Colombia

La falsa indemnización de Andrés Carne de Res a Laura Villamil le generó “un ataque de ansiedad” a la bailarina: este fue su testimonio

La joven confesó que la noticia de un supuesto acuerdo económico al que llegó con el restaurante agravó su proceso de recuperación a raíz del accidente que sufrió en un espectáculo circense

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón


El falso acuerdo económico entre
El falso acuerdo económico entre la bailarina y el restaurante contemplaba un supuesto pago de $3.000 millones

El accidente que transformó la vida de Laura Daniela Villamil ocurrió en agosto de 2024, durante una presentación circense en la sede de Chía del reconocido restaurante Andrés Carne de Res.

Un fallo en el espectáculo pirotécnico la envolvió en llamas ante decenas de espectadores, provocándole quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80 % de su cuerpo, con graves afectaciones en el rostro, torso, brazos y piernas. Las imágenes del incidente, captadas en videos que se difundieron ampliamente, mostraron a Villamil intentando continuar su rutina mientras el fuego la consumía.

La gravedad de las lesiones obligó a inducirle un coma y a someterla a meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe de Bogotá: desde entonces, la historia de Villamil generó una ola de solidaridad en Colombia, con campañas de recaudación de fondos y mensajes de apoyo de figuras públicas. Su proceso de recuperación ha incluido más de 20 cirugías reconstructivas, y su lucha inspiró la realización de documentales y artículos en revistas internacionales.

Además de la masiva exposición de su suceso, el caso también ha escalado en el aspecto judicial: la familia de la bailarina dice que continúa en curso una demanda ante la sociedad Señora del Rosario y Amigos en Cia S.A.S., entidad que representa a Andrés Carne de Res.

Laura Daniela Villamil desmintió haber
Laura Daniela Villamil desmintió haber acordado una supuesta indemnización con Andrés Carne de Res por el accidente que marcó su vida

En medio de esa batalla judicial también se reveló una presunta indemnización millonaria a la que habría llegado el restaurante con Laura Villamil, una versión que en primer lugar fue desmentida por su abogado Camilo Rojas Castro, y que posteriormente también desestimó la bailarina, que además desencadenó una crisis emocional en ella y agravó el difícil proceso de recuperación que enfrenta desde el accidente que marcó su vida.

La noticia del supuesto acuerdo millonario entre Villamil y el restaurante, reportada inicialmente por La FM, estimaba en 3.000 millones de pesos el valor de la indemnización. La bailarina explicó que, en un contexto como el colombiano, donde los delitos contra personas percibidas como adineradas son frecuentes, la falsa noticia la expuso a riesgos adicionales.

“Sale una noticia en la que supuestamente yo recibo un dinero, una suma por la indemnización, cosa que no es así. Nadie se contactó con nosotros: ni con Santi (Santiago Villamil, su hermano), ni con mi mamá, nadie. Entonces claro, me entra un ataque de ansiedad; yo estaba en la calle y yo decía ¿Qué voy a hacer? Es inseguro… Me asusté porque quizás a veces no miden las cosas que vayan a publicar: a mi me dio un ataque de ansiedad horrible, lloré demasiado, porque yo dije: ‘Yo no les he hecho nada’.“, confesó Villamil en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión.

El accidente obligó a Villamil
El accidente obligó a Villamil a someterse a un extenso y complejo proceso de recuperación, con campañas de recaudación de fondos y mensajes de apoyo de figuras públicas

La reacción pública ante la supuesta indemnización también incluyó comentarios insensibles que minimizaron el sufrimiento de Villamil: “Me puse muy mal, al otro día no me quería levantar, no quería salir a la calle. Aparte, vi un comentario que decía: ‘Uy, si es por eso, hasta yo me quemo’. Yo decía ‘de verdad no te deseo ni el cinco por ciento del dolor que llegué a sentir’”, lamentó la joven.

La actualidad del proceso contra Andrés Carne de Res por el caso de Villamil

El regreso de Laura Daniela Villamil a su entorno familiar, tras una extensa hospitalización, recuperó tanto la dinámica cotidiana de su hogar como el curso del proceso judicial que involucra al restaurante. La bailarina abandonó la Clínica Santa Fe el 3 de febrero de 2025, cumpliendo así el deseo de reunirse con sus seres queridos, una aspiración que mantenía desde diciembre de 2024.

Santiago Villamil, hermano de la bailarina, manifestó en diálogo con Tropicana la satisfacción de tenerla nuevamente en casa, aunque reconoció que persisten importantes desafíos. Según sus declaraciones, la recuperación de Laura ha sido fuente de esperanza, pero los obstáculos no han desaparecido, especialmente en los ámbitos legal y económico.

El pronunciamiento oficial del abogado
El pronunciamiento oficial del abogado Camilo Andrés Rojas con el que aseguró que Laura Villamil no recibió ningún pago de indemnización del restaurante

En relación con el apoyo financiero, Santiago Villamil detalló a Tropicana que el restaurante ha proporcionado “un subsidio pequeño para poder solventar los gastos”, pero consideró que esta ayuda resulta insuficiente frente a los elevados costos que implica el tratamiento médico de su hermana.

En el plano jurídico, el abogado Camilo Rojas formalizó una solicitud dirigida al representante legal de Andrés Carne de Res: el documento, remitido por correo electrónico, consta de 10 folios y contiene 24 peticiones orientadas a proteger los derechos de Laura Daniela Villamil, precisó el jurista.

Laura Daniela Villamil Falsa indemnización Andrés Carne de Res Ataque de ansiedad

