ONU

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó al presidente Gustavo Petro por sus palabras ante la Asamblea General de Naciones Unidas

“Embajador de la narcodictadura de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Harold, cabecilla de

Cayó alias Harold, cabecilla de las disidencias de las Farc en Cauca: participó en más de cinco atentados en Jamundí

Disidencias de las Farc estarían construyendo una carretera en zona rural de Jamundí, Valle: así la estarían financiando

Ofensiva militar en Antioquia, Catatumbo y Cauca: ministro de Defensa presentó balance de orden público

Fuerzas Militares desmantelaron laboratorio que producía una tonelada de cocaína mensual: las rentas eran millonarias

Con una estrategia de terror, paramilitares del Magdalena controlan a presuntos delincuentes: “Aquí estoy para cambiar mi vida”

ENTRETENIMIENTO

Los podcasts más sonados hoy

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

Claudia Bahamón salió al paso de los rumores alrededor de las ausencias reiteradas en ‘MasterChef Celebrity’

Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

Novio de Andrea Valdiri apostó una millonada para apoyar a la bailarina de cara a su combate contra Yina Calderón

Jorge Rausch reveló el mensaje con el que le “cayó” a su novia y contó si le afecta la diferencia de edad

Deportes

James Rodríguez brilló en el

James Rodríguez brilló en el empate de León ante Mazatlán con gol y asistencia en la Liga MX

Egan Bernal se despidió de cuatro compañeros en el Ineos Grenadiers: uno de ellos le ayudó a ganar el Tour de Francia

La dura sentencia sobre James Rodríguez en México: “No es un líder, hay otros en el Club León”

Video: Javier Reyes noqueó a su rival con rodillazos y se ganó un contrato en la UFC: “Para mí es matar o morir”

Estos serán los canales que transmitirán los partidos de la selección Colombia en el Mundial Sub-20