El Burger Fest 2025 convierte a los comensales en jueces y premia la creatividad de los restaurantes colombianos

La edición 2025 de Burger Fest ha irrumpido en Colombia con una propuesta que trasciende la simple competencia culinaria: durante dos semanas, los comensales de todo el país pueden disfrutar de hamburguesas creativas a un precio especial de $18.900 pesos, mientras participan activamente en la elección de las mejores creaciones y acceden a premios como una moto eléctrica, viajes a Cartagena y Santa Marta, patinetas eléctricas y un incentivo de 500.000 pesos.

Hasta el 30 de septiembre de 2025, el festival se despliega en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Jamundí, Bucaramanga, Huila, Tolima, Tunja, Sogamoso, Sincelejo, así como en otras localidades de Antioquia y el Eje Cafetero. En cada una de estas regiones, los asistentes encuentran una oferta diversa de restaurantes y chefs que presentan sus propias versiones de la hamburguesa, apostando por la innovación tanto en ingredientes como en presentación. Entre las propuestas originales destacan opciones como hamburguesas de bondiola de cerdo, aderezos de mermelada de peperoni, chorizo, queso feta y una variedad de vegetales y salsas.

El Burger Fest se distingue por su carácter participativo: el público actúa como jurado, evaluando a los restaurantes a través de “likes” y comentarios en las cuentas oficiales del evento en redes sociales. La calificación se centra en tres aspectos fundamentales: atención al cliente, innovación y presentación. Quienes voten por sus hamburguesas favoritas no solo contribuyen a definir el top 5 de cada ciudad, sino que también acceden a la posibilidad de ganar premios, siempre que sigan las instrucciones de las redes sociales de @festivalesgastronomicos y @burgerfestoriginal.

En Bogotá, más de 25 restaurantes participan en la competencia, algunos con varias sedes en distintos puntos de la ciudad. Entre los establecimientos destacados figuran In Da House Burger, Lecker by Tota, LizTo Burguers y Hache de Hamburguesa. La lista completa de restaurantes participantes ha sido publicada por la organización en sus redes sociales, permitiendo a los asistentes planificar su recorrido gastronómico.

El festival, que nació con el objetivo de respaldar a los restaurantes de comida rápida en su búsqueda de visibilidad y posicionamiento, se ha consolidado como un referente nacional. Según datos de los organizadores, en los primeros cinco días desde el inicio del evento se vendieron aproximadamente 27.000 platos en todo el país, lo que evidencia el impacto y la acogida de la iniciativa.

La edición 2025, denominada “El Irreverente”, busca fortalecer la industria de la comida rápida, incentivar la creatividad y apoyar tanto a grandes empresas como a pequeños negocios. Los organizadores subrayan que el Burger Fest es, ante todo, una celebración de la innovación y la pasión por la cocina, invitando a los asistentes a explorar la diversidad de hamburguesas colombianas de alta calidad y a descubrir nuevas recetas y sabores.

Entre los restaurantes que forman parte del Burger Fest Original se encuentran Moneda Burger, Beer and Burger Grill, Le petit cochon, Pa’ partirla, In Da House, El Botalón, Craft Burgers, Towers Burger, Domo Burger, Lüneburg, Lizto Burgers, The Planet Papas & Patacón, Cobes Pub, Bambu Burger, TNT, Burgos, Realthfood, Italian Pzza, La PDT Food, BBG y Old Texas Grill.

El Burger Fest 2025 se presenta como una plataforma para que los restaurantes de comida rápida destaquen en el sector a través de propuestas novedosas y una experiencia gastronómica accesible y participativa, consolidándose como uno de los festivales más importantes del país.