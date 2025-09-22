Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

La presentadora aseguró que hay quienes la critican por mostrar sus emociones en televisión a pesar de mostrarse como una mujer fuerte - crédito @elchosmosocol/IG

Violeta Bergonzi, participante de Masterchef Celebrity, compartió a través de su cuenta de Instagram una reflexión sobre las críticas recibidas por mostrar sus emociones durante el programa.

En su mensaje, expresó que demostrar sentimientos y vulnerabilidad no debe entenderse como un signo de debilidad.

Durante una transmisión en vivo, Bergonzi relató cómo las reacciones ante sus lágrimas han generado cuestionamientos sobre la legitimidad de expresar emociones en público.

Violeta consoló a Carolina en medio de su crisis por el mal desarrollo del reto - crédito captura de pantalla Canal RCN

“Estoy viendo acá Masterchef. Y me aterra el miedo que nos da todo el tiempo de ser juzgados por llorar, por ser frágiles, por sentir”, afirmó la presentadora.

La concursante formuló preguntas sobre la tendencia a censurar la expresión de sentimientos y evocó frases escuchadas desde la infancia como “No llore” o “Los hombres no lloran”, que refuerzan la creencia de que mostrar sensibilidad se asocia con poca fortaleza.

La publicación de Bergonzi también incluyó una reflexión sobre la resiliencia personal y la importancia de permitir el desahogo emocional.

“No es que uno sea débil porque llora. Yo me siento fuertísima. Yo siento que soy una mujer muy fuerte. Carolina es putamente fuerte. Pero eso no tiene nada que ver con que uno sea chillón, llorón, sensible”, señaló durante su intervención.

El actor compartió su experiencia sobre los comentarios de Violeta Bergonzi y la convivencia en el reality - crédito cortesía del Canal RCN

Asimismo, la comunicadora y concursante de Masterchef Celebrity indicó que reprimir emociones puede resultar más problemático que expresarlas.

“Lo preocupante es la gente que se traga todo, que acumula, que guarda y que estalla”, comentó.

Bergonzi manifestó que la competencia crea un entorno emocionalmente exigente, con presiones que se suman a las situaciones personales externas.

“Paralelo a eso, donde nosotros estamos metidos, está la vida real. Lejos de los hijos, aguantando un montón de cosas, depresión… Es una competencia. O sea, hay tantas cosas… Uno no sabe por las problemáticas que está pasando una persona en su vida, en su familia, en su cabeza”, explicó la participante.

Al finalizar su reflexión, Violeta Bergonzi motivó a replantear la actitud frente a quienes expresan sus emociones abiertamente. “Hay que ser poquito más... Como tomar distancia con una persona que es sensible”, concluyó en su publicación, que recibió diversos apoyos de sus seguidores y figuras públicas.

Texto Violeta Bergonzi deberá enfrentar castigo tras ausentarse de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

Estas declaraciones han generado debate sobre la percepción social hacia la sensibilidad y la tolerancia en contextos públicos como los realities, con mensajes de los que destacan: “Creo que Viole tiene razón, nos han acostumbrado a guardarnos las emociones porque incomodan a otros”; “me encanta verla cuando se enfrenta a los demás y termina saliendo bien en sus retos”; “creo que tiene razón, no existe nada más peligroso que no mostrar sus emociones”, entre otros.

El polémico mensaje de Michelle Rouillard hacia Violeta Bergonzi

Después de que protagonizaran una polémica participación en pareja, las exreinas del Cauca decidieron dejarse de seguir en redes sociales y cada una expresó sus opiniones en redes. Esto llevó a que Michelle le dejara un mensaje a Violeta en una publicación de su cuenta de Instagram en la que, palabras más, palabras menos, daban por terminada su cercanía o cualquier intento de amistad.

Violeta Bergonzi filtró que Michelle Rouillard la dejó de seguir en sus redes sociales por diferencias - crédito @vioeltabergonzi/IG

La controversia surgió luego de que se filtrara un mensaje privado que Rouillard le envió a Bergonzi, apenas instantes después de que la modelo tomara la decisión de eliminarla de sus contactos en la red social Instagram. El contenido del texto no dejó dudas sobre el distanciamiento entre ambas personalidades.

“Violeta, en su momento me caíste bien, pero he cambiado de sentir. Me he dado cuenta de que nuestras formas de ver y vivir las cosas son diferentes. Por eso he decidido dejar de seguirte y también eliminarte como seguidora. Te deseo muchos éxitos y que te vaya muy bien en todo”, escribió Rouillard de forma directa, marcando así el final, al menos digital, de una relación que en sus inicios fue cordial.