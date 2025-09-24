Colombia

Alejandro Eder hizo fuerte llamado a Petro por atentados en Cali: “Necesitamos que el Gobierno se amarre los pantalones”

El alcalde caleño solicitó al Ejecutivo aumentar recursos en el sector defensa, tras un mes del ataque con explosivos en la base militar que dejó siete muertos y más de 70 heridos

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina


Alejandro Eder pidió al Gobierno
Alejandro Eder pidió al Gobierno nacional que libere los fondos necesarios para evitar el colapso del sistema de salud en Cali

La persistencia de la amenaza terrorista en Cali llevó al alcalde Alejandro Eder a exigir de manera enfática al Gobierno nacional que refuerce la seguridad en la ciudad, tras cumplirse un mes del atentado con explosivos en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, que dejó 7 personas muertas y más de 70 heridas.

En este contexto, Eder insistió en la necesidad de que el Ejecutivo asigne mayores recursos al Ministerio de Defensa y restituya el presupuesto recortado a la Policía Nacional.

Durante una visita a los barrios La Base y Villa Colombia, los sectores más afectados por el ataque, el mandatario local reiteró su preocupación por el riesgo latente de nuevos atentados.

Alejandro Eder reclama la restitución
Alejandro Eder reclama la restitución del presupuesto recortado a la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa

“La amenaza del terrorismo, desafortunadamente, no ha pasado. Yo reitero mis llamados al Gobierno nacional y al presidente Petro a que le devuelva los recursos al Ministerio de Defensa, la Policía y las Fuerzas Militares, para que puedan fortalecer su capacidad de inteligencia, porque si no se tiene inteligencia, es imposible prevenir esas bombas”, afirmó Alejandro Eder en declaraciones públicas.

El alcalde subrayó que, aunque la administración municipal puede invertir en equipamiento como motocicletas y cámaras de vigilancia, existen limitaciones legales y presupuestales que impiden destinar fondos a áreas estratégicas como la inteligencia o la adquisición de helicópteros.

“Yo como alcalde puedo invertir en motos, en cámaras y lo estoy haciendo, pero no puedo invertir en inteligencia, no puedo comprar helicópteros, no puedo mandar operativos al norte del Cauca, de donde vienen estos bandidos que quieren atacar a Cali”, explicó Eder, que añadió: “Para eso necesitamos que el Gobierno nacional se amarre los pantalones y priorice la seguridad de los colombianos”.

El mandatario local advierte sobre
El mandatario local advierte sobre el riesgo latente de nuevos atentados terroristas en Cali

La reducción presupuestal aplicada el 2025 a la Policía Nacional fue otro de los puntos críticos señalados por el mandatario. “Los recursos para la seguridad que necesita Colombia es que le devuelvan el 35% que recortaron, estamos hablando de cerca de 2 billones de pesos”, reclamó Eder.

En cuanto a la situación de violencia en la ciudad, el alcalde reconoció que, aunque los homicidios mostraron una tendencia a la baja en los últimos meses, la cifra acumulada en lo que va del 2025 sigue siendo alarmante, con 726 homicidios registrados.

“Tuvimos los últimos tres meses con menos homicidios registrados desde 1995. Vienen disminuyendo los homicidios, pero ¿cuál es el problema? Que Cali sigue siendo muy peligrosa. ¿Qué hay que hacer? Seguir fortaleciendo a la fuerza pública”, manifestó Eder.

El mandatario también destacó la llegada de un bloque de búsqueda y la colaboración internacional, especialmente con Estados Unidos, para el desarrollo de un sistema antidrones destinado a proteger a la ciudad frente a nuevas amenazas.

Eder destaca las limitaciones legales
Eder destaca las limitaciones legales y presupuestales para invertir en inteligencia y equipamiento estratégico

“Llegó el bloque de búsqueda y, actualmente, con recursos de Cali y también con cooperación de aliados, entre ellos Estados Unidos, estamos diseñando un sistema antidrones para proteger a la ciudad de esta amenaza”, puntualizó Alejandro Eder.

Panorama de seguridad en Cali

Con base en cifras reveladas por las autoridades locales, durante el primer semestre de 2025, Cali registró 492 homicidios, lo que representa un aumento del 15% respecto al mismo período de 2024. En contraste, los homicidios durante junio y julio descendieron un 16% y 17%, respectivamente, frente a las cifras de esos meses en 2024.

En cuanto a los hurtos, los registros evidencian una disminución notable: el hurto a personas bajó un 29%, a residencias un 40%, a comercios un 26% y de vehículos un 26%. Únicamente el hurto de motocicletas experimentó un alza del 6%.

Las autoridades realizaron 3.057 capturas por distintos delitos y confiscaron 140 armas de fuego con permiso y 456 sin él. Incautaron casi 18 kilos de cocaína, más de 3 kilos de base de coca y bazuco, 1.774 kilos de marihuana y más de 2.600 unidades de drogas sintéticas.

La percepción de seguridad sigue siendo baja, situando a Cali como la ciudad con mayor criminalidad del país, según Numbeo, con un índice de 71,8.

