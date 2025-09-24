Colombia

La familia de Mauricio Leal advirtió sobre el riesgo de exhumación de los cuerpos del estilista y su madre Marleny Hernández

Los allegados buscan reunir recursos, mientras los bienes del fallecido continúan bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales, debido a un proceso de extinción de dominio

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

La familia debe reunir 40 millones de pesos antes del 26 de noviembre para evitar la exhumación - crédito Mauricio Leal/Instagram y Fiscalía

El doble homicidio de Mauricio Leal, reconocido estilista de celebridades, y su madre, Marleny Hernández, ocurrido en noviembre de 2021, continúa generando consecuencias legales y familiares.

En esta ocasión, los familiares del estilista alertaron que los cuerpos podrían ser exhumados debido a la falta de pago del terreno en el que reposan.

Según la abogada de confianza de la familia, Érika Sanguinetti, se requiere reunir 40 millones de pesos antes del 26 de noviembre, dinero que cubriría los costos pendientes del lote donde fueron sepultados madre e hijo. La jurista explicó que, como los bienes y propiedades de Leal se encuentran bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un proceso de extinción de dominio, los familiares no han tenido acceso a recursos propios para cubrir esta obligación.

Los cuerpos de Mauricio Leal
Los cuerpos de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, corren riesgo de ser exhumados por falta de pago del lote en el cementerio - crédito Luisa González/REUTERS

Sanguinetti explicó que el sepelio de Leal y Hernández se realizó gracias a la colaboración de amigos cercanos, pues los lotes del cementerio no fueron comprados de manera definitiva, sino alquilados. Ahora, ante la proximidad de la fecha límite, la familia recurrirá a la plataforma de donaciones Vaki para recaudar el dinero necesario.

El llamado es a quienes quieran y puedan colaborar, a que se unan a esta campaña para evitar que los restos de Mauricio y Marleny sean exhumados”, señaló la abogada, en declaraciones a Blu Radio.

Este esfuerzo busca evitar que la familia se vea enfrentada nuevamente a un dolor emocional derivado de la tragedia ocurrida en noviembre de 2021, cuando la Fiscalía estableció que Jhonier Leal, hermano de Mauricio, fue el autor material e intelectual del doble homicidio.

Avances en la investigación

La defensa de la familia
La defensa de la familia contrató un grupo de peritos independientes para realizar un análisis forense del celular de Mauricio Leal - crédito @maitoleal/Instagram

Mientras se desarrolla esta campaña, la investigación continúa con nuevos elementos probatorios. Uno de los puntos que ha generado debate recientemente es un video encontrado en el iPhone de Mauricio Leal, que ha sido objeto de análisis por parte de expertos contratados por la familia.

El celular fue entregado por la Fiscalía a Carlos Andrés García, medio hermano de Leal, a través de la abogada Sanguinetti, luego de que este lo solicitara formalmente en julio. Actualmente, el dispositivo está en manos de un equipo independiente de peritos, quienes ya realizaron un análisis forense, según pudo establecer El Tiempo.

Sobre si en dicho análisis se halló un video inédito en el que el estilista se refería a heridas autoinfligidas, Sanguinetti respondió: “Aún no nos vamos a referir al tema”. Sin embargo, posteriormente confirmó que el archivo estaba visible en la galería de videos del celular.

El analista de la Fiscalía
El analista de la Fiscalía que participó en el proceso aseguró que ese video no estaba registrado en el iPhone durante el juicio - crédito Colprensa

El material, de 47 segundos, fue publicado inicialmente por Noticias Caracol en una versión parcial de 25 segundos. Días después, Focus Noticias difundió la grabación completa, donde se escucha a Mauricio Leal decir: “Hola a todos. Perdóname. Ya no puedo más, nadie sabe lo de nadie… Yo me acabo de enterrar cuchillos. Ya, ¿qué hago? ¿qué hago?”.

La Fiscalía ha manifestado la necesidad de acceder nuevamente al celular y al video sin ediciones para determinar si este material fue analizado durante el proceso que culminó con la condena de 55 años de cárcel para Jhonier Leal.

Los investigadores también intentan establecer si, desde un punto de vista toxicológico, una persona bajo los efectos de Zopiclona —medicamento que se determinó estaba presente en el organismo de Mauricio Leal— podría infligirse múltiples heridas con la fuerza registrada en el crimen.

Al parecer Mauricio Leal se encontraba con alguien antes de morir - crédito Focus Noticias

El doble asesinato de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, sigue siendo uno de los crímenes más recordados en Colombia. Aunque la condena contra Jhonier Leal está en firme, la aparición de nuevas evidencias y la situación económica de la familia mantienen el caso en la atención pública.

