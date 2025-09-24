Mario Alberto Yepes y su ex hicieron un ‘trend’ que sorprendió por su complicidad: ¿y Caterin Escobar?

El video sorprendió a los internautas que no dudaron en comentar sobre la vida amorosa de Yepes - crédito mirandayepes22 / TikTok

La publicación de un video en TikTok por parte de Miranda Yepes, hija del exfutbolista Mario Alberto Yepes y Carolina Villegas, desató una ola de reacciones en redes sociales al mostrar la dinámica familiar tras la separación de sus padres. En la grabación, la joven les propuso un reto: responder preguntas sobre su vida cotidiana para determinar quién la conocía mejor.

El resultado, lejos de ser un simple juego, puso en evidencia la cercanía y complicidad que aún existe entre sus padres, a pesar de que el exdeportista mantiene una relación sentimental con Caterin Escobar tras su paso por el concurso de cocina MasterChef Celebrity.

Durante el video, Miranda explicó el propósito del desafío: “El día de hoy traje a mis papás porque les voy a hacer preguntas a los dos para ver quién me conoce más. Son preguntas de mi vida y un poquito de mí. Entonces, bueno, vamos a ver quién gana”. La competencia se desarrolló con preguntas personales, y fue Mario Alberto Yepes el que se impuso, al demostrar un conocimiento detallado sobre su hija que incluso sorprendió a Carolina Villegas.

Sin embargo, al concluir la grabación, que se extendió por algo más de cuatro minutos, Miranda confesó a su madre que había compartido previamente las respuestas con su padre, lo que le permitió acertar en la mayoría de las preguntas, lo que provocó risas y dejó en claro el ambiente de cordialidad que reina en el hogar, pese a la ruptura de la pareja.

La reacción de Carolina Villegas ante la broma fue de sorpresa y demostró que los protagonistas, a pesar de la separación, mantienen una convivencia armónica, incluso cuando Mario Alberto Yepes ya inició una nueva etapa junto a Caterin Escobar.

Aunque la relación entre el exfutbolista y la actriz no ha sido confirmada oficialmente por ellos, varios de sus compañeros han asegurado en entrevistas que son pareja y esta versión se refuerza porque ellos continúan mostrando gestos de afecto en sus redes sociales.

Reacciones en redes sociales

El video, que exhibe la interacción entre Yepes y su ex, no tardó en generar comentarios entre los internautas, que destacaron la cercanía y el respeto que es notable en el hogar.

Entre las opiniones más destacadas se encuentran frases de comparación entre la expareja de Yepes y su actual novia: “La esposa muchooooooo más hermosa que la novia... y súper joven se ve” y “A ese señor, así me funen, se le ve más la felicidad cuando está con ellos que con la novia”.

Otros usuarios expresaron su admiración por la familia, señalando: “Me perdonan! Pero yo amo verlos juntos así no sean pareja!!!!! Ella es espectacular!!!!!! Tanto en video y fotos como en persona! La he visto en Unicentro Cali y es wao!! Igual que Miranda! Y Yepes! Top! Pero no sé, ellos juntos tienen un respeto y una complicidad gigantesca!!!! Y él, con tanto carácter que tiene, con ella sí baja y evita conflicto, amooo”.

Pese a estos comentarios hubo quienes defendieron el respeto con el que los padres gestionan su vínculo tras la separación: “Vengo a contarles un chisme: imagínense que la gente se separa, y puede seguir sintiendo cariño y respeto por el ex y empezar una nueva vida y ser feliz al mismo tiempo” y “Felicitaciones a esos papás tan maduros, ¿quién dijo que terminar un matrimonio era no volver a estar juntos y no compartir el mismo tiempo con los hijos? Qué hermosa familia siguen siendo. Felicidades”.

El video publicado por Miranda Yepes no solo demostró la buena relación entre sus padres, sino que abrió un espacio de reflexión entre los usuarios sobre las formas de convivencia tras una separación.