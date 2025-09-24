Madre contó la cruda etapa de rebeldía de su hija, que terminó en su muerte: denuncia que no le han entregado sus restos

Lizeth relató cómo su hija resultó muerta en Venezuela en extrañas circunstancias - crédito Conducta Delictiva/Instagram

Lizeth es una madre que, como muchas otras en el país, deben cumplir con el rol también de padre, sacando a sus hijos e hijas adelante en medio de dificultades, y en ocasiones, necesidades.

La mujer de 33 años, mamá de tres hijas, vivió un lucha interminable con una de ellas, que se caracterizó por experimentar una etapa de extrema “rebeldía” que, según contó Lizeth al videopódcast Conducta Delictiva, no pudo manejar debido a sus extensas jornadas de trabajo como enfermera.

Se trata de Emilia, una menor de 14 años, que se destacó por ser una niña noble y carismática, pero que al cumplir esa edad, se transformó en una hija desobediente, que constantemente alegaba que quería tener novio.

De hecho, en una ocasión le hizo esa revelación a su abuela: “Una vez le hizo un comentario a mi mamá y le dijo: ‘Todas tienen novio, menos yo’. Mi mamá le dijo: ‘Pero, ¿por qué si tú eres una niña pequeña? Tú tienes que estudiar".

Lizeth confesó en la entrevista que Emilia no era la única desobediente, sus otras dos hermanas también le faltaban al respeto, salían a la calle sin permiso, se portaban mal en el colegio, entre otras “diabluras”.

Incluso, llegó a instalar cámaras de seguridad para mantenerlas vigiladas, pero sus esfuerzos eran en vano. “Soy consciente que me faltó mano dura”, confesó.

La llegada de un hombre a la vida de una niña de 14 años

La situación se complicó cuando en una de las escapadas de Emilia del colegio, conoció a un hombre de 24 años, de quien ella le confesó a su madre que se enamoró.

“Decía que él era el amor de la de su vida, pero yo no sé ese tipo cómo pudo haber cambiado a mi hija de esa manera. O sea, mi hija cambió de 190 grados, o sea, eso fue una cosa horrible”, relató la madre.

Ante la negativa de su madre de no dejarla tener un novio a sus escasos 14 años, un día decidió empacar maletas e irse de la casa. Duró por fuera dos meses, suficientes para afianzar su relación con el cuestionable sujeto, que en varias ocasiones la habría inducido a robar con él.

Según contó Lizeth, cuando su hija estaba a punto de convertirse en habitante de calle, regresó a su casa, pero en esta ocasión amenazó a su mamá que debía aceptar a su pareja, o se volvería a ir. “Y la niña me dice: ‘Mamá, yo no me quiero quedar, yo sí me quedo, me quiero quedar con él aquí”, recordó la dolida madre.

Emilia murió lejos de su tierra

La joven madre recordó que un día llegó de su trabajo y no encontró a su pequeña hiija. Nuevamente se había ido, esta vez, tras su novio que regresaría a Venezuela, su país de origen.

Ya en ese país, al que ingresó engañando las autoridades, vivió su propia odisea, debido a que, según relató Lizeth, a su hija constantemente la trataban mal.

Pero, fue el 16 de agosto de 2025 la fecha que la marcó de por vida. Recibió una llamada en la que le confirmaban que su hija se había “matado”. “Estaba trabajando, tenía un turno de 24 horas, cuando me llama este sujeto y me dice: ‘Señora, su hija se mató. Y yo ese día sentí que el mundo se me caía encima”, recordó.

Agregó en la entrevista que el hombre se escuchaba nervioso y con afán de que Emilia fue enterrada lo más pronto posible. Por esta razón y por la falta de recursos, Lizeth no ha podido traer de regreso los restos de su hija a Colombia e investigar las circunstancias de su deceso.

La joven madre dispuso del número 322 375 404 para lograr algún tipo de contacto y posterior donación. "Estoy desesperada porque quiero salir de este karma. Esto yo no se lo deseo a nadie", finalizó en la entrevista.